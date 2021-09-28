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Возле ремонтируемых трасс на Полтавщине и Львовщине были найдены керамические артефакты, некоторым из них более 7 тыс. лет, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время археологических раскопок во Львовской и Полтавской областях была найдены древние керамические артефакты.

Об этом сообщает в Facebook "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

Они были найдены во время археологических раскопок на объектах программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" во Львовской и Полтавской областях.

Археологические работы при строительстве дорог позволят открыть и сохранить свидетельство древней истории Украины, считает младший научный сотрудник "Спасательной археологической службы" Богдан Сало.

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Промопроект начала команда "Спасательной археологической службы" Института археологии НАН Украины совместно со Службой автомобильных дорог в Львовской области.

Всего в коллекции, по словам Богдана Сало, керамика от эпохи неолита и до конца XVII века. Древнейшим из находок более 7000 лет.

"Для ученого-археолога керамика - это просто клондайк информации. Когда мы находим даже небольшой фрагмент, перед нами открывается целый мир древнего человека. Мы можем понять, как он жил, чем пользовался в повседневной жизни, а также - во что он верил", - рассказал он.

Артефакты были найдены во время раскопок вблизи трасс Н-31 Днепр - Решетиловка в пределах Полтавской области и Т-14-25 на участке Жовква - Каменка-Бугская во Львовской области.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" только в 2021 году в Украине запланировано восстановить 6500 км дорог.

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Возле ремонтируемых трасс на Полтавщине и Львовщине были найдены керамические артефакты, некоторым из них более 7 тыс. лет, - Укравтодор 01
Возле ремонтируемых трасс на Полтавщине и Львовщине были найдены керамические артефакты, некоторым из них более 7 тыс. лет, - Укравтодор 02
Возле ремонтируемых трасс на Полтавщине и Львовщине были найдены керамические артефакты, некоторым из них более 7 тыс. лет, - Укравтодор 03
Возле ремонтируемых трасс на Полтавщине и Львовщине были найдены керамические артефакты, некоторым из них более 7 тыс. лет, - Укравтодор 04

Автор: 

