РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12016 посетителей онлайн
Новости Фото
2 452 7

Трем лицам, причастным к партии Шария, сообщено о подозрении в подделке документов, - СБУ. ФОТО

Трем лицам, причастным к "партии Шария" сообщено о подозрении в подделке документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сейчас трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

"У СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария" и в фальсификации протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания "нужных руководителей партии".

Ранее СБУ сообщила о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария".

Сейчас в суд направляются материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения.

СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

Читайте: Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

Трем лицам, причастным к партии Шария, сообщено о подозрении в подделке документов, - СБУ 01
Трем лицам, причастным к партии Шария, сообщено о подозрении в подделке документов, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (19898) Шарий Анатолий (227)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там папасаша прям не нарадуется,что накапал сыночке за инсту и теперь штормят тещу петушария -отвратные уроды,причем одинаковые...
показать весь комментарий
28.09.2021 15:32 Ответить
А говнопартию петушария когда запретят?! Или факт фальсификации - это не повод отметить регистрацию?!
показать весь комментарий
28.09.2021 15:55 Ответить
Ну по факту то зміна назви, як з партією "ЄС". Хоча якщо є порушення, то хтось має відповісти.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:07 Ответить
ЄС потрібно змінити на ЄХ. євро хвойди. Це при свинорилому барану цей петушарій пішов на вибори. Це лише вдуматись шарій який в розшуку, під санкціями йде на вибори. гецьман свинорилий та тупий.
показать весь комментарий
29.09.2021 04:41 Ответить
СБУ - цепные псы любого режима, что пороха, что зели))) а бороться с родственниками 9имею ввиду тещу жены шария) - как бы кто не относился к персоне Шария - низко и цинично! Но разве этим кого-то удивляют рэкетиры-сбу-шники под руководством помощника Ермака - БЕЗЗУБЕНКО КОЛИ?
показать весь комментарий
28.09.2021 17:33 Ответить
 
 