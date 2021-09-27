Командир роты спецназа ГРУ РФ Панов насиловал солдат и прибивал им член к дереву степлером. ДОКУМЕНТ
В Хабаровском крае Российской Федерации завели уголовное дело на начальников из воинской части спецназа. Майора, командира 78 отдельной роты специального назначения Олега Панова и его заместителя, капитана Александра Ерушевича, обвинили в сексуальном насилии.
Об этом сообщил в Telegram основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал выдержку из документа, согласно которому командир 78 отдельной роты специального назначения и его заместитель вымогали деньги у рядовых и насиловали их в случае отказа. На обоих завели уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий (ст.286 ч.3 п."а" УК РФ) и о насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору (ст.132 ч.2 п."а" УК РФ).
По данным внутреннего документа, 8-16 ноября 2020 года на территории Пушкинского полигона в Уссурийске майор требовал деньги от рядового "на нужды роты". После отказа командир роты приказал ему раздеться догола, рядового избили, связали ему руки веревкой, и привязали к дереву. "После этого майор нанес рядовому не менее 10 ударов веткой дерева в область спины, ягодиц и ног последнего. Данные действия сопровождал оскорблениями в адрес рядового, а также угрозой применения к нему физического насилия в виде прикрепления его полового члена к стволу дерева с использованием строительного степлера, который находился в руках майора", - написано в оперативном сообщении.
Второй эпизод произошел в августе 2020 года, когда ефрейтора и рядового доставили к майору на "воспитательную беседу". "Он взял деревянную швабру, надел на ее черенок медицинскую перчатку, и начал водить ей в области ягодиц и промежности ефрейтора, угрожая изнасиловать его ей", - сообщается во внутреннем документе Минобороны.
Последний случай предположительно произошел в январе 2021 года на территории 78 отдельной роты спецназначения. Майор вместе со своим заместителем приказал фельдшеру поставить военнослужащему клизму с водой. "Затем майор Панов заставил рядового лечь на стол животом, оставив ноги на полу, после чего, под угрозой насилия, ввел в анальной отверстие рядового черенок от швабры с надетым на него презервативом. Капитан происходящее снимал на камеру своего мобильного телефона", - сообщается в документе.
По данным Тайга.Инфо, Олег Панов - уроженец Москвы. Его заместитель Александр Ерушевич родился в Омске и окончил Новосибирское высшее военное командное училище.
В пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета редакции отказались прокомментировать Сибирь.Реалии сообщение правозащитников и внутренний документ министерства. На письменный запрос ответ также не получен.
Издание отмечает, что в воинских частях на Дальнем Востоке и в Сибири зафиксированы десятки случаев гибели солдат. Как правило, Минобороны в качестве официальной причины смерти озвучивает версию несчастного случая. Родные погибшего и его сослуживцы сообщают о превышении полномочий и насилии со стороны других военных.
В августе по требованию военной прокуратуры суд на Камчатке заблокировал несколько ютьюб-роликов с издевательствами над солдатами.
На данный момент майор и капитан задержаны, им вменяют статьи 286 ("Превышение должностных полномочий") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору") УК РФ. По второй статье УК РФ наказание - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает Лента.ру. Дела были возбуждены 21 сентября 2021 года.
Известно, что оба военнослужащих женаты, у майора трое детей, у капитана - один.
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Возьми да и завали ублюдка, а когда приедет собственная безопасность и следователи, договориться, чтобы сказали, что самострел. Тем более, что в данном случае насильников двое. Это ещё легче - валить обоих и сказать, что по пьяни друг друга грохнули. С подготовкой нынешних следователей, чёрта с два докажут обратное. А параллельно про насилие над солдатами рассказать. Военная служба правопорядка и военная прокуратура сами не захотят разглашения деталей, чтобы не порочить . . .
Давай подрочим на спецназ
На боевые ордена
Давай подрочим старина
(С) Любе
Марш РОА
Музыка М. Давыдова
Слова А. Флорова
Мы идем широкими полями
На восходе утренних лучей.
Мы идем на бой с большевиками
За свободу Родины своей.
Припев:
Марш вперед, железными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!
Мы идем вдоль тлеющих пожарищ
По развалинам родной страны,
Приходи и ты к нам в полк, товарищ,
Если любишь Родину, как мы.
Мы идем, нам дальний путь не страшен,
Не страшна суровая война.
Твердо верим мы в победу нашу
И твою, любимая страна.
(Стихи Анатолия Флауме ("Флоров" - псевдоним) музыка... Исаака Дунаевского (мелодия песни "Широка страна моя родная")
Пару лет назад писали как в тех же краях офицеры и сержанты насиловали новобранцев, а когда дошла очередь до татарина он из автомата положил с десяток "отцов командиров и старших товарищей", теперь пацаки дали ему лет 25 тюрьмы.
Мне такие финалы больше нравятся, взаимная аннигиляция и у Орды уменьшается количество пушечного мяса (поскольку татарин в плане скрепоносности был не лучше тех кого он грохнул, если верить заявлениям его отца, он мечтал верно служить в армии Путлеру).
молоком материхреном командира.....
Я здичавіло вибачаюся, а чому це раптом жахлива новина? Як на мене, процес самознищення розсосисії (та ще й шляхом "суїциду зі шкіряного стовбура не з того боку") - це чудова, святкова, надихаюча новина для нас та усього цивілізованого світу!..
Вкотре наголошую: в жодному разі їм не можна заважати в цьому благородному пориві!
- Мля... Какое "в роте", деревня?! Надо говорить - "во рту!"