Медики онкодиспансера в Житомире заставляли пациентов покупать "бесплатные препараты", - СБУ. ФОТОрепортаж
Медики Житомирского областного онкологического диспансера организовали коррупционную схем, согласно которой пациенты с онкологией покупали дорогостоящие препараты в аптеках, не смотря на то, что они были выделены бесплатно государством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По имеющейся информации, организовал противоправную деятельность заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой. Медики назначали онкобольным лечение, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках - это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного.
Медики-мошенники "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за пол цены. Препараты продавали в нескольких областных центрах. Схема действовала как минимум на протяжении последних 6 месяцев.
В ходе обысков, проведенных в служебных кабинетах обоих злоумышленников и в их частных автомобилях; в аптечных пунктах, задействованных в противоправной схеме, изъяли:
- почти полмиллиона гривен наличности;
- очередную партию готовых к "продаже " лекарств (50 упаковок дорогостоящего медпрепарата).
Продолжается досудебное расследование для выявления всех причастных к незаконной деятельности лиц.
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ИМХО, медики вторые по взяткам и коррупции после чиновников. А уж на выборах по вбросам и махинациям поспорят даже с учителями.
Там "гешефт" йде на мільярди . .