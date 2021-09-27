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Новый 64-метровый мост через реку Удай готовят к открытию, - Служба автодорог Черниговщины. ФОТОрепортаж

Мост через реку Удай на трассе Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка готовят к открытию. Старое сооружение разобрали, и на его месте возвели новое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей Facebook-странице Служба автомобильных дорог в Черниговской области.

"Старому мосту через реку Удай было более 40 лет. Длина моста - 64 метра. Среди местных он был одним из самых популярных свадебных фотолокаций", - рассказали в автодоре.

Демонтаж старого моста и создание нового выполнили по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Вся конструкция моста уже готова. На прошлой неделе дорожники положили выравнивающий слой асфальтобетона и готовятся выполнить последний, верхний слой из щебнево-мастичного асфальтобетона.

"Обновленный мост через реку Удай под Прилуками будет полностью соответствовать современным нормам безопасности и транспортных нагрузок. Устанавливаются новые опоры, пролетные строения, на мосту кладется слой гидроизоляции, асфальтируется проезжая часть, проводится антикоррозийная защита конструкций, укрепляют откосы земляного полотна, обустраивают водоотвод, ремонтируют подходы к мосту, установят барьерное ограждение и мостовую ограду", - комментирует Служба автомобильных дорог.

Всего в Черниговской области по программе "Большая стройка" в этом году отремонтируют 182 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского ремонтируют дорогу к Ичнянскому национальному природному парку.

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Новый 64-метровый мост через реку Удай готовят к открытию, - Служба автодорог Черниговщины 01
Новый 64-метровый мост через реку Удай готовят к открытию, - Служба автодорог Черниговщины 02
Новый 64-метровый мост через реку Удай готовят к открытию, - Служба автодорог Черниговщины 03

Автор: 

мост (1027) Черниговщина (1485) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+10
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27.09.2021 17:26
+4
Реку то хоть покажите.
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27.09.2021 17:27
+4
Поки що воду не підвели !!!)))
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27.09.2021 17:30
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"Велике крадівництво" триває !!!! Чергоа порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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27.09.2021 17:23 Ответить
Тим не менш з'явився ще один міст, а не крики в інеті.
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27.09.2021 17:37 Ответить
А хто проти ,але навіщо через буденну дрібницю галас здіймоти !!! Цеж яке велитенське досягнення ,"цельний " 64-ьохметровий міст !!!)))
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27.09.2021 17:41 Ответить
Ну это хоть не так смешно, как в кацапии, где даже автобусную остановку после ремонта показывают с музыкой и перерезанием ленточки. Так что найвелычнишому клоуну есть к чему стремиться.
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27.09.2021 17:48 Ответить
Лялька діє згідно з сценарієм та волею ляльководів !!!))))
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27.09.2021 17:50 Ответить
Ти проти.
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27.09.2021 18:14 Ответить
Я за реальну розбудову держави Україна !! Я проти імітаціі державної діяльності ,цієї лялькової вистави !!)))
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27.09.2021 18:24 Ответить
Я пересічний український пенсіонер, який не дивиться Сватів та Голобородьків,тай ТБ загалом !!!)))
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27.09.2021 19:48 Ответить
Не лише в інеті ,з 1989 р. на майданах,тобі цього не зрозуміти розумнику зебільному !!!)))
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27.09.2021 19:59 Ответить
Так то не настоящий мост?
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27.09.2021 19:15 Ответить
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27.09.2021 17:26 Ответить
Сколько еще раз отрапортуют о скором открытии?
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27.09.2021 17:27 Ответить
Реку то хоть покажите.
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27.09.2021 17:27 Ответить
Поки що воду не підвели !!!)))
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27.09.2021 17:30 Ответить
Правильно. Пусть пока без воды тренируются ездить.
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27.09.2021 17:35 Ответить
Реки Украины обмелели давно,но паводки бывают дебели.Могли бы новый мост и повыше поднять,чтобы больше воды пропускал и паводком не снесло..
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27.09.2021 17:42 Ответить
Клянусь, вчера еще была река.
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27.09.2021 17:39 Ответить
"Если в речке нет води ,значит випили .....ну ви в курсе справи хто ")))
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27.09.2021 17:42 Ответить
Я так розумію, що червоних стрічок для "відкривання" від
впопуредників ще багато залишилося??
🤣
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27.09.2021 17:34 Ответить
Ждем Бубочку.
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27.09.2021 17:36 Ответить
Задолбали новыми мостами.Еще ни один не завалился?
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27.09.2021 17:39 Ответить
посмотреть как в Китае делают мосты.... и наша Зеля идет на Путина тупо. вместе с Кличко кстати. мне позавчера ватник писал чет шо в Киеве мост строят 5 лет, и да, он ведь прав то.
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27.09.2021 17:41 Ответить
А в Запоріжжі ???)))
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27.09.2021 17:43 Ответить
я хз как там у вас.
просто можешь посмотреть как в Китае - двое суток - и дом построен, это реально круто.
ну реально - делают крепко. а в Киеве сцуки одну эстакаду 5 лет делают. и смешно ведь, согласись?
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27.09.2021 17:50 Ответить
То совсем другое.
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27.09.2021 17:50 Ответить
Проект 1980 р. !!!))))
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27.09.2021 17:56 Ответить
Напрасно зебанутый дрыщ примазывается ко всем стройкам. Ему, клоуну-идиоту так и не дошло, что он не царь, а всего-лишь ошибка тупого быдла, выбравшего его на 5 лет. Половина срока уже прошла. За все "подвиги" этому ЗЕбанутому шуту прийдется ответить.
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27.09.2021 17:44 Ответить
Оце да! А при пороху такого не було! Навіть Рибников пожартував, що порох сам у себе патрони поцупив і тому не міг вчинити замах на "шифера". 100%-тне алібі. Звідси - висновок: якби сивочолий сьогодні був "презиком", не було б в України ні грошей на велике будівництво, ні мостів, ні доріг.
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27.09.2021 17:45 Ответить
Харашо шо Осел став презом. Слава яйцям!
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27.09.2021 17:49 Ответить
А где река?
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27.09.2021 17:53 Ответить
Чё-то я не понял справа мост, а слева - объезд моста?
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27.09.2021 18:03 Ответить
И китайцы строят мост, но у них меньше - у нас 64 метра, а у них 55 всего. Правда точно не скажу, но может 55 это не мэтры, а километры...
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27.09.2021 18:11 Ответить
на втором снимке слева видна дорога. А мост зачем? И через что?
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27.09.2021 18:14 Ответить
теперь речку вырыть осталось
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27.09.2021 21:15 Ответить
 
 