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Командир роты спецназа ГРУ РФ Панов насиловал солдат и прибивал им член к дереву степлером. ДОКУМЕНТ

В Хабаровском крае Российской Федерации завели уголовное дело на начальников из воинской части спецназа. Майора, командира 78 отдельной роты специального назначения Олега Панова и его заместителя, капитана Александра Ерушевича, обвинили в сексуальном насилии.

Об этом сообщил в Telegram основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал выдержку из документа, согласно которому командир 78 отдельной роты специального назначения и его заместитель вымогали деньги у рядовых и насиловали их в случае отказа. На обоих завели уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий (ст.286 ч.3 п."а" УК РФ) и о насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору (ст.132 ч.2 п."а" УК РФ).

По данным внутреннего документа, 8-16 ноября 2020 года на территории Пушкинского полигона в Уссурийске майор требовал деньги от рядового "на нужды роты". После отказа командир роты приказал ему раздеться догола, рядового избили, связали ему руки веревкой, и привязали к дереву. "После этого майор нанес рядовому не менее 10 ударов веткой дерева в область спины, ягодиц и ног последнего. Данные действия сопровождал оскорблениями в адрес рядового, а также угрозой применения к нему физического насилия в виде прикрепления его полового члена к стволу дерева с использованием строительного степлера, который находился в руках майора", - написано в оперативном сообщении.

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Второй эпизод произошел в августе 2020 года, когда ефрейтора и рядового доставили к майору на "воспитательную беседу". "Он взял деревянную швабру, надел на ее черенок медицинскую перчатку, и начал водить ей в области ягодиц и промежности ефрейтора, угрожая изнасиловать его ей", - сообщается во внутреннем документе Минобороны.

Последний случай предположительно произошел в январе 2021 года на территории 78 отдельной роты спецназначения. Майор вместе со своим заместителем приказал фельдшеру поставить военнослужащему клизму с водой. "Затем майор Панов заставил рядового лечь на стол животом, оставив ноги на полу, после чего, под угрозой насилия, ввел в анальной отверстие рядового черенок от швабры с надетым на него презервативом. Капитан происходящее снимал на камеру своего мобильного телефона", - сообщается в документе.

Командир роты спецназа ГРУ РФ Панов насиловал солдат и прибивал им член к дереву степлером 01

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По данным Тайга.Инфо, Олег Панов - уроженец Москвы. Его заместитель Александр Ерушевич родился в Омске и окончил Новосибирское высшее военное командное училище.

В пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета редакции отказались прокомментировать Сибирь.Реалии сообщение правозащитников и внутренний документ министерства. На письменный запрос ответ также не получен.

Издание отмечает, что в воинских частях на Дальнем Востоке и в Сибири зафиксированы десятки случаев гибели солдат. Как правило, Минобороны в качестве официальной причины смерти озвучивает версию несчастного случая. Родные погибшего и его сослуживцы сообщают о превышении полномочий и насилии со стороны других военных.

В августе по требованию военной прокуратуры суд на Камчатке заблокировал несколько ютьюб-роликов с издевательствами над солдатами.

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На данный момент майор и капитан задержаны, им вменяют статьи 286 ("Превышение должностных полномочий") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору") УК РФ. По второй статье УК РФ наказание - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает Лента.ру. Дела были возбуждены 21 сентября 2021 года.

Известно, что оба военнослужащих женаты, у майора трое детей, у капитана - один.

