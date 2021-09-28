Полицейские на Херсонщине обнаружили посев конопли стоимостью около миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Вчера, 27 сентября, в селе Монастырское Бериславского района полицейские изъяли насаждения элитных сортов конопли. Стоимость запрещенного вещества по ценам "черного рынка" составляет около миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Бериславские участковые офицеры полиции получили информацию, что вблизи села Монастырское на поле с сельхозпродукцией в теплице вероятно выращивают коноплю. Во время проверки информация подтвердилась. В парнике полицейские действительно обнаружили 56 кустов элитных сортов конопли со следами ухода.

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Как рассказал начальник Бериславского районного отдела полиции Алексей Пешков, к незаконной деятельности причастны несколько жителей района. Правоохранители проверяют возможную причастность мужчин к сбыту наркотиков. Запрещенные растения изъяты, а их образцы направлены на экспертизу.

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Изъятые растения направлены на исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". За выращивание более 50 кустов конопли предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следственные действия продолжаются.