Арт-объект "Звуки Города" открыли в Мариуполе: Скульптура в виде волны "звучит" шумом моря. ФОТОрепортаж

Арт-объект, являющийся частью проекта "Звуки города", открыли в Мариуполе. Скульптура выполнена в форме волны.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Организаторы проекта провели интервью с десятками горожан, которые рассказали о том, с чем у них ассоциируются звуки родных городов. Затем с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации собранные звуки превращаются в уникальный арт-объект. Скульптуры разработали для Львова, Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Мариуполя и Крыма.

Проект инициировали продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко и основательница Spilne Art Наташа Ткаченко.

Так, скульптура "звучит" шумом моря и криками чаек, работой торгового порта и металлургических комбинатов, железной дорогой, ударами на ринге и детским смехом.

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"Мариуполь - город, в котором детский смех и крики чаек сочетаются с шумом индустриальных предприятий и порта. И из этого сочетания рождается новая энергия и ритмы жизни этого уникального города и его жителей. Благодаря скульптуре "Звуки города" каждый может почувствовать и увидеть этот ритм", - отметила она.

Скульптуру установили на пирсе, а цветовая гамма перекликается с палитрой заходящего солнца в море.

"В процессе записи звуков и создания фигуры мы не ожидали, что получится волна. Это очень символично для города на берегу моря", - отметил мэр Вадим Бойченко.

Проект "Звуки города" инициировали к 30-й годовщине Независимости Украины. Напомним, недавно была открыта скульптура во Львове.

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