Командир роты спецназа ГРУ РФ Панов насиловал солдат и прибивал им член к дереву степлером 02

Автор: 

армия РФ (19224) россия (95526) Хабаровск (13)


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Топ комментарии
+88
Всі кацапи *********...
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27.09.2021 20:44
+55
Та кто бы сомневался у кацапов ********** в генах заложена.
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27.09.2021 20:47
+49
Ватники поголовно все заднеприводные!
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27.09.2021 20:44
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Они на бутылке любят сидеть, а не на черенках
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28.09.2021 00:59 Ответить
Когда видно только лычки на воротнике, они точно как гитлеровцы.
Совпадение ?
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28.09.2021 01:02 Ответить
Уважаемые!! А Вы заметили..что военная форма в смердячей всё ближе приближается к СС-совской немецкой! Тот же воротник.стоечка..Те же символы на воротнике... Осталось курицу вместо немецкого орла и также на рукав..Да и повязку аквафреш..и Хайль *****..вскинув руку..можно орать!! роССия...что сказать!!!
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28.09.2021 01:14 Ответить
"Зняв з язика"! Я ще вчора на це звернув увагу але писать полінувався А форма не тільки СС-совську нагадує але й післявоєнну сталінську - подивися Парад Перемоги на Красній площі!
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28.09.2021 05:15 Ответить
..ну то по кремлю москальському почесна варта вже у одностроях часів 1812 року шляється... Може дочекаємось..коли смердяча буде використовувати ..як вони кажуть..**зипуны да лапти с квасом та репой!!**.. а почесна варта буде з сокирами та вилами...)))
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28.09.2021 13:15 Ответить
НЕ знаю чи будуть "ринди" в Кремлі стоять з "бердишами" , а от те, що вони вже "зашиваються" з висотехнологічними видами техніки - видно прекрасно ...Суджу по авіації - або "помилка пілота" (а це хрєнова підготовка льотного складу і керівництва польотами) або "відмова техніки" (а це або "хреново" зроблений агрегат , або технік "косорукий", або льотчик недовчений) ...
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28.09.2021 13:32 Ответить
Что это за спецназовец, который позволяет с собой такое делать . . .
Возьми да и завали ублюдка, а когда приедет собственная безопасность и следователи, договориться, чтобы сказали, что самострел. Тем более, что в данном случае насильников двое. Это ещё легче - валить обоих и сказать, что по пьяни друг друга грохнули. С подготовкой нынешних следователей, чёрта с два докажут обратное. А параллельно про насилие над солдатами рассказать. Военная служба правопорядка и военная прокуратура сами не захотят разглашения деталей, чтобы не порочить . . .
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28.09.2021 01:14 Ответить
Это кацапы…
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28.09.2021 07:41 Ответить
Это путлеровская россия- одно большое гестапо и тюрьма строгого режима. В полиции людей пытают, насилуют, убивают, то же самое происходит в армии и даже в РПЦ. Их всех нужно изолировать от всего мира колючей проволокой...
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28.09.2021 01:16 Ответить
Спасибо тебе, Господи, что мы уже 30 лет с этими зверями не в одной стране...
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28.09.2021 02:06 Ответить
"Чудо в пір"ї"! Твоєму "верещанню патетичному" вже ніхто не вірить! Адже ти тут робиш усе щоб ці "звірі" до нас прийшли
