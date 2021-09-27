Характеристики однопартийцев от "слуги народа" Корниенко: "100% наш человек", "продюсер из квартала", "теоретически будет послушный". ДОКУМЕНТ

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отправил в партийный чат характеристику на пятерых однопартийцев.

Об этом сообщает в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Приоритеты кадровой политики. Фракция "слуг" обсуждает служебную характеристику, которую 26 сентября выложил, а затем без объяснений удалил Корниенко. Многие "слуги" успели сохранить себе скрин, и источники Цензор.НЕТ позволили нам ознакомиться с этим документом. Возможно, это документ не окончательный, либо он предназначался для другого чата, мы не знаем, но обратимся за комментарием", - отметил он.

Журналист также предполагает, что появление этого скрина может быть сигналом, "что Офис Президента собирается провести кадровые назначения и переместить 5 депутатов на другие посты - возможно, на министерские должности, возможно, на глав облгосадминистраций".

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"Бумага рабочая, любопытно просто, какие приоритеты указаны, сразу ясно, какие качества важны для кандидата прежде всего.

Номер 140 - Сергей Кострийчук. Судя по комментарию, его включил в список "слуг" Илья Павлюк, один из руководителей избирательного штаба партии, которого в медиа называют контрабандистом и теневым решалой, близким лично к Зеленскому. Офис Павлюка находится у самых ворот Офиса Президента, и Павлюк туда ходит как на работу. Якобы "не берет трубку от Ильи" Кострийчук. Ну, раз не берет, значит, уже надежен, а кто его и за сколько вставил в список - неважно.

Номер 141. Александр Божков. Продюсер из "Квартала". Здесь можно вообще ничего не добавлять, это исчерпывающая характеристика, настоящая школа госуправления.

Номер 142. Артем Михайлюк. Партнер по бизнесу Корниенко. Конечно, своему человечку надо порадеть. А то неудобно - партнер и все еще не депутат.

Номер 143. Александр Васюк. Странно видеть здесь человека, который не является чьим-то подчиненным или партнером по бизнесу, поэтому уверенности в нем нет, но надежда на то, что послушный, остается. Послушание требуется прежде всего, послушание.

Номер 144. Дмитрий Еромоленко. "У меня записано что он "наш", то есть "квартал" или около)". Интересно, что "наш" для Корниенко - это крупный бизнесмен, купивший в 2016-м в Италии замок XVIII века, застройщик элитного жилья на Печерске, владелец сети элитных бутиков модных аксессуаров. Кстати, а размер состояния Ермоленко - до 85 миллионов дотягивает - а то как бы неудобно не получилось в свете нового закона об олигархах? Впрочем, если и такие авторы есть в "Квартале", значит, проблем с зачислением в список не будет. "Квартал" - это показатель самых элитных качеств, вполне достаточно, другие факты биографии изучения не требуют", - подчеркивает Бутусов.

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