Трем лицам, причастным к партии Шария, сообщено о подозрении в подделке документов, - СБУ. ФОТО

Трем лицам, причастным к "партии Шария" сообщено о подозрении в подделке документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сейчас трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

"У СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария" и в фальсификации протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания "нужных руководителей партии".

Ранее СБУ сообщила о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария".

Сейчас в суд направляются материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения.

СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

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