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28.09.2021 05:18 Ответить
Твоя думка дуже важлива. А чому тобі хоч на секунду не приходила в голову думка, що все для цього робиш ти та інші пєтікі, сіючи розбрат між українцями? Хто тут постійно в коментах сіє зневіру у власних силах? Хто намагається поділити українців на "правильних" і "неправильних"? Можливо це ти та твої співсектанти?
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28.09.2021 17:58 Ответить
"Лукаш"! Якщо людина гуляючи по лісі чує запах лайна то вона розуміє що десь поблизу хтось під кущем наклав купу і старається в нього не вступить І попереджує оточуючих щоб були обережніші Ти тут "кладеш купи зеленого лайна" а мене звинувачуєш у "сіянні розбрату" Ти тут з"явився з приходом "ЗЕ-кодла" і обсирав справжніх патріотів та славословив "Блазню" А тепер пробуєш "примазаться до них (коли всі вже побачили що твоє "божество" "усралося по вуха") Не корч з себе "суперпатріота" - від тебе лайном зеленим все одно смердітиме!
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28.09.2021 18:16 Ответить
Ну що ж, Яре, давай по порядку. Перше, я не розумію навіщо ти береш моє прізвище в лапки. Мій дід Лукаш, родом із села Ленінське, Кролевецького району, Сумської області. Зараз, мабуть, це село вже переіменували, але менше з тим. Я пишаюся своїм корінням і мені нема чого встидатися. Далі. У вас, пєтіків, якийсь хворобливий потяг до лайна. Виникає враження, що 24 години на добу ваші думки чомусь крутяться навколо цієї субстанції. В кожному другому дописі ви з натхненням і радістю згадуєте про лайно та його похідні. Чому так? Для мене це дійсно загадка. Можливо би допоміг дідусь Фройд... Ну і по суті тепер. Те що ти в темі про кацапських збоченців нападаєш на українця із своїми хворобливими фантазіями "напєрєвєс" лише зайвий раз доводить правоту моїх слів про те, хто тут сіє розбрат. Більше того, щось мені підказує, що ти знаєш що я правий. Але твоя тупа гординя не дає тобі це визнати. Ось так.
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28.09.2021 19:19 Ответить
Мій "старий", при житі, таким "супервумнікам", як ти , казав у подібних випадках: "Те що ти тільки жуєш , я вже давно переварив і в кущах залишив. . ."
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28.09.2021 19:50 Ответить
Маю визнати, що твій старий таки був молодець. Він хоч лишив те в кущах... А от його син бігає і розмазує цю субстанцію по всьому Цензорі, тішачись, що він суперпатріот... Яре, ти далеко не дурний. Але особисто моя думка, що тебе губить твоя пиха і гординя.
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28.09.2021 22:17 Ответить
Не знаю - "наскільки" і "що" я "розмазую" - людям видніше... Але вони також бачать, як ти бігаєш по форуму і "розкладаєш купи" тієї самої "субстанції" От я і показую людям ті твої "купи", щоб вони , часом, у них не вступили! І я не "суперпатріот" Я звичайна тверезо мисляча людина Мені не треба "пристосовуваться" до "кон"юктури", як тобі - тому мене читає тут багато людей уже восьмий рік А ти (коли тобі перестануть платить) - тихо "зіллєшся" і щезнеш (як щезло багато таких самих до тебе)
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29.09.2021 05:03 Ответить
Человек, публикующийся под фейковым ником по определению подлый трус. А если оно еще и приправляет свои высеры оскорблениями в сторону реальных людей, так к тому-же и мерзавец. Таким образом все твои аргументы ничтожны, а взгляды порочны. Точка.
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02.10.2021 07:12 Ответить
Так вот какая ты , русская духовная скрепа!
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28.09.2021 02:17 Ответить
Давай за них давай за нас

