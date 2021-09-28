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Угон автомобилей со штрафплощадок: 13 членов преступной группировки предстанут перед судом, пострадавшим нанесен ущерб более чем на 17 млн грн. ФОТО

Под процессуальным руководством Офиса генпрокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении 13 членов преступной организации, похищавших автомобили со штрафплощадок в Киеве и других областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Подчеркивается, что преступники разработали схему и занимались незаконным завладением транспортными средствами со штрафплощадок в Киеве и других областях с привлечением к своей деятельности одного из руководителей местного отдела исполнительной службы.

Автомобили похищали по поддельным документам на выдачу автомобилей. Также к преступной схеме был привлечен работник сервисного центра, который узаконивал пользование похищенными автомобилями.

В настоящее время доказан 21 эпизод их преступной деятельности. Пострадавшим нанесен ущерб на более чем 17 млн грн. В ходе следствия все похищенные автомобили найдены и изъяты, ущерб возмещен.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации, незаконное завладение транспортными средствами, подделка документов, несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги и незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта.

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Угон автомобилей со штрафплощадок: 13 членов преступной группировки предстанут перед судом, пострадавшим нанесен ущерб более чем на 17 млн грн 01
Угон автомобилей со штрафплощадок: 13 членов преступной группировки предстанут перед судом, пострадавшим нанесен ущерб более чем на 17 млн грн 02

Автор: 

авто (4204) угон (294) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+3
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28.09.2021 10:14
+3
У талибов эти деятели уже б висели на кране, а у нас пожурят и отпустят!
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28.09.2021 10:15
+1
А коли будуть притягати до відповідальності поліцейських які незаконно евакуюють машини і парковщиків які не віддають машини і вимагають гроші за зберігання у людей?
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28.09.2021 10:18
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28.09.2021 10:14 Ответить
кстати, я подписан на Кинокоса - он не раз про "Солярыча" вставляет фразу - "цык", ну типо фрагмент с фильма.. и это смешно. Еще вставляетс тоже "цык" от этого, ну, в "Пиратах" чудака шо борода как осьминог. нравится такой юмор то)
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28.09.2021 11:16 Ответить
У талибов эти деятели уже б висели на кране, а у нас пожурят и отпустят!
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28.09.2021 10:15 Ответить
У талибов, ты бы это не написал, так, как у тебя бы не было доступа к интернету, а твою жену могли бы забить камнями за чтение книги. Бери билет, езжай к талибам, там хорошо .
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28.09.2021 20:14 Ответить
А коли будуть притягати до відповідальності поліцейських які незаконно евакуюють машини і парковщиків які не віддають машини і вимагають гроші за зберігання у людей?
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28.09.2021 10:18 Ответить
Когда нарит73% станет народом.
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28.09.2021 10:23 Ответить
мабуть після того, як ви навчитеся паркуватися згідно пдд
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28.09.2021 10:24 Ответить
Там процесс идет,дело в ГБР.
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28.09.2021 10:25 Ответить
не хорошо грабить награбленное, последний кусок хлеба хотели забрать у честных мусоров.
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28.09.2021 10:26 Ответить
Пострадавшим нанесен ущерб на свыше 17 млн грн. В ходе следствия все похищенные автомобили найдены и изъяты, ущерб возмещен. Источник: \\\\\\\\\\\\\\

ахаха, да, да да, и все поверили
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28.09.2021 11:13 Ответить
 
 