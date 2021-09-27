РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5031 посетитель онлайн
Новости Фото
13 797 14

Медики онкодиспансера в Житомире заставляли пациентов покупать "бесплатные препараты", - СБУ. ФОТОрепортаж

Медики Житомирского областного онкологического диспансера организовали коррупционную схем, согласно которой пациенты с онкологией покупали дорогостоящие препараты в аптеках, не смотря на то, что они были выделены бесплатно государством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По имеющейся информации, организовал противоправную деятельность заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой. Медики назначали онкобольным лечение, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках - это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного.

Медики-мошенники "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за пол цены. Препараты продавали в нескольких областных центрах. Схема действовала как минимум на протяжении последних 6 месяцев.

В ходе обысков, проведенных в служебных кабинетах обоих злоумышленников и в их частных автомобилях; в аптечных пунктах, задействованных в противоправной схеме, изъяли:

- почти полмиллиона гривен наличности;
- очередную партию готовых к "продаже " лекарств (50 упаковок дорогостоящего медпрепарата).

Продолжается досудебное расследование для выявления всех причастных к незаконной деятельности лиц.

Также читайте: СБУ разоблачила в Днепре конструкторское бюро, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Медики онкодиспансера в Житомире заставляли пациентов покупать бесплатные препараты, - СБУ 01
Медики онкодиспансера в Житомире заставляли пациентов покупать бесплатные препараты, - СБУ 02
Медики онкодиспансера в Житомире заставляли пациентов покупать бесплатные препараты, - СБУ 03
Медики онкодиспансера в Житомире заставляли пациентов покупать бесплатные препараты, - СБУ 04
Медики онкодиспансера в Житомире заставляли пациентов покупать бесплатные препараты, - СБУ 05

Автор: 

Житомир (681) лекарства (1224) мошенничество (1223) СБУ (19898) онкология (147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
О відкриття.Такі схеми в усіх медзакладах,поголівно.
показать весь комментарий
27.09.2021 14:44
+18
Вот почему эти твари так люто ненавидели Супрун. Им очень выгодно сидеть на минимальной зарплате плюс доход на стороне. А та им весь кайф хотела поломать.
показать весь комментарий
27.09.2021 15:09
+15
Це надзвичайно поширене явище . Це в усіх лікарнях так . Тобі говорять що ліків нема , знаючи що хворий нікуди не дінется ,і відасть останнє - без зайвих слів ,, якщо хоче жити . Хоча ті ліки є , і вони вже оплачені державою.
Там "гешефт" йде на мільярди . .
показать весь комментарий
27.09.2021 14:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О відкриття.Такі схеми в усіх медзакладах,поголівно.
показать весь комментарий
27.09.2021 14:44 Ответить
Причём очень давно и все это знают. Мы как последние дурачки много лет играем в какую то игру. Но в онкологии это вообще запредельно.
показать весь комментарий
27.09.2021 14:51 Ответить
Та то херня! Головне Супрун прогнали. Доктор смерть тепер нічого поганого нам коїти не буде....
показать весь комментарий
27.09.2021 15:18 Ответить
так отож! при Супрун такое врядли творилось
показать весь комментарий
27.09.2021 15:35 Ответить
Пока делились с СБУ - схема работала и претензий не было!. Ибо как без крыши аптека возьмет неучтенные лекарства и продаст их - это же лицензия полетит и тюрьма))) но нет же, 6 мес работали и вдруг.... Очередной наезд рэкетиров из СБУ - поллимона изъятой налички уже прозвучало! Теперь за закрытие дла снимут по 10-20 тыс долл с фигуранта и все))) ПРИВЕТ БЕЗЗУБЕНКО - советнику Ермака, экс-сбу-шнику, рэкетиру и организатору всех этих схем!
показать весь комментарий
27.09.2021 14:48 Ответить
Точно, и к схеме можно добавить неназывание имён и не показывание лиц задержанных, чтобы потом удобнее было порешать по-тихому. Никаких вам задержаний и обысков в прямом эфире, как по делу Шеремета. Тут всё шито-крыто
показать весь комментарий
27.09.2021 15:02 Ответить
А теперь расскажите, что это не от хорошей жизни, что на зарплату зубожіють, что если бы получали, то не вымогали бы взяток и не обманывали пациентов и пр.
ИМХО, медики вторые по взяткам и коррупции после чиновников. А уж на выборах по вбросам и махинациям поспорят даже с учителями.
показать весь комментарий
27.09.2021 14:51 Ответить
Це надзвичайно поширене явище . Це в усіх лікарнях так . Тобі говорять що ліків нема , знаючи що хворий нікуди не дінется ,і відасть останнє - без зайвих слів ,, якщо хоче жити . Хоча ті ліки є , і вони вже оплачені державою.
Там "гешефт" йде на мільярди . .
показать весь комментарий
27.09.2021 14:58 Ответить
Вот почему эти твари так люто ненавидели Супрун. Им очень выгодно сидеть на минимальной зарплате плюс доход на стороне. А та им весь кайф хотела поломать.
показать весь комментарий
27.09.2021 15:09 Ответить
Вона власне започаткувала процес скорочення медиків і запустила корупційні схеми біг фарми в україні!
показать весь комментарий
27.09.2021 16:05 Ответить
На ПОЖИЗНЕННОЕ тварей !
показать весь комментарий
27.09.2021 15:27 Ответить
Представители фармкомпаний к главврачам и завотделениям ногами двери открывают, потому что несут деньги. А как иначе? Каждый главврач обязан раз в месяц в клювике в горздравотдел котлету занести. Там соберут все в кучку и потекут потоки-ріки в область, в Киев. Никто и никогда не назначит главврача, неспособного организовать автоматическое доение больных. Это же так романтично и благородно, опустить на бабки несчастного больного человека!
показать весь комментарий
27.09.2021 15:37 Ответить
это уже вообще
показать весь комментарий
27.09.2021 16:07 Ответить
Це не новина, а звичайна практика
показать весь комментарий
27.09.2021 16:16 Ответить
 
 