Давай подрочим на спецназ

На боевые ордена

Давай подрочим старина

(С) Любе
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28.09.2021 02:32 Ответить
Санкт-Петербург. Женское подразделение Гитлерюгенд. Фашизм не пройдет...
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28.09.2021 02:56 Ответить
МЫ ИДЕМ ШИРОКИМИ ПОЛЯМИ!
Марш РОА

Музыка М. Давыдова
Слова А. Флорова

Мы идем широкими полями
На восходе утренних лучей.
Мы идем на бой с большевиками
За свободу Родины своей.

Припев:

Марш вперед, железными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!

Мы идем вдоль тлеющих пожарищ
По развалинам родной страны,
Приходи и ты к нам в полк, товарищ,
Если любишь Родину, как мы.

Мы идем, нам дальний путь не страшен,
Не страшна суровая война.
Твердо верим мы в победу нашу
И твою, любимая страна.
(Стихи Анатолия Флауме ("Флоров" - псевдоним) музыка... Исаака Дунаевского (мелодия песни "Широка страна моя родная")
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28.09.2021 06:20 Ответить
Истинные скрепоносные сколеновставальщики они такие.
Пару лет назад писали как в тех же краях офицеры и сержанты насиловали новобранцев, а когда дошла очередь до татарина он из автомата положил с десяток "отцов командиров и старших товарищей", теперь пацаки дали ему лет 25 тюрьмы.
Мне такие финалы больше нравятся, взаимная аннигиляция и у Орды уменьшается количество пушечного мяса (поскольку татарин в плане скрепоносности был не лучше тех кого он грохнул, если верить заявлениям его отца, он мечтал верно служить в армии Путлеру).
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28.09.2021 04:01 Ответить
Рузке миръ, куле.
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28.09.2021 04:18 Ответить
командармы молодцы... пусть такое будет на всей расии...
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28.09.2021 05:15 Ответить
Я от подумав, може той камандір український диверсант? В нього в хаті обшук не проводили? Може там портрет Бандери висить? І візитівки Яроша? (навіяло сусідньою темою про уфімських бандерівців))
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28.09.2021 05:33 Ответить
Опять ты тут трешься, хитрожопый рашистский паренек...
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28.09.2021 10:23 Ответить
ДОЙЧЕ ЗОЛЬДАТЕН --- ЛИБЕ ОФИЦИРЕН
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28.09.2021 06:20 Ответить
Они в кителях Вермахта, или там уже такую форму делают?)
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28.09.2021 09:26 Ответить
тоже такая же ассоциация с немцами второй мировой
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28.09.2021 09:51 Ответить
Какие славные боевые традиции...
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28.09.2021 07:09 Ответить
То вони історичною реконструкцією займалися. Атака зі шкіряними багнетами з тилу на попозицію перцгерцога Пердінанда... )))0))0)))
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28.09.2021 13:49 Ответить
рашшинс ***********!
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28.09.2021 07:40 Ответить
Кацапські будні
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28.09.2021 08:06 Ответить
а я считаю-по больше бы таких майоров в парашкинской армии...они тогда будут не способны воевать - с таким то моральным духом)). Пусть хоть целыми ротами члены к деревьям прибивают))
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28.09.2021 08:08 Ответить
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28.09.2021 08:27 Ответить
******** Гундосый
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28.09.2021 10:24 Ответить
Такие теперь на эрефии герои, моральные ублюдки, иначе не назвать.
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28.09.2021 08:37 Ответить
Ничего удивительного. "Скрепы" дают о себе знать. Сказываются гены татаро-монгольской орды, разросшиеся метастазами по всему гнилому организму северных "братьев". Да по сравнению с тем, чем любил развлекаться Ваня Грозный, черенок от лопаты и степлер выглядят для рядового терпилы как поощрение .
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28.09.2021 08:57 Ответить
Майору бути генералом!
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28.09.2021 09:12 Ответить
Чогось форма ціх російських офіцерів дивно нагадує форму офіцерів германського вермахту. Скрєпи?
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28.09.2021 09:19 Ответить
Тут ніхто не подумав, що як що майор та капітан, то вони вже були в Україні, і яке в них було ставлення до українців, якщо вони до своїх так ставилися!!!
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28.09.2021 09:39 Ответить
А мне нравится такое укрепление нападенияспособности рашистской армии ублюдков, помнится недавно один несогласный солдатик-татарин положил в оружейке 7х ...
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28.09.2021 10:05 Ответить
у татарина был анал-табу)) пришлось положить с калаша весь гей кружок.
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28.09.2021 10:10 Ответить
Элита, спецназ ГРУ, страшно даже предположить что-ж там в стройбате тогда, зато теперь приблизительно понятно откуда у мишкиных и чепиг такая суровая тяга к шпили-вили. Впитывают так сказать с молоком матери хреном командира.....
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28.09.2021 10:34 Ответить
Рожи ************* у ахвицеров! Да еще подчеркнутые высокими стоячими воротничками, как у немецких военных времен второй мировой! Отцы- командиры одним словом, ***!
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28.09.2021 10:44 Ответить
ужасная новость. Русские силовые структуры сами закапывают Россию в яму. Только на основании того что подсудимые зпнимались такими извращениями Россия в будущем может принять законодательно то от чего так бежит ЛГБТ. Я бы написал что дети этих извращенцев будут отвечать по делам родителей , но это больше подходит для цивильных дел, а тут военные. Поэтому это один из гвозде в гроб современной РФ.
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28.09.2021 10:47 Ответить
ужасная новость. Русские силовые структуры сами закапывают Россию в яму

