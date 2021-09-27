Многопрофильную больницу с нуля строят в Краматорске, - Донецкая ОГА. ФОТОрепортаж
В Краматорске "с нуля" строят многопрофильную больницу третьего уровня медицины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая ОГА.
Сейчас в рамках президентской программы "Большая стройка" рабочие завершают земляные работы, а также обустривают временные дороги.
"Примерно 100 тыс. кубов земли вывезено из котлована, устроено 411 свай в различных блоках. На объекте работает 26 единиц спецтехники и 74 работника. Работы выполняются согласно графику", - отметил руководитель проекта Руслан Кочедеря.
Подрядчик завершил испытания свай и получил разрешение на установку основных свай здания больницы.
Параллельно специалисты подключают водоснабжение объекта, в двух местах проходит присоединение к основной водомагистрали. Также проводятся временные электрические сети и обустройство строительного городка.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский осмотрел строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске и ознакомился с реализацией проектов "Большой стройки" в Донецкой области.
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Или на новой стройке легче украсть?? И в офшоры закинуть..