археолог (178) Укравтодор (663) раскопки (51) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+18
Горщик цей надіюсь без надпису Велике Будівництво
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28.09.2021 09:22
+5
Прямо текст как по *****. Тот тоже дыряви глечики находил
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28.09.2021 09:44
+4
Яке велике будівництво? 7 тис. років. Це до народження Адама і Єви, до появи вибраного народу.
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28.09.2021 09:30
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Горщик цей надіюсь без надпису Велике Будівництво
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28.09.2021 09:22 Ответить
Яке велике будівництво? 7 тис. років. Це до народження Адама і Єви, до появи вибраного народу.
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28.09.2021 09:30 Ответить
Ха!, тонко)))
до речі, вроді є секта шо поцієнти реально доводять шо всі вчені - бидло, а планеті 7000 років
це ж реальний "треш"
хтось там ше жив 900 років, ... як то там... ну навіть оповідка є вроді О.Генрі типу там , а, внук Мафусаїла шолі.
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28.09.2021 09:45 Ответить
Прямо текст как по *****. Тот тоже дыряви глечики находил
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28.09.2021 09:44 Ответить
Так и аквалангист-дырявый.
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28.09.2021 09:51 Ответить
З язика зняли! Це яскрава ілюстрація, я якими декада и діє Зєлєнскій.
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28.09.2021 09:58 Ответить
*за якими лекалами. 😊
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28.09.2021 11:21 Ответить
Ну-ка, вспомни прыщавого (Ющенко) с его черепками и трипольской культурой, которой 140 тысяч лет.
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28.09.2021 13:22 Ответить
Пирамид ещё не было, а украинцы уже в горшки керамические срали. Шах и мат, москали.
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28.09.2021 13:30 Ответить
То тепер там не можна будувати дороги, треба кликати археологів.
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28.09.2021 09:23 Ответить
Які гучні афіші "Большая стройка" "програма президента володіміра зеЛенского", а борги по цій програмі дістануться всім нам і його наступикам.
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28.09.2021 09:25 Ответить
Горщики часів Великої Династії Зеленьских
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28.09.2021 09:41 Ответить
видео не смог досм.
гундосики же. чего же не можно записать без облизыванья Зели?
кстати, я бы эту Зелю, у ся тут бы с удовольствием повозил мордой в ямы на дороге - десятилетьями ***** они. Вяликий будун бл.. даже в новости что нашли черепки - и то облизали эту .... впадлу переключать... "істоту". позорище - Байден, чо мы не в НАТО?
хорошо шо на выборы не ходил, по кр. мере не стыдно.
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28.09.2021 09:42 Ответить
7 тис. рокiв! Это значит еще до трипольцев, которые жили на схилах Днипра в 3-2 тыс. до н.э. Это Буго-Днестррвская культура эпоха неолита, первые земледельцы на теренах Украины. Собственно на этом все , что это были за люди в кого верили, откуда взялись, как жили - неизвестно.
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28.09.2021 09:45 Ответить
нахер их.
если даже вот римляне каменные стены, и греки тоже - строили, то тут только из говна и палок делали стены. я презираю например этих "людей". а в кого верили - так тупо в лесных дупов, ой, духов. типо всяких Пердунов, что там еще, ... ну в этих каких то далее по тексту... а, ярило еще и прочие твари
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28.09.2021 09:48 Ответить
Не гневи богов, даже если ты в них не веришь. на всякий случай
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28.09.2021 09:51 Ответить
ну уж нет.
если вникнуть в то что творили красножопые в 32-33-х, а в каждой хате была куча иконок, то я таких богов...., извините, но вы понял шо делал с ними.
совершенно безумно верить в выродка, который даже свой народ там в пустынях так гнобил шо реально сталин - тупо хулиганчик, если сравнить с Яхве.
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28.09.2021 09:56 Ответить
Ну у красножопых был свой бох: срален. И он оказался могуществинней чем Отец, Сын и Святой Дух
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28.09.2021 10:00 Ответить
я кстати и недоумеваю - в убитых красножопых(у меня один дед воевал кстати, потом ... ну как по нашему - на ногу был кривой), то было крестиков в сто раз меньше чем у европейцев - и получается шо яхве не защитил своих, христиан?
так реально надо бы православнутых, . резко "уверовавших" - садить на бутылки.
ибо я понимаю шо нацизм это типо плохо, но чего же Яхве не защитил солдат со всякими свастиками то?
вопросы.....
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28.09.2021 11:12 Ответить
Нехило так кацапа покорежило от зависти, отчаяния и гнева. Да, кацап, вы против украинцев сраные лесные дикари, которые не строили дома даже из говна и палок, а уж тем более из глины, а жили в земляных норах И городов у вас не было никогда, пока украинцы их не основали, бггг
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28.09.2021 09:57 Ответить
я не кацап.
просто иногда кажется шо срачи за "русь" это тупо срачи.
пойми - нету абсолютной правды, как и абсолютной лжи.
вот Савченко например - ответь, она патриот или ватница?
вот видишь, нету "истины". вроде в сериале сказала Скалли - истина где то там, о чем и говорил Аристотель. Кстати я в универе чет про Аристотеля докладывал "философу" - преподу. но ему было похрен. как и историку - докладывал про Хмельницкого - типо восстали за "веру" и за правослабие, я еще рассказывал про войска и так дальше - и шо? да всем было наср...ть
так шо либо извинись либо иди вна Путина. сорри, но не надо обзывать кацапом.
и кстати да - вон Бабченко кацап, но сделал много для страны тут. а то блин - обзываешь, тогда как - представь то шо ты сделал, и чем круче за того же Бабченко?
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28.09.2021 10:17 Ответить
Даремно ви так. 7 тисяч років тому не те що римлян, всіх відомих пірамід не було. В добу римлян крім них ніхто більше із каменем не заморочувався, а більшість ******** розвинених держав взагалі ні в якому вигляді не існувало. Так шо тепер, забити болт на вивчення?
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28.09.2021 10:28 Ответить
не забити, але не варто звеличувати тут типу були дуже просунуті.
сайт дивлюсь як то ... Фактрум, пише шо й 50000 років тому були написи напр. на печерних стінах.
а взагалі людство ніби то мільйон років має.(якщо не вірити у всякі міфи типу про Мохенджо даро)
і до речі - шо ми сперечаємось?
ясно шо.... ну да, хотілось би побачити як піраміди будували. а ще Парфенон і в Римі ту, як то... ну типу храм всім божкам.
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28.09.2021 10:39 Ответить
От ви так зухвало про божків, а де хто поколіннями халявне мед-вино-дівчат наярював ********* інколи грізно на небо перед своєю отарою. Шо поробиш, не всім дано бути розумними.
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28.09.2021 15:47 Ответить
ну ясно шо так як ви говориш.
просто он наприклад почитати шо робили ацтеки - брали в полон деяких ворогів, відгодовували їх цілий рік, а потім давали якісь наркотики шоб не прУчались коли ритуал робили з ними.
пише шо якийсь "імператор" "приніс" в "жертву" 40000 полонених за три дні. я не вірю, але то шо іспанці не просто так били цих дикунів, то були правІ.
Кортес, пише, на березі висадився зі своїми солдатами - його зустріли місцеві і виклали йому на підносі пару кусків людей(серця)
Кортес обурився і зустрічаючих покарав.
дикуни ж.
і правильно, але просто - припливли зі своїми порядками - дикунам там же так було нормально. одні вбивали інших - мені напр. було би до сраки шо одні дебіли ріжуть інших. А Кортес типу хотів.. ну, золота, а потім типу шоб придурки стали христоїдами.
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28.09.2021 16:07 Ответить
"Для ученого-археолога керамика - это просто клондайк информации. Когда мы находим даже небольшой фрагмент, перед нами открывается целый мир древнего человека. Мы можем понять, как он жил, чем пользовался в повседневной жизни, а также - во что он верил"