Я здичавіло вибачаюся, а чому це раптом жахлива новина? Як на мене, процес самознищення розсосисії (та ще й шляхом "суїциду зі шкіряного стовбура не з того боку") - це чудова, святкова, надихаюча новина для нас та усього цивілізованого світу!..
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28.09.2021 12:04 Ответить
В кацапской армии надо ввести поголовную кастрацию.
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28.09.2021 12:42 Ответить
Чудова новина! Москалі винайшли архізкріпний спосіб для самознищення.
Вкотре наголошую: в жодному разі їм не можна заважати в цьому благородному пориві!
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28.09.2021 12:49 Ответить
- У меня в роте было 100 бойцов...
- Мля... Какое "в роте", деревня?! Надо говорить - "во рту!"
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28.09.2021 13:21 Ответить
Офицер с помощью степлера таким образом повышал уровень скрепности в в войсках эрефии, заодно это и профилактика фимоза у личного состава))
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28.09.2021 12:58 Ответить
Я думала это фото офицеров "СС"....
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28.09.2021 14:48 Ответить
а если бы это сделал солдат НАТО !
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28.09.2021 16:11 Ответить
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28.09.2021 17:17 Ответить
Ну "зелёный слоник" никто на ровном месте не придумывал
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28.09.2021 19:15 Ответить
Погано , що затримали . Капітан з майором ще багато російських фашистів могли б спаскудити і покалічити .
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28.09.2021 20:48 Ответить
Бу-га-га-га... В нарабсейском спецназе дидываивальные традиции... ХЕХ... ЗЫ... про триколорныя знамя полковое: вьется , вьется в р.... (нецензурнаяурная рифма про нарабсейский рот и половое сношение)... каамандиры вперде путь.
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28.09.2021 21:14 Ответить
Так вот оказывается чему учат курсантов (будущих офицеров) в Новосибирском высшем военном командном училище: справно обращаться с черенком от швабры с надетым на него презиком !!! На то он и спецназ !!!
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29.09.2021 00:31 Ответить
Вообще наша разведка должна всячески поощрять половое насилие в Орде, а тем более членовредительство. Эта сладкая парочка нанесла морального урона противнику больше, чем многие наши бойцы действующих ВСУ. Истинные патриоты Украины вполне могут сбросится им на адвокатов, организовать грев на хату, и уж во-всяком случае вполне по-силам всячески унижать жертв охальников в соцсетях, тем самым провоцируя других жертв на вооруженное сопротивление.
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02.10.2021 07:32 Ответить
Так что "СВОБОДУ ГЕРОЯМ СПЕЦНАЗА!!", не щадившим ни себя ни подчиненных на нелегкой стезе воспитания рузьке зольдатен! А массаж простаты подчиненному был исполнен с соблюдением всех санитарных норм (презерватив) и исключительно в медицинских целях. В советских больницах за нарушение режима кололи очень болезненный Б12, ставили клизмы с касторкой и ничего - никого не сажали. И нужно доказывать, что никакого вымагательства денег небыло, а требовал командир законного возмещения материального ущерба нанесенного по халатности. После привычки ватников хавать бредятину Соловьева и пр. и не такое зайдет. А всяких маменьких сынков, чмошников и разгильдяев, затесавшихся в ряды доблестной росспецуры, можно и нужно воспитывать пристрастно, готовить к любым истязаниям, лишениям и негативу цивильного населения. Но, разумеется, если терпила считает, что был отпялен не по-феншую, то Родина на стрельбах доверяет ему для использования боевое оружие, с помощью которого он вполне может защитить свою честь и достоинство, и прекратить насилие над собой.
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02.10.2021 11:30 Ответить
Що ще очікувати від громадян непорозуміння що зветься підарасія.
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02.10.2021 17:09 Ответить
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