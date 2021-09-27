Вместо учебы работали курьерами: Пятерых нелегалов выявили правоохранители в Харькове. ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления миграционной полиции в Харьковской области обнаружили 5 иностранцев-нарушителей миграционного законодательства, которые незаконно работали в службах доставки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Полицейские установили пять человек, из которых трое - граждане Узбекистана, гражданин Марокко и гражданин Египта, которые приехали в нашу страну на учебу в учреждениях высшего образования. Вместо занятий указанные иностранцы работали курьерами в службах доставки еды. Соответствующих разрешений на трудоустройство никто из них не имел.

За нарушение правил пребывания в Украине работники Главного управления государственной миграционной службы Украины в Харьковской области составили в отношении нарушителей протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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