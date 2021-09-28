Алиев возглавил шествие военных в Баку с портретами жертв войны в Нагорном Карабахе. ФОТОрепортаж
В Баку 27 сентября прошло шествие в память солдат и офицеров, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, а также погибших под обстрелами гражданских лиц. 27 сентября в стране отмечают День памяти шехидов 44-дневной Второй карабахской войны.
В шествии приняли участие президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, более 3000 курсантов и военнослужащих Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева Минобороны страны и воинских частей Бакинского гарнизона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.
Президент Азербайджана в поднятых руках нес фотографию шехида Адиля Ибрагимли, а Мехрибан Алиева – фотографию годовалой Нарын Халыговой, погибшей при обстреле города Гянджа.
"В сражениях 44-дневной Отечественной войны 2907 человек стали шехидами, 7 человек пропали без вести. Статус шехидов присвоен 94 гражданским лицам", - говорится в сообщении.
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, юные курсанты и военнослужащие прошли с фотографиями погибших в войне.
Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.
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После окончания войны с Арменией в Баку состоялся военный парад, на котором роскошные, чистенькие и мощные азербайджанские тягачи везли на трейлерах разбитые в «хлам» обгоревшие российские танки без башен и гусениц. «Грады» Сирожи Шойгу сами двигаться тоже не могли, так как у них не было кабин, двигателей, а от колес остались одни оплавленные диски. Фактически это был не парад, а позор России.
Спустя несколько месяцев господин Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев, и показал обломки почти десятка российских «Искандеров» (которые уже не смеются) из Нагорного Карабаха. Стоимость вооружений Армении, уничтоженных и взятых Азербайджаном в качестве трофея во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, оценивается приблизительно в $ 5 миллиардов (долларов).
В ходе освобождения захваченных армянами с помощью Москвы азербайджанских территорий было ликвидировано 7 зенитно-ракетных российских комплексов С-300, превращено в металлолом и взято в качестве трофеев 125 артиллерийских пушек, сожженны 300 и взяты в качестве трофеев 100 танков. Братья-армяне понесли большие потери: уничтожены и повреждены более 400 артиллерийских систем, около сотни систем залпового огня «Град», 522 грузовых автомобиля, до сотни боевых машин пехоты и пять мобильных передвижных крематориев ИН-50.1К на базе грузовых автомобилей Volvo, производительностью шесть трупов в сутки.
В Новостях прошло сообщение, что Турция разработала уникальное оружие, с помощью которого BEY Эрдоган может уничтожить весь Черноморский флот недоимперии, базирующийся в украинском Севастополе, не выходя из своего кабинета. Смотреть здесь: Россияне шли «отжимать» сирийский завод. Не дошли. «Сирийская Цусима! https://www.youtube.com/watch?v=hT_NxCMCmtI
и главнокомандующий на месте и уважение павшим за свою Родину....и звиздит-гундосит мало
президент-узурпатор, вор, нахапавший личное состояние в сумме 60 миллиардов долларов, ни одного дня не служивший в армии, нагло напялил фронтовой камуфляж,
тут же идёт в армейском камуфляже 1-ый заместитель Верховного главнокомандующего Алиева в лице его собственной жены Мехрибан Алиевой-Пашаевой, принадлежащей к могущественному клану криминальных дельцов Пашаевых.
А 2 тысячи 907 простых азербайджанцев погибли, оставив своих сирот и вдов в нищете.
Центральные кварталы Баку ради личных понтов Алиева превращены в сверкающий маленький Дубай, а обычные жилые кварталы в страшно запущенном грязном состоянии, с дикими помойками, с облезлыми фасадами, с убогой наружной электропроводкой.
Известнейший фотоблогер Илья Варламов сделал смелый фоторепортаж той реальной бакинской нищеты и убожества, которые спрятаны вот за этими "потёмкинскими фасадами" из сияющего синего стекла. За этот репортаж Илью объявили "врагом азербайджанского народа" и запретили въезд на 5 лет.
С глазами, у меня, Всё окей!
А вот тебе, видимо ох как полыхает
Для кого тогда это мероприятие, если в целях безопасности первого лица по маршруту движения людей нет ?
Алиев рано торжествует, недобив врага, недоосвободив территорию т.е. не доделав дело...
зачем это , для кого этот марш?
это нехороший пример и тупое подражание кацапам
это очень опасно и не очень хорошая примета,
как бы не пришлось носить убитых ещё и не раз...
от ручного Мохнатіка - будь-ласка.. - 73% наголосували на нашу голову кіно для дебілів в реалі..(