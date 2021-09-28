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Новости Фото ДТП
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4 человека погибли, 7 травмированы в результате тройного ДТП с участием маршрутки и двух грузовиков на Николаевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на автодороге возле с. Широкое (Николаевской обл.) погибли 4 человека, 7 травмировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области в понедельник вечером.

"27 сентября, около 19:55 на автодороге "Снигиревка – Калиновка" перед с. Широкое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовиков DAF и КАМАЗ с прицепом", - говорится в сообщении.

Вследствие ДТП водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

4 человека погибли, 7 травмированы в результате тройного ДТП с участием маршрутки и двух грузовиков на Николаевщине, - полиция 01

Отмечается, что водители грузовых автомобилей не пострадали.

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Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

4 человека погибли, 7 травмированы в результате тройного ДТП с участием маршрутки и двух грузовиков на Николаевщине, - полиция 02

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

4 человека погибли, 7 травмированы в результате тройного ДТП с участием маршрутки и двух грузовиков на Николаевщине, - полиция 03
4 человека погибли, 7 травмированы в результате тройного ДТП с участием маршрутки и двух грузовиков на Николаевщине, - полиция 04
Фото: сайт полиции

ДТП (7673) Николаевская область (2124) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+2
Коли це жахіття на дорогах припиниться ,жодного дня без смертельних ДТП і ніхто не робить ніяких висновків ,ніхто ні за що не відповідає все пущено на самоплив ,а невинні люди гинуть із за негідників.
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28.09.2021 09:18
+2
Камаз стояв на узбіччі з порушенням вимог ПДР, без знаку аварійної зупинки, без аварійки, стояв прямо на смузі руху а не на узбіччі, це видно на фото і скорше за все стояв там не один, вантажівок було багато. Маршрутка змушена була зміщатись на зустрічну смугу, де заділа зустрічну вантажівку і влетіла в стоячий на дорозі ( не на узбіччі) Камаз. Винні в цьому ДТП менти, які не контролюють стихійні стоянки Аленей дальнобойщиків і не згоняють їх на стоянки та паркінги з дороги, а у випадку організації таких стихійних стоянок, менти не виїздять на місцевість і не організовують і не регулюють об'їзд таких стоянок. Менти мали поставити свою машину з включеними проблісковими маячками перед початком такої стихійної стоянки, що б показувало водіям що потрібно зменшити швидкість, бо тут на дорозі є перешкода. А на причепу Камазу немає навіть габаритів та поворотів, він вночі брудний, темний і зливається з дорогою. Скорше за все світловідбівні знаки на причепу Камазу протерли від бруду вже після ДТП. Власника Камаза та водія потрібно посадити, ментів притягнути до кримінальної відповідальності за бездіяльність!
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28.09.2021 10:32
+1
«Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter ехал в направлении Снигиревки. Он перевозил рабочих с уборки овощей на полях. В районе села Широкое «маршрутка» по касательной столкнулась с ехавшей во встречном направлении фурой. После столкновения микроавтобус резко изменил траекторию движения, выехал на обочину и врезался в прицеп стоящего там КамАЗа»
https://news.pn/ru/incidents/260769
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28.09.2021 08:16
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«Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter ехал в направлении Снигиревки. Он перевозил рабочих с уборки овощей на полях. В районе села Широкое «маршрутка» по касательной столкнулась с ехавшей во встречном направлении фурой. После столкновения микроавтобус резко изменил траекторию движения, выехал на обочину и врезался в прицеп стоящего там КамАЗа»
https://news.pn/ru/incidents/260769
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28.09.2021 08:16 Ответить
Камаз стояв на узбіччі з порушенням вимог ПДР, без знаку аварійної зупинки, без аварійки, стояв прямо на смузі руху а не на узбіччі, це видно на фото і скорше за все стояв там не один, вантажівок було багато. Маршрутка змушена була зміщатись на зустрічну смугу, де заділа зустрічну вантажівку і влетіла в стоячий на дорозі ( не на узбіччі) Камаз. Винні в цьому ДТП менти, які не контролюють стихійні стоянки Аленей дальнобойщиків і не згоняють їх на стоянки та паркінги з дороги, а у випадку організації таких стихійних стоянок, менти не виїздять на місцевість і не організовують і не регулюють об'їзд таких стоянок. Менти мали поставити свою машину з включеними проблісковими маячками перед початком такої стихійної стоянки, що б показувало водіям що потрібно зменшити швидкість, бо тут на дорозі є перешкода. А на причепу Камазу немає навіть габаритів та поворотів, він вночі брудний, темний і зливається з дорогою. Скорше за все світловідбівні знаки на причепу Камазу протерли від бруду вже після ДТП. Власника Камаза та водія потрібно посадити, ментів притягнути до кримінальної відповідальності за бездіяльність!
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28.09.2021 10:32 Ответить
Коли це жахіття на дорогах припиниться ,жодного дня без смертельних ДТП і ніхто не робить ніяких висновків ,ніхто ні за що не відповідає все пущено на самоплив ,а невинні люди гинуть із за негідників.
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28.09.2021 09:18 Ответить
При цих дорогах і їх ********* інженерному облаштуванні, ніколи
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28.09.2021 09:23 Ответить
На Снигиревку же в прошлом году дорогу откапиталили.
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28.09.2021 11:23 Ответить
Річ не тільки в тому що відремонтували покриття. Дорога має бути відповідної ширини, облаштована обочина, щоб на ній могла стати автомашина, не займаючи проїжджої частини і т д. Дорога має бути безпечною і допомагати водієві
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28.09.2021 12:36 Ответить
Это дорога районного значения. Не автострада. Нормальная в целом. Если не гнать по встречке.
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28.09.2021 14:02 Ответить
Пане Койот, щоб я повторював, прочитайте мій попередній коментар. Дорога повинна відповідати певним вимогам, а на обочині повинні мати змогу зупинятися авто. Таких ДТП як ця багато, коли на проїжджій частині зупиняється авто і в нього в'їжджає інше. Дорога має допомагати водієві, зараз такі швидкості і така інтенсивність руху, що водієві треба допомагати
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28.09.2021 15:51 Ответить
не повторював
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28.09.2021 15:51 Ответить
Это дорога! Кого она значения, значения не имеет.
Если бы олени на камазах встали правильно, что бы не мешать трафику движения по своей полосе, то и этой аварии не было бы!
Бросают машины таким образом по всей Украине и и полицаи их за это не штрафуют, несмотря на многочисленные аварии в недалеком прошлом!
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28.09.2021 15:53 Ответить
Это безусловно. Дороги к портам и портикам забиты этими зерношкафами.
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28.09.2021 16:44 Ответить
жиесть 15 лет
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28.09.2021 09:25 Ответить
Самый правильный коммент написал
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28.09.2021 19:20 Ответить
 
 