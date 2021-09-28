Ударил ножом в живот: неизвестный посреди улицы напал на 20-летнюю девушку в Ривном, - полиция. ФОТОрепортаж

20-летняя девушка вечером 27 сентября возвращалась домой, около 21:20 по дороге на нее неожиданно напал неизвестный и ударил ножом в живот.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ривненской области.

Сообщается, что о происшествии в полицию сообщили медики скорой, которые оказывали помощь жительнице Ривного.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что 20-летняя жительница, которая имеет проблемы со слухом и речью, возвращалась домой, когда по дороге на нее неожиданно напал неизвестный и ударил ножом в живот. Об этом девушка сразу написала своему товарищу - сурдопереводчику. Никаких вещей и средств у пострадавшей не похитили.

Жительницу областного центра госпитализировали в хирургическое отделение больницы, где медики диагностировали у нее непроникающее ранение брюшной полости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы сравнить с реальностью

После ее обращения в полицию с заявлением о совершении преступления, следователи начнут досудебное расследование по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Продолжаются следственные действия и розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника. Полицейские обращаются к гражданам, если кому известна какая-либо информация или кто-то был свидетелем события, просьба сообщить по спецлинии 102.



Фото: сайт полиции