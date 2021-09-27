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Многопрофильную больницу с нуля строят в Краматорске, - Донецкая ОГА. ФОТОрепортаж

В Краматорске "с нуля" строят многопрофильную больницу третьего уровня медицины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая ОГА.

Сейчас в рамках президентской программы "Большая стройка" рабочие завершают земляные работы, а также обустривают временные дороги.

"Примерно 100 тыс. кубов земли вывезено из котлована, устроено 411 свай в различных блоках. На объекте работает 26 единиц спецтехники и 74 работника. Работы выполняются согласно графику", - отметил руководитель проекта Руслан Кочедеря.

Подрядчик завершил испытания свай и получил разрешение на установку основных свай здания больницы.

Параллельно специалисты подключают водоснабжение объекта, в двух местах проходит присоединение к основной водомагистрали. Также проводятся временные электрические сети и обустройство строительного городка.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский осмотрел строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске и ознакомился с реализацией проектов "Большой стройки" в Донецкой области.

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Многопрофильную больницу с нуля строят в Краматорске, - Донецкая ОГА 01
Многопрофильную больницу с нуля строят в Краматорске, - Донецкая ОГА 02
Многопрофильную больницу с нуля строят в Краматорске, - Донецкая ОГА 03
Многопрофильную больницу с нуля строят в Краматорске, - Донецкая ОГА 04

Автор: 

больница (1440) Краматорськ (2275) Донецкая область (9648) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+5
А медработников откуда брать будут?
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27.09.2021 14:53
+5
А что в Краматорске больниц не хватает?? Может лучше те которые есть до ума довести...ремонтами и оборудованием??
Или на новой стройке легче украсть?? И в офшоры закинуть..
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27.09.2021 15:09
+3
Неинтересная новость для стада местных борцунов с "зебилами" и вечной "зрадой"
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27.09.2021 15:06
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А медработников откуда брать будут?
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27.09.2021 14:53 Ответить
на олх
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27.09.2021 16:05 Ответить
Тебя спросят
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27.09.2021 14:56 Ответить
Неинтересная новость для стада местных борцунов с "зебилами" и вечной "зрадой"
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27.09.2021 15:06 Ответить
А что в Краматорске больниц не хватает?? Может лучше те которые есть до ума довести...ремонтами и оборудованием??
Или на новой стройке легче украсть?? И в офшоры закинуть..
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27.09.2021 15:09 Ответить
Больниц хватает, специалистов нет. Просто деньги на больницы в одном ведомстве, а на стройку в другом.
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27.09.2021 15:43 Ответить
Поки що схоже на Ківину "жомову яму"
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27.09.2021 21:17 Ответить
Не понял, а космодром решили не строить, что ли?
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27.09.2021 15:33 Ответить
Хоч щось хороше робиться для України.
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27.09.2021 20:42 Ответить
 
 