Многопрофильную больницу с нуля строят в Краматорске, - Донецкая ОГА. ФОТОрепортаж

В Краматорске "с нуля" строят многопрофильную больницу третьего уровня медицины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая ОГА.

Сейчас в рамках президентской программы "Большая стройка" рабочие завершают земляные работы, а также обустривают временные дороги.

"Примерно 100 тыс. кубов земли вывезено из котлована, устроено 411 свай в различных блоках. На объекте работает 26 единиц спецтехники и 74 работника. Работы выполняются согласно графику", - отметил руководитель проекта Руслан Кочедеря.

Подрядчик завершил испытания свай и получил разрешение на установку основных свай здания больницы.

Параллельно специалисты подключают водоснабжение объекта, в двух местах проходит присоединение к основной водомагистрали. Также проводятся временные электрические сети и обустройство строительного городка.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский осмотрел строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске и ознакомился с реализацией проектов "Большой стройки" в Донецкой области.

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