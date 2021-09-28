Возле ремонтируемых трасс на Полтавщине и Львовщине были найдены керамические артефакты, некоторым из них более 7 тыс. лет, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во время археологических раскопок во Львовской и Полтавской областях была найдены древние керамические артефакты.
Об этом сообщает в Facebook "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.
Они были найдены во время археологических раскопок на объектах программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" во Львовской и Полтавской областях.
Археологические работы при строительстве дорог позволят открыть и сохранить свидетельство древней истории Украины, считает младший научный сотрудник "Спасательной археологической службы" Богдан Сало.
Промопроект начала команда "Спасательной археологической службы" Института археологии НАН Украины совместно со Службой автомобильных дорог в Львовской области.
Всего в коллекции, по словам Богдана Сало, керамика от эпохи неолита и до конца XVII века. Древнейшим из находок более 7000 лет.
"Для ученого-археолога керамика - это просто клондайк информации. Когда мы находим даже небольшой фрагмент, перед нами открывается целый мир древнего человека. Мы можем понять, как он жил, чем пользовался в повседневной жизни, а также - во что он верил", - рассказал он.
Артефакты были найдены во время раскопок вблизи трасс Н-31 Днепр - Решетиловка в пределах Полтавской области и Т-14-25 на участке Жовква - Каменка-Бугская во Львовской области.
Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" только в 2021 году в Украине запланировано восстановить 6500 км дорог.
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до речі, вроді є секта шо поцієнти реально доводять шо всі вчені - бидло, а планеті 7000 років
це ж реальний "треш"
хтось там ше жив 900 років, ... як то там... ну навіть оповідка є вроді О.Генрі типу там , а, внук Мафусаїла шолі.
гундосики же. чего же не можно записать без облизыванья Зели?
кстати, я бы эту Зелю, у ся тут бы с удовольствием повозил мордой в ямы на дороге - десятилетьями ***** они. Вяликий будун бл.. даже в новости что нашли черепки - и то облизали эту .... впадлу переключать... "істоту". позорище - Байден, чо мы не в НАТО?
хорошо шо на выборы не ходил, по кр. мере не стыдно.
если даже вот римляне каменные стены, и греки тоже - строили, то тут только из говна и палок делали стены. я презираю например этих "людей". а в кого верили - так тупо в лесных дупов, ой, духов. типо всяких Пердунов, что там еще, ... ну в этих каких то далее по тексту... а, ярило еще и прочие твари
если вникнуть в то что творили красножопые в 32-33-х, а в каждой хате была куча иконок, то я таких богов...., извините, но вы понял шо делал с ними.
совершенно безумно верить в выродка, который даже свой народ там в пустынях так гнобил шо реально сталин - тупо хулиганчик, если сравнить с Яхве.
так реально надо бы православнутых, . резко "уверовавших" - садить на бутылки.
ибо я понимаю шо нацизм это типо плохо, но чего же Яхве не защитил солдат со всякими свастиками то?
вопросы.....
просто иногда кажется шо срачи за "русь" это тупо срачи.
пойми - нету абсолютной правды, как и абсолютной лжи.
вот Савченко например - ответь, она патриот или ватница?
вот видишь, нету "истины". вроде в сериале сказала Скалли - истина где то там, о чем и говорил Аристотель. Кстати я в универе чет про Аристотеля докладывал "философу" - преподу. но ему было похрен. как и историку - докладывал про Хмельницкого - типо восстали за "веру" и за правослабие, я еще рассказывал про войска и так дальше - и шо? да всем было наср...ть
так шо либо извинись либо иди вна Путина. сорри, но не надо обзывать кацапом.
и кстати да - вон Бабченко кацап, но сделал много для страны тут. а то блин - обзываешь, тогда как - представь то шо ты сделал, и чем круче за того же Бабченко?
сайт дивлюсь як то ... Фактрум, пише шо й 50000 років тому були написи напр. на печерних стінах.
а взагалі людство ніби то мільйон років має.(якщо не вірити у всякі міфи типу про Мохенджо даро)
і до речі - шо ми сперечаємось?
ясно шо.... ну да, хотілось би побачити як піраміди будували. а ще Парфенон і в Римі ту, як то... ну типу храм всім божкам.
просто он наприклад почитати шо робили ацтеки - брали в полон деяких ворогів, відгодовували їх цілий рік, а потім давали якісь наркотики шоб не прУчались коли ритуал робили з ними.
пише шо якийсь "імператор" "приніс" в "жертву" 40000 полонених за три дні. я не вірю, але то шо іспанці не просто так били цих дикунів, то були правІ.
Кортес, пише, на березі висадився зі своїми солдатами - його зустріли місцеві і виклали йому на підносі пару кусків людей(серця)
Кортес обурився і зустрічаючих покарав.
дикуни ж.
і правильно, але просто - припливли зі своїми порядками - дикунам там же так було нормально. одні вбивали інших - мені напр. було би до сраки шо одні дебіли ріжуть інших. А Кортес типу хотів.. ну, золота, а потім типу шоб придурки стали христоїдами.
Не знаю во что верил древний человек, но зебилы верят в зеленского и Андрея Елдака
просто если прочитать напр., знаешь, Антиколорадоса, ну там еще коменты, то извиняюсь - а разница то в чем? то же самое - "кумир", "идол", кто не с нами, тот против нас(песня Арии кстати будет - "патриот").
ну реально просто так как я говорю же. вы бы почитал шо было когда эта зеля победила на выборах - коменты там на сайте. ну ничем от ваты не отличались - проклены, обзывалки и прочие вещи. со стороны было смешно это читать.
иди, шоле, лапти плети
Ігор Корост, директор історико-культурного заповідника «Більськ» Полтавської обласної ради відзначив багатий похоронний інвентар із двома людьми та супутні золоті ******, грецькі амфори. Розкопаним речам Більського некрополя 2600 років. Археологам пощастило, адже більшість старовинних поховань неодноразово пограбовані, повідомляє "Лтава": Оскільки Україна була колонією в Російській царській личаковій татаро - угро фінської імперії, і в період кривавої в'язниці народів СРСР. З розкопаних українських курганів з музеїв, храмів, бібліотек окупованої України до проклятої паРаші (росії) кремлівськими окупантами було викрадено та вивезено багато тисяч безцінних, унікальних предметів та колекцій.
Він був викрадений проклятими московськими окупантами вивезений і незаконно зберігається за офіційними даними в кацапському Ермітажі, Російська Федерація. Реальних чітких планів як повернути свій рідний безцінний скарб назад в Україну у боягузливої продажної не зовсім проукраїнської влади капітулянтів, поки що немає.