Вместо учебы работали курьерами: Пятерых нелегалов выявили правоохранители в Харькове. ФОТОрепортаж
Сотрудники Управления миграционной полиции в Харьковской области обнаружили 5 иностранцев-нарушителей миграционного законодательства, которые незаконно работали в службах доставки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
Полицейские установили пять человек, из которых трое - граждане Узбекистана, гражданин Марокко и гражданин Египта, которые приехали в нашу страну на учебу в учреждениях высшего образования. Вместо занятий указанные иностранцы работали курьерами в службах доставки еды. Соответствующих разрешений на трудоустройство никто из них не имел.
За нарушение правил пребывания в Украине работники Главного управления государственной миграционной службы Украины в Харьковской области составили в отношении нарушителей протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Можно подумать наши студенты не работают. Да почти все , особенно 3-4 курс, повально работают, а на пары выборочно. Бо не вижити.
если они учились и официально приехали на учебу то какие они нелегалы? ...
З тих студентських віз, які я бачила тут, є такі, які дозволяють підпрацьовувати на кампусі, наприклад. Навіть уточнють, скільки можна максимум заробляти на тиждень чи на місяць.
А є без такого дозволу.
Може, в даному випадку саме про це і йдеться: лише навчання, працювати не можна.
Вместо занятий указанные иностранцы работали курьерами в службах доставки еды. Соответствующих разрешений на трудоустройство никто из них не имел.