Угон автомобилей со штрафплощадок: 13 членов преступной группировки предстанут перед судом, пострадавшим нанесен ущерб более чем на 17 млн грн. ФОТО

Под процессуальным руководством Офиса генпрокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении 13 членов преступной организации, похищавших автомобили со штрафплощадок в Киеве и других областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Подчеркивается, что преступники разработали схему и занимались незаконным завладением транспортными средствами со штрафплощадок в Киеве и других областях с привлечением к своей деятельности одного из руководителей местного отдела исполнительной службы.

Автомобили похищали по поддельным документам на выдачу автомобилей. Также к преступной схеме был привлечен работник сервисного центра, который узаконивал пользование похищенными автомобилями.

В настоящее время доказан 21 эпизод их преступной деятельности. Пострадавшим нанесен ущерб на более чем 17 млн грн. В ходе следствия все похищенные автомобили найдены и изъяты, ущерб возмещен.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации, незаконное завладение транспортными средствами, подделка документов, несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги и незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта.

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