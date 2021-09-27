Медики онкодиспансера в Житомире заставляли пациентов покупать "бесплатные препараты", - СБУ. ФОТОрепортаж

Медики Житомирского областного онкологического диспансера организовали коррупционную схем, согласно которой пациенты с онкологией покупали дорогостоящие препараты в аптеках, не смотря на то, что они были выделены бесплатно государством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По имеющейся информации, организовал противоправную деятельность заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой. Медики назначали онкобольным лечение, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках - это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного.

Медики-мошенники "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за пол цены. Препараты продавали в нескольких областных центрах. Схема действовала как минимум на протяжении последних 6 месяцев.

В ходе обысков, проведенных в служебных кабинетах обоих злоумышленников и в их частных автомобилях; в аптечных пунктах, задействованных в противоправной схеме, изъяли:



- почти полмиллиона гривен наличности;

- очередную партию готовых к "продаже " лекарств (50 упаковок дорогостоящего медпрепарата).

Продолжается досудебное расследование для выявления всех причастных к незаконной деятельности лиц.

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