"Меню дня. Особое блюдо: девственная россиянка плюс кокаин - 50 евро": в Испании появилась необычная социальная реклама. ФОТОрепортаж

На улицах Испании появилась реклама о борьбе с проституцией, в которой упоминаются российские женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Баннеры с надписями: "Меню дня. Особое блюдо: девственная россиянка плюс кокаин - 50 евро" заказала некоммерческая организация Nueva Vida.

Под надписью о "россиянка" авторы материала разместили перечень российских имен с возрастом женщин. В качестве дополнительной "услуги" предлагали марихуану и секс без презерватива или кокаин за 20 евро.

На своем сайте компания пояснила, что разместила рекламу в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблемам проституции в стране.

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В свою очередь в МИД РФ заявили, что российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены pr-акцией некоммерческой организации "Nueva Vida", которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране.

"В этой связи связываемся с указанной организацией, а также обращаемся в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве её попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок", - говорится в сообщении.







Фото: Asociación NUEVA VIDA/Facebook