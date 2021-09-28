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Ударил ножом в живот: неизвестный посреди улицы напал на 20-летнюю девушку в Ривном, - полиция. ФОТОрепортаж

20-летняя девушка вечером 27 сентября возвращалась домой, около 21:20 по дороге на нее неожиданно напал неизвестный и ударил ножом в живот.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ривненской области.

Сообщается, что о происшествии в полицию сообщили медики скорой, которые оказывали помощь жительнице Ривного.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что 20-летняя жительница, которая имеет проблемы со слухом и речью, возвращалась домой, когда по дороге на нее неожиданно напал неизвестный и ударил ножом в живот. Об этом девушка сразу написала своему товарищу - сурдопереводчику. Никаких вещей и средств у пострадавшей не похитили.

Ударил ножом в живот: неизвестный посреди улицы напал на 20-летнюю девушку в Ривном, - полиция 01

Жительницу областного центра госпитализировали в хирургическое отделение больницы, где медики диагностировали у нее непроникающее ранение брюшной полости.

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После ее обращения в полицию с заявлением о совершении преступления, следователи начнут досудебное расследование по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Ударил ножом в живот: неизвестный посреди улицы напал на 20-летнюю девушку в Ривном, - полиция 02

Продолжаются следственные действия и розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника. Полицейские обращаются к гражданам, если кому известна какая-либо информация или кто-то был свидетелем события, просьба сообщить по спецлинии 102.

Ударил ножом в живот: неизвестный посреди улицы напал на 20-летнюю девушку в Ривном, - полиция 03
Фото: сайт полиции

нападение (2215) Нацполиция (16463) Ровно (529)


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Топ комментарии
+11
вы убогие дебилы в полицайне вы хуже "мусаров" пардон за идиому какая 125 УК и легкие повреждения !!!??? то что не убил и не проткнул --ее счастье-- а не умысел ублюдка..напасть на инвалида человека глухого по сути и немого..падло еще то..поймать и с живого шкуру содрать...бы...
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28.09.2021 14:57
+9
Ну раз решил ударить ножом глухонемую девушку - таки тварь дрожащая. Доказал.
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28.09.2021 14:57
+6
100 % это были ровенские братья близнецы!!!
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28.09.2021 14:50
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28.09.2021 14:36 Ответить
вы убогие дебилы в полицайне вы хуже "мусаров" пардон за идиому какая 125 УК и легкие повреждения !!!??? то что не убил и не проткнул --ее счастье-- а не умысел ублюдка..напасть на инвалида человека глухого по сути и немого..падло еще то..поймать и с живого шкуру содрать...бы...
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28.09.2021 14:57 Ответить
Окончательная квалификация после СМЕ.
"Рисовать" изначально более тяжкое - статистику портит, хотя возможностей для раскрытия больше И плевать им на граждан. Начальству - статистика, следаку - не придется рассказывать в прокуратуре, в ДБР причины так квалифицировать.
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28.09.2021 15:22 Ответить
аби забрати якісь Oppo...
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28.09.2021 14:41 Ответить
100 % это были ровенские братья близнецы!!!
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28.09.2021 14:50 Ответить
Кто-то доказывает себе или кому-то, что он не тварь дрожащая.
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28.09.2021 14:51 Ответить
Ну раз решил ударить ножом глухонемую девушку - таки тварь дрожащая. Доказал.
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28.09.2021 14:57 Ответить
Согласен, все любители программ Т4 - должны помнить, что начинать надо с Экономического Чуда, тогда сытый обыватель сам отведет всех, кого попросят, поближе к санаторию с печным отоплением...
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28.09.2021 15:10 Ответить
Смысл помогать полиции? Рассказываю. Моего близкого родственника в Киеве в поликлинике на Рижской один кадр ударил ножки в сердце за то что в очереди его коснулись. Ударил и убежал. Родственник выжил, до сердца не дошло. Месяц в больнице. Два месяца отходники от операции. А того парня поймали, нашли у него нож, пистолет, патроны. И что? На воле. Все ок. Все замазано. Смысл помогать ментам? Одни ловят, другие выпускают за индульгенцию.
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28.09.2021 15:22 Ответить
ножом в живот - легкое телесное?
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28.09.2021 15:26 Ответить
Обычная новость.
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28.09.2021 16:39 Ответить
 
 