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Арт-объект "Звуки Города" открыли в Мариуполе: Скульптура в виде волны "звучит" шумом моря. ФОТОрепортаж

Арт-объект, являющийся частью проекта "Звуки города", открыли в Мариуполе. Скульптура выполнена в форме волны.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Организаторы проекта провели интервью с десятками горожан, которые рассказали о том, с чем у них ассоциируются звуки родных городов. Затем с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации собранные звуки превращаются в уникальный арт-объект. Скульптуры разработали для Львова, Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Мариуполя и Крыма.

Проект инициировали продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко и основательница Spilne Art Наташа Ткаченко.

Так, скульптура "звучит" шумом моря и криками чаек, работой торгового порта и металлургических комбинатов, железной дорогой, ударами на ринге и детским смехом.

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"Мариуполь - город, в котором детский смех и крики чаек сочетаются с шумом индустриальных предприятий и порта. И из этого сочетания рождается новая энергия и ритмы жизни этого уникального города и его жителей. Благодаря скульптуре "Звуки города" каждый может почувствовать и увидеть этот ритм", - отметила она.

Скульптуру установили на пирсе, а цветовая гамма перекликается с палитрой заходящего солнца в море.

"В процессе записи звуков и создания фигуры мы не ожидали, что получится волна. Это очень символично для города на берегу моря", - отметил мэр Вадим Бойченко.

Проект "Звуки города" инициировали к 30-й годовщине Независимости Украины. Напомним, недавно была открыта скульптура во Львове.

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Арт-объект Звуки Города открыли в Мариуполе: Скульптура в виде волны звучит шумом моря 01
Арт-объект Звуки Города открыли в Мариуполе: Скульптура в виде волны звучит шумом моря 02
Арт-объект Звуки Города открыли в Мариуполе: Скульптура в виде волны звучит шумом моря 03

Автор: 

Мариуполь (5713) скульптура (38)


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Топ комментарии
+2
толстый лист взяли с прокатного стана...бракованный
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28.09.2021 14:27
+1
Цвет какой-то стрёмный....
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28.09.2021 14:23
+1
Хай той мер-піарник сяде на верх "хвилі" та озвучує, як гули домни ахметівських комбинатів.
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28.09.2021 14:59
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Цвет какой-то стрёмный....
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28.09.2021 14:23 Ответить
толстый лист взяли с прокатного стана...бракованный
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28.09.2021 14:27 Ответить
кацапы прекрасно понимали в 2014 -м , что если не влезть нагло своими кровавыми копытами в Украину и не залить её кровью, то она ...
она будет по развитию, на восьмом году , ну где-то на одном уровне с Польшей, а то и выше !
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28.09.2021 14:29 Ответить
Тема не розкрита. А де звуки?
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28.09.2021 14:42 Ответить
НадА навушники, так не почуєш...
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28.09.2021 14:45 Ответить
там QR код є!
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28.09.2021 15:46 Ответить
Це що, розвага для обраних?
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28.09.2021 21:46 Ответить
У нас тут бомжі у смітниках зі смартфонами риються...
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29.09.2021 06:57 Ответить
Невже бацька роздає?
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29.09.2021 08:33 Ответить
Невже в твоєму оточенні смартфонами володіють тільки "обрані"?
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29.09.2021 09:11 Ответить
Багато хто на кнопкових. Принципово. Тому, що смартфони зі вселякими додатками - це засіб спостереження і контролю.
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29.09.2021 19:28 Ответить
Фольгою бошки ще не замотують?
Ти ба як сцютья у вільній Україні...
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29.09.2021 21:37 Ответить
Хай той мер-піарник сяде на верх "хвилі" та озвучує, як гули домни ахметівських комбинатів.
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28.09.2021 14:59 Ответить
Сколько этому Вата-Сити не открывай, они все равно в РФ смотрят.
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28.09.2021 22:12 Ответить
 
 