Не знаю во что верил древний человек, но зебилы верят в зеленского и Андрея Елдака
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28.09.2021 09:46 Ответить
да и "Хусим", как японцы сказали бы.
просто если прочитать напр., знаешь, Антиколорадоса, ну там еще коменты, то извиняюсь - а разница то в чем? то же самое - "кумир", "идол", кто не с нами, тот против нас(песня Арии кстати будет - "патриот").
ну реально просто так как я говорю же. вы бы почитал шо было когда эта зеля победила на выборах - коменты там на сайте. ну ничем от ваты не отличались - проклены, обзывалки и прочие вещи. со стороны было смешно это читать.
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28.09.2021 09:53 Ответить
Заткнись, куцапура-дурачина. Ты и так уже на бан насвистел.
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28.09.2021 09:59 Ответить
Ура...Даёшь "Великі археологічні розкопки".
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28.09.2021 10:14 Ответить
Велике копавництво?
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28.09.2021 11:47 Ответить
Пирамид ещё не было, а украинцы уже в горшки керамические срали. Шах и мат, москали.
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28.09.2021 13:28 Ответить
ой, не смерди. человечеству миллион лет кстати.
иди, шоле, лапти плети
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28.09.2021 16:09 Ответить
Для археологів інформіція ! На городах , що перед в'їздом в "Смілянське лісове господарство "с. Володимірівка ( Черкаська обл ) такої кераміки , і не тільки тони . Мабудь колись ,там було велике поселення .
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28.09.2021 16:38 Ответить
А раніше 23 липня 2017р. на Полтавщині знайшли скіфське золото. Золоті предмети ****** скіфської епохи та грецькі амфори розкопали археологи у Більську. Один курган археологи на Полтавщині розкопали повністю. У ньому виявили залишки коня, мідні ****** та наконечники стріл. У другому - залишки двох членів заможної сім'ї, побутової речі та золоті прикраси.
Ігор Корост, директор історико-культурного заповідника «Більськ» Полтавської обласної ради відзначив багатий похоронний інвентар із двома людьми та супутні золоті ******, грецькі амфори. Розкопаним речам Більського некрополя 2600 років. Археологам пощастило, адже більшість старовинних поховань неодноразово пограбовані, повідомляє "Лтава": Оскільки Україна була колонією в Російській царській личаковій татаро - угро фінської імперії, і в період кривавої в'язниці народів СРСР. З розкопаних українських курганів з музеїв, храмів, бібліотек окупованої України до проклятої паРаші (росії) кремлівськими окупантами було викрадено та вивезено багато тисяч безцінних, унікальних предметів та колекцій.
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05.01.2022 04:38 Ответить
Також окупантами москалями був викрадений і перещепинський скарб. Малоперещепинський скарб, самий найбагатший скарб знайдений у Східній Європі. Комплекс золотих і срібних речей (75 кг; зброя, прикраси, посуд, монети 4-8 ст.ст.), знайдений 1912 біля села Мала Перещепина (Полтавська область, Новосанжарський район). Залишки поминального комплексу, які пов'язують з булгарським ханом Кубратом.
Він був викрадений проклятими московськими окупантами вивезений і незаконно зберігається за офіційними даними в кацапському Ермітажі, Російська Федерація. Реальних чітких планів як повернути свій рідний безцінний скарб назад в Україну у боягузливої продажної не зовсім проукраїнської влади капітулянтів, поки що немає.
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05.01.2022 04:49 Ответить
 
 