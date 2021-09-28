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Полицейские на Херсонщине обнаружили посев конопли стоимостью около миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Вчера, 27 сентября, в селе Монастырское Бериславского района полицейские изъяли насаждения элитных сортов конопли. Стоимость запрещенного вещества по ценам "черного рынка" составляет около миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Бериславские участковые офицеры полиции получили информацию, что вблизи села Монастырское на поле с сельхозпродукцией в теплице вероятно выращивают коноплю. Во время проверки информация подтвердилась. В парнике полицейские действительно обнаружили 56 кустов элитных сортов конопли со следами ухода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские на Херсонщине обнаружили посев конопли стоимостью около миллиона гривен 01
Полицейские на Херсонщине обнаружили посев конопли стоимостью около миллиона гривен 02
Полицейские на Херсонщине обнаружили посев конопли стоимостью около миллиона гривен 03

Как рассказал начальник Бериславского районного отдела полиции Алексей Пешков, к незаконной деятельности причастны несколько жителей района. Правоохранители проверяют возможную причастность мужчин к сбыту наркотиков. Запрещенные растения изъяты, а их образцы направлены на экспертизу.

Также смотрите: Пограничники обнаружили на Донетчине 200 тыс. кустов конопли. ВИДЕО

Изъятые растения направлены на исследование. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". За выращивание более 50 кустов конопли предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следственные действия продолжаются.

конопля (133) наркотики (2144) Нацполиция (16463) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+9
Не трогать конопли, это деревья по программе презедента зеленского: "один мильярд дирев"
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28.09.2021 11:30
+7
тем более что ни кто не уточнял . какие именно деревья нужно садить
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28.09.2021 11:32
+7
Колгосп "Квартал 95" !!!)))
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28.09.2021 11:32
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Не трогать конопли, это деревья по программе презедента зеленского: "один мильярд дирев"
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28.09.2021 11:30 Ответить
тем более что ни кто не уточнял . какие именно деревья нужно садить
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28.09.2021 11:32 Ответить
Колгосп "Квартал 95" !!!)))
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28.09.2021 11:32 Ответить
В стране убивают людей, воруют десятки миллиардов долларов с бюджета а мусора только проституток и коноплю ищут. Интересно как ето они нашли коноплю на закрытой частной собственности?
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28.09.2021 11:34 Ответить
"Стучите! И вам откроют!" -об"ява на дверях ментовкі !!!)))
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28.09.2021 11:37 Ответить
праститутка 2/3 дохода отдаёт мусорам, бородатый анал-табу не даст скиздеть, эти агрономы не захотели платить .
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28.09.2021 11:44 Ответить
Полицейский агроном с уклоном чарсовго познания это гениально...
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28.09.2021 11:34 Ответить
Хто ще бачить новину про плантації маріхуани і одразу згадує зеленського ?
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28.09.2021 11:36 Ответить
Це набутий рефлекс !! )))
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28.09.2021 11:38 Ответить
УСІ!!!! А нас тут десятки тисяч!!!
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28.09.2021 11:40 Ответить
первая реакция именно такая . но тут же вспоминаю что он сидит на коксе и конопля это не его
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28.09.2021 11:42 Ответить
конопля для коксовика лёгкая раскумарка кофейку попить под косячёк с дерьмаком поболтать о жизни))
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28.09.2021 11:46 Ответить
Расстрел мусоров в Княжичах, убийство Шеремета, Эндрю, активистов и волонтеров уже раскрыли? Они твари коноплю ищут как будто остальное все хорошо
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28.09.2021 11:46 Ответить
ці фотки вже десь були до цього
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28.09.2021 12:22 Ответить
Варвари,ЛЕГАЛІЗУЙТЕ,і нехай прибуток отримує держава,а не циганва з баригами!
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28.09.2021 12:24 Ответить
Конопля ещё молодая, шишки не наросли, экспертиза может непоказать нужное колличество ТГК. больше похоже на показательные выступления)
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28.09.2021 12:27 Ответить
экспертиза показывает что это особо опасный наркотик , даже если это самосейка с речки , поскольку там одни кондомы в погонах. и пихуй сколько там тгк , если шо
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28.09.2021 13:03 Ответить
Хорошо, что ценники были на кустах
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28.09.2021 13:01 Ответить
не вижу не одного или цензор или милиция цену заретушировали а сколько цена так и не понятно
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28.09.2021 13:04 Ответить
А что говорит партия зелёных ?
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28.09.2021 14:23 Ответить
 
 