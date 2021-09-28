Возле ремонтируемых трасс на Полтавщине и Львовщине были найдены керамические артефакты, некоторым из них более 7 тыс. лет, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время археологических раскопок во Львовской и Полтавской областях была найдены древние керамические артефакты.

Об этом сообщает в Facebook "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

Они были найдены во время археологических раскопок на объектах программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" во Львовской и Полтавской областях.

Археологические работы при строительстве дорог позволят открыть и сохранить свидетельство древней истории Украины, считает младший научный сотрудник "Спасательной археологической службы" Богдан Сало.

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Промопроект начала команда "Спасательной археологической службы" Института археологии НАН Украины совместно со Службой автомобильных дорог в Львовской области.

Всего в коллекции, по словам Богдана Сало, керамика от эпохи неолита и до конца XVII века. Древнейшим из находок более 7000 лет.

"Для ученого-археолога керамика - это просто клондайк информации. Когда мы находим даже небольшой фрагмент, перед нами открывается целый мир древнего человека. Мы можем понять, как он жил, чем пользовался в повседневной жизни, а также - во что он верил", - рассказал он.

Артефакты были найдены во время раскопок вблизи трасс Н-31 Днепр - Решетиловка в пределах Полтавской области и Т-14-25 на участке Жовква - Каменка-Бугская во Львовской области.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" только в 2021 году в Украине запланировано восстановить 6500 км дорог.

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