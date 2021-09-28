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18 016 29

"Меню дня. Особое блюдо: девственная россиянка плюс кокаин - 50 евро": в Испании появилась необычная социальная реклама. ФОТОрепортаж

На улицах Испании появилась реклама о борьбе с проституцией, в которой упоминаются российские женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Баннеры с надписями: "Меню дня. Особое блюдо: девственная россиянка плюс кокаин - 50 евро" заказала некоммерческая организация Nueva Vida.

Под надписью о "россиянка" авторы материала разместили перечень российских имен с возрастом женщин. В качестве дополнительной "услуги" предлагали марихуану и секс без презерватива или кокаин за 20 евро.

Меню дня. Особое блюдо: девственная россиянка плюс кокаин - 50 евро: в Испании появилась необычная социальная реклама 01

На своем сайте компания пояснила, что разместила рекламу в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблемам проституции в стране.

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В свою очередь в МИД РФ заявили, что российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены pr-акцией некоммерческой организации "Nueva Vida", которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране.

"В этой связи связываемся с указанной организацией, а также обращаемся в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве её попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок", - говорится в сообщении.

Меню дня. Особое блюдо: девственная россиянка плюс кокаин - 50 евро: в Испании появилась необычная социальная реклама 02
Меню дня. Особое блюдо: девственная россиянка плюс кокаин - 50 евро: в Испании появилась необычная социальная реклама 03
Меню дня. Особое блюдо: девственная россиянка плюс кокаин - 50 евро: в Испании появилась необычная социальная реклама 04
Фото: Asociación NUEVA VIDA/Facebook

курьез (4056) МИД РФ (1667) проституция (324) реклама (643) россия (95526)


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Топ комментарии
+31
"Девственная кацапка"... Мля... І в якій дярєвні знайшли таке?
Чи вона страшніша за оте Альоніще, і навіть москаль стільки не вип'є, щоб на ТАКЕ полізти?

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28.09.2021 15:39
+25
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28.09.2021 15:21
+12
Це ж важлива стаття російського експорту: брехня, війна і проституція.
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28.09.2021 16:30
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П-признание... а вообще там за 20 ойро еще и некое насилие предлагают, почему умолчали ? ))
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28.09.2021 15:20 Ответить
Насилие над русским языком?
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28.09.2021 15:23 Ответить
...а за доп. плату можно еще и скрепу порвать.
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28.09.2021 15:25 Ответить
Якби не знав пана, вирішив би, що пан захвилювався
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28.09.2021 18:12 Ответить
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28.09.2021 15:21 Ответить
А сколько уникальных экземпляров? (аналогично уникальным посетителям сайта)
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28.09.2021 15:40 Ответить
Якщо звести цифри до купи, то вийде, що проституцією на расєї займаються майже вся жіноча половина, а "отряд Путина"-не бабки-одуванчики, а елітний підрозділ повій.
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28.09.2021 17:41 Ответить
Ну-ну, боротьба прям дальше нікуди- мєнти самі кришують. Та й в борделях руминки всіх витіснили, а чомусь на москальок наголос роблять🤔
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28.09.2021 15:23 Ответить
наголос на особих блюдах Судячи з недавнього нетфліксовського серіалу про шалені пригоди трьох іспанських проституток, там здебільшого представниці з Латинської Америки
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28.09.2021 15:40 Ответить
*русская девушка* это бренд.
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28.09.2021 17:00 Ответить
ой ой ой они обиделись..) на правду нечего обижаться
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28.09.2021 15:24 Ответить
Еще до войны приехал к родственникам в небольшой городок в Подмосковье, все было обклеено дешевыми объявлениями как у нас "Автобус: Скадовск, Херсон" или "Отдых в Бердянске" и т.д. а у них "Работа за границей для девушек, модельное агентство, помощь с документами".
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28.09.2021 15:26 Ответить
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28.09.2021 15:34 Ответить
"Девственная кацапка"... Мля... І в якій дярєвні знайшли таке?
Чи вона страшніша за оте Альоніще, і навіть москаль стільки не вип'є, щоб на ТАКЕ полізти?

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28.09.2021 15:39 Ответить

Лютий зкріпний треш.
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28.09.2021 17:07 Ответить
не дорого...но я пас!)))
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28.09.2021 15:40 Ответить
Русских проституток в Швейцарии столько, что ощущение, будто туда половина масквы на заработки приезжает.
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28.09.2021 16:06 Ответить
Хорошая, а главное правильная и правдивая реклама!
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28.09.2021 16:28 Ответить
Це ж важлива стаття російського експорту: брехня, війна і проституція.
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28.09.2021 16:30 Ответить
мне, пожалуйста, к этому меню еще тарелочку борща со стопкой, согласен 5 ойро доплатить
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28.09.2021 17:33 Ответить
Та шо делаецца такое? Неужели кацапня высокоскрепная занимается подобным? А как тут голосили московиты на Цензоре про украинок, которые повально и толпами стоят на масковской окружной... Вывод очевидный - коцапня брехливый народец, который будет выискивать пылинку в глазу своего соседа, а на бревно в своем глазу внимания не обратит.
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28.09.2021 18:15 Ответить
Поставки Наташ в европу не меньше, чем нефти и газа...
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28.09.2021 19:24 Ответить
Кацапки - усі ляді!
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28.09.2021 19:35 Ответить
Усі ляді i суки!
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28.09.2021 20:41 Ответить
Кацапухи-проститутки опять прославили рассеюшку
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28.09.2021 20:40 Ответить
Европейские сказки, где же они найдут девственную россиянку!?
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28.09.2021 21:38 Ответить
Где-где - на выходе из клиники пластической хирургии.
Возвращаем девственность быстро и недорого.
Постоянным клиенткам скидки.
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29.09.2021 00:46 Ответить
А наташи почем?
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29.09.2021 16:54 Ответить
 
 