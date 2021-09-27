РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9241 посетитель онлайн
Новости Фото
3 173 23

Вместо учебы работали курьерами: Пятерых нелегалов выявили правоохранители в Харькове. ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления миграционной полиции в Харьковской области обнаружили 5 иностранцев-нарушителей миграционного законодательства, которые незаконно работали в службах доставки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Полицейские установили пять человек, из которых трое - граждане Узбекистана, гражданин Марокко и гражданин Египта, которые приехали в нашу страну на учебу в учреждениях высшего образования. Вместо занятий указанные иностранцы работали курьерами в службах доставки еды. Соответствующих разрешений на трудоустройство никто из них не имел.

За нарушение правил пребывания в Украине работники Главного управления государственной миграционной службы Украины в Харьковской области составили в отношении нарушителей протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Нидерландах арестовали гражданина Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, - МИД

Вместо учебы работали курьерами: Пятерых нелегалов выявили правоохранители в Харькове 01
Вместо учебы работали курьерами: Пятерых нелегалов выявили правоохранители в Харькове 02
Вместо учебы работали курьерами: Пятерых нелегалов выявили правоохранители в Харькове 03

Автор: 

нелегалы (452) Нацполиция (16463) Харьков (7485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Ого преступников каких словили! Теперь отчета на год хватит.
показать весь комментарий
27.09.2021 18:06
+7
Троещинский рынок можно сразу в лагерь для нелегалов переформатировать.
показать весь комментарий
27.09.2021 18:39
+6
Наркокурьеры: пицца, суши, макдональдс
показать весь комментарий
27.09.2021 18:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого преступников каких словили! Теперь отчета на год хватит.
показать весь комментарий
27.09.2021 18:06 Ответить
Наркокурьеры: пицца, суши, макдональдс
показать весь комментарий
27.09.2021 18:06 Ответить
То в миграционке праздник какой? Закусь нашли, осталось выпить найти))
показать весь комментарий
27.09.2021 18:09 Ответить
я как видел как негры в Харькове асфальт укладывали))
показать весь комментарий
27.09.2021 18:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3YDKcCumuyg
показать весь комментарий
27.09.2021 23:00 Ответить
Отак чорнота і завоює Україну, а наші хлопці гинуть на фронті!
показать весь комментарий
27.09.2021 18:18 Ответить
Таке буває, вони на заняття ходять, після підробляють. У мене вдома, студент медичного з Туркменії працював на підсобці - копав, возив тачкою грунт, щебінь. Правда лінькуватий - глибоко не копав, повну тачку не возив. Хоч муслік, але бутери з ковбасою рубав. На канікулах навіть додому неїхав - заощаджував. Єгиптяни теж трудоголіки - є спогади сов.воєн.совєтніков - воєнні віддавали свій пайок сімям, а самі перебивались сухарями з водою.
показать весь комментарий
27.09.2021 18:22 Ответить
Да вот тоже подумала. Иностранные студенты не за бесплатно ведь учатся. А если подрабатывает так, что тут такого.? Пофиг вам должно быть. Вместо того чтобы законодательство усовершенствовать - они их преследуют. Ведь их не отчислили, я так понимаю. Другое дело, если бы отчислили и они тут остались и работали, тогда да.
Можно подумать наши студенты не работают. Да почти все , особенно 3-4 курс, повально работают, а на пары выборочно. Бо не вижити.
показать весь комментарий
27.09.2021 19:39 Ответить
Найшли "нарушитєлєй" - а чорні і косоокі на ринках з дозволами, а звірята "из бивших стран" мають ліцензії на грабежі і вбивства ?
показать весь комментарий
27.09.2021 18:25 Ответить
Не ясно..... Они совмещали работу с учебой или работали вместо учебы ? Если совмещали, то это общемировая практика. А принимая работодатель был обязан ввести их в правовое поле Украины.
показать весь комментарий
27.09.2021 18:30 Ответить
А правохоронители не хотят выявить в Киеве сотню - другую нелегалов в курьерских службах ? Основная масса курьеров в Киеве очень уж загорелые с акцентом. Ну на какую холеру они здесь нужны и как они просочились в Украину через замочную скважину мощнейшего пограничного замкА ???
показать весь комментарий
27.09.2021 18:31 Ответить
Троещинский рынок можно сразу в лагерь для нелегалов переформатировать.
показать весь комментарий
27.09.2021 18:39 Ответить
Вообще-то, речь идет о киевских почти сотне тысяч нелегалов и незаконно получивших (купивших) внж в Украине. Этого не видят СБУ и другие правоохранительные органы. В Украине все продается и все покупается.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:08 Ответить
Потужно) Опасных поймали, вредители небось. "Ну дебилы .."
показать весь комментарий
27.09.2021 18:59 Ответить
Дергают всех и везде - с Болта, Глово и Ракеты. Явный намек работодателям, что пора ЗАНОСИТЬ в миграционную службу, или будут проблемы. Кстати, чувак с лицом матерого взяточника, "голова" этой службы, недавно с небезызвестной настей-с-уханя свадьбу водил. Потратился, отбивает? Страна чудес, @#%
показать весь комментарий
27.09.2021 19:20 Ответить
"Страна чудес, @#%" и непуганих идиотов (с)
показать весь комментарий
27.09.2021 20:22 Ответить
Закон об олигархах начал работать
показать весь комментарий
27.09.2021 20:42 Ответить
в Киеве эти доставщики еды, уже через одного - нелегалы.
показать весь комментарий
27.09.2021 22:13 Ответить
Не согласен - каждый 5й не нелегал...
показать весь комментарий
27.09.2021 22:30 Ответить
....моральные уроды.....люди зарабатывали (!!!) свой кусок хлеба....- преступники.....тысячи нелегалов-уголовников - не свободе...... чудово...
показать весь комментарий
27.09.2021 22:39 Ответить
так они нелегалы или нет, я так и не понял...
если они учились и официально приехали на учебу то какие они нелегалы? ...
показать весь комментарий
27.09.2021 22:44 Ответить
Текст справді не дуже зрозумілий: заголовок не точний.
З тих студентських віз, які я бачила тут, є такі, які дозволяють підпрацьовувати на кампусі, наприклад. Навіть уточнють, скільки можна максимум заробляти на тиждень чи на місяць.
А є без такого дозволу.
Може, в даному випадку саме про це і йдеться: лише навчання, працювати не можна.

Вместо занятий указанные иностранцы работали курьерами в службах доставки еды. Соответствующих разрешений на трудоустройство никто из них не имел.
показать весь комментарий
28.09.2021 06:32 Ответить
 
 