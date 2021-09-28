4 человека погибли, 7 травмированы в результате тройного ДТП с участием маршрутки и двух грузовиков на Николаевщине, - полиция. ФОТОрепортаж
В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на автодороге возле с. Широкое (Николаевской обл.) погибли 4 человека, 7 травмировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области в понедельник вечером.
"27 сентября, около 19:55 на автодороге "Снигиревка – Калиновка" перед с. Широкое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовиков DAF и КАМАЗ с прицепом", - говорится в сообщении.
Вследствие ДТП водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Отмечается, что водители грузовых автомобилей не пострадали.
Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.
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Если бы олени на камазах встали правильно, что бы не мешать трафику движения по своей полосе, то и этой аварии не было бы!
Бросают машины таким образом по всей Украине и и полицаи их за это не штрафуют, несмотря на многочисленные аварии в недалеком прошлом!