Командир роты спецназа ГРУ РФ Панов насиловал солдат и прибивал им член к дереву степлером. ДОКУМЕНТ

В Хабаровском крае Российской Федерации завели уголовное дело на начальников из воинской части спецназа. Майора, командира 78 отдельной роты специального назначения Олега Панова и его заместителя, капитана Александра Ерушевича, обвинили в сексуальном насилии.

Об этом сообщил в Telegram основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал выдержку из документа, согласно которому командир 78 отдельной роты специального назначения и его заместитель вымогали деньги у рядовых и насиловали их в случае отказа. На обоих завели уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий (ст.286 ч.3 п."а" УК РФ) и о насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору (ст.132 ч.2 п."а" УК РФ).

По данным внутреннего документа, 8-16 ноября 2020 года на территории Пушкинского полигона в Уссурийске майор требовал деньги от рядового "на нужды роты". После отказа командир роты приказал ему раздеться догола, рядового избили, связали ему руки веревкой, и привязали к дереву. "После этого майор нанес рядовому не менее 10 ударов веткой дерева в область спины, ягодиц и ног последнего. Данные действия сопровождал оскорблениями в адрес рядового, а также угрозой применения к нему физического насилия в виде прикрепления его полового члена к стволу дерева с использованием строительного степлера, который находился в руках майора", - написано в оперативном сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская армия и флот оснащены "современным уникальным оружием. Весь мир это хорошо знает" - Путин

Второй эпизод произошел в августе 2020 года, когда ефрейтора и рядового доставили к майору на "воспитательную беседу". "Он взял деревянную швабру, надел на ее черенок медицинскую перчатку, и начал водить ей в области ягодиц и промежности ефрейтора, угрожая изнасиловать его ей", - сообщается во внутреннем документе Минобороны.

Последний случай предположительно произошел в январе 2021 года на территории 78 отдельной роты спецназначения. Майор вместе со своим заместителем приказал фельдшеру поставить военнослужащему клизму с водой. "Затем майор Панов заставил рядового лечь на стол животом, оставив ноги на полу, после чего, под угрозой насилия, ввел в анальной отверстие рядового черенок от швабры с надетым на него презервативом. Капитан происходящее снимал на камеру своего мобильного телефона", - сообщается в документе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, - СМИ. ФОТО

По данным Тайга.Инфо, Олег Панов - уроженец Москвы. Его заместитель Александр Ерушевич родился в Омске и окончил Новосибирское высшее военное командное училище.

В пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета редакции отказались прокомментировать Сибирь.Реалии сообщение правозащитников и внутренний документ министерства. На письменный запрос ответ также не получен.

Издание отмечает, что в воинских частях на Дальнем Востоке и в Сибири зафиксированы десятки случаев гибели солдат. Как правило, Минобороны в качестве официальной причины смерти озвучивает версию несчастного случая. Родные погибшего и его сослуживцы сообщают о превышении полномочий и насилии со стороны других военных.

В августе по требованию военной прокуратуры суд на Камчатке заблокировал несколько ютьюб-роликов с издевательствами над солдатами.

Также читайте: В ЧВК Вагнера перестали принимать жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма, и граждан Грузии

На данный момент майор и капитан задержаны, им вменяют статьи 286 ("Превышение должностных полномочий") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору") УК РФ. По второй статье УК РФ наказание - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает Лента.ру. Дела были возбуждены 21 сентября 2021 года.

Известно, что оба военнослужащих женаты, у майора трое детей, у капитана - один.