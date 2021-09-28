РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12500 посетителей онлайн
Новости Фото
17 537 34

Строительство нового спорткомплекса с 25-метровым бассейном стартовало в Кривом Роге, - ОГА. ФОТОрепортаж

На месте бывшего пустыря в Кривом Роге стартовало строительство нового спорткомплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

"Это очень важный проект для Кривого Рога. Нужен и для детей, и для взрослых", - отметил народный депутат Украины Юрий Корявченков.

В рамках президентской программы "Большая стройка" в спорткомплексе будет обустроен 25-метровый бассейн на 5 дорожек с глубиной от 1,2 до 1,8 м. Он будет оборудован современной системой очистки воды и выполнен с применением энергосберегающих технологий.

Во внутренних помещениях, согласно проекту, будет размещен просторный вестибюль с зоной рецепции, гардеробная, буфет и комнаты для персонала. Также в комплексе будут оборудованы тренерские, раздевалки и тренажерный зал.

Кроме того, нвоый бассейн будет доступен для людей с инвалидностью. Для этого специально будут обустроены пандусы, а для спуска в бассейн оборудуют подъемник.

Напомним, в Кривом Роге в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" реконструируются также два стадиона – "Металлург" и "Спартак".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле ремонтируемых трасс на Полтавщине и Львовщине были найдены керамические артефакты, некоторым из них более 7 тыс. лет, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Строительство нового спорткомплекса с 25-метровым бассейном стартовало в Кривом Роге, - ОГА 01
Строительство нового спорткомплекса с 25-метровым бассейном стартовало в Кривом Роге, - ОГА 02
Строительство нового спорткомплекса с 25-метровым бассейном стартовало в Кривом Роге, - ОГА 03
Строительство нового спорткомплекса с 25-метровым бассейном стартовало в Кривом Роге, - ОГА 04

Автор: 

Кривой Рог (1403) спорт (2429) Большая стройка (728)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Юзик крысит бабло.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:13
+9
Боюсь если Юзик сиганёт в этот бассейн, вся вода затопит близлежащие хаты
показать весь комментарий
28.09.2021 16:15
+7
Офіційний криворізький мультимільйонер ВАЗеленський меценацтвує, чи як?
показать весь комментарий
28.09.2021 16:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЛН ПНХ! Зебандиты!
показать весь комментарий
28.09.2021 16:13 Ответить
Юзик крысит бабло.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:13 Ответить
еще и блин в касках - можно подумать шо этим толстячкам что то грозит то...
там даже дерево бы падало и сломалось бы об эти тучные тела.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:26 Ответить
каски тоже скрысили)
показать весь комментарий
28.09.2021 16:30 Ответить
Обижаете. Новая столица страны и без бассейна или без стадиона с футболом? Не положено.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:23 Ответить
Велике крисівництво
показать весь комментарий
28.09.2021 17:24 Ответить
юзику хватит 1.8м на его раму?
показать весь комментарий
28.09.2021 16:13 Ответить
Спасибо жителям......
показать весь комментарий
28.09.2021 16:15 Ответить
Боюсь если Юзик сиганёт в этот бассейн, вся вода затопит близлежащие хаты
показать весь комментарий
28.09.2021 16:15 Ответить
так то блин цунами такое будет шо местные пожалеют шо там не война)))
не дай боб конечно.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:24 Ответить
Отлично! Тогда можно новый басссейн строить
показать весь комментарий
28.09.2021 17:41 Ответить
Кривой Рог_ это Нью_Васюки Зеленского.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:16 Ответить
В них там нічого нема. Батьки ЗЕ вже давно в Києві і повертатися в цю "багадєльню" не збираються.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:47 Ответить
вместо городского музея
показать весь комментарий
28.09.2021 16:20 Ответить
капец шо хотят где хотят то лепят
показать весь комментарий
28.09.2021 16:21 Ответить
Стартовал великий розпил ЗЕублюдков
показать весь комментарий
28.09.2021 16:21 Ответить
кстати, побрить рожу надо ибо смотря на толстяков заросших отвращение испытываю., хотя и не толстый, как Вольнов.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:23 Ответить
Офіційний криворізький мультимільйонер ВАЗеленський меценацтвує, чи як?
показать весь комментарий
28.09.2021 16:23 Ответить
Аж щас. Там все идет в обратную сторону -- на карман себе любимому. "Я себя не обделил?" (С)
показать весь комментарий
28.09.2021 17:29 Ответить
Очевидно, що цей, як і його хазяїн, за копійку вдавиться.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:40 Ответить
Це також потрібно, але де військова техніка? Чому велика заборгованість військовим? Де нові зразки української зброї, інформації про що ми не чули починаючи з 2019 року?
показать весь комментарий
28.09.2021 16:40 Ответить
Кривий Ріг це найгірше і найпаскудніше місто України. Що б там не робити все коту під хвіст. Довжина міста 156 км., ширина 20 км.. Екологія страшна. Начальство абсолютно провінційне. Тобто "номенклатурно-феодальна диктатура". Населення раби. Найменша ознака протесту і втрачаєш роботу а на "нову" доведеться їздити за 100 км. в один кінець... Це прокляте місто з якого тікають всі в кого є хоча б одна звивина яку навіть (о чудо!) фуражкою надавило...
показать весь комментарий
28.09.2021 16:45 Ответить
Кривой Рог имеет протяжённость с юга на север - 65км. а не 156 км. С Кривого Рога до Днепра 190 км.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:33 Ответить
Протяжність Кривого Рогу становить 126 кілометрів. Воно є найвужчим з усіх протяжних міст світу і займає третє місце в світі за довжиною.
показать весь комментарий
28.09.2021 19:56 Ответить
Какие нахер 156 км!? Всю жизнь тут живу ивсю жизнь слушаю эти сказочки про 140-156 км¡))))) Возьми карту и сам посчитай! Максимум 70 км!!!
показать весь комментарий
29.09.2021 03:29 Ответить
Помилився. Вище вказана точна цифра (126 км.). Можете самі перевірити. Наскільки я памятаю, то електричка ходила десь на 70 а решту шляху маршрутками. Може зараз щось і змінилось (довше стало) але не на краще. В цьому я абсолютно впевнений. Головне це люди. А люди там, скажемо так, "соціально і педагогічно занедбані" на всю решту їхнього життя. Можу хіба що фарисейські поспівчувати (з дулею в кишені). Єдина порада тікайте звідти. Там не можна жити і виховувати дітей а старість страшна...
показать весь комментарий
29.09.2021 05:00 Ответить
а где сейчас многослойная алкосцывуха?
показать весь комментарий
28.09.2021 17:09 Ответить
даже в совке усопшем, такие спорткомплексы строили местные градообразущие предприятия. уж если меткомбинаты с миллиардными оборотами не делают такого ... ну тады Ой! что-то не чисто там. а вливать миллиарды из бюджета - это пахнет криминалом. ну сегодня власть ЗЕплесени, ей и отвечать потом. скорее бы это потом наступмло.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:14 Ответить
Щось я не бачу свого джакузи!Я дав обiцянку не митися,поки йде будiвнитство.
-Буде.Скоро буде пан Посейдон
показать весь комментарий
28.09.2021 17:27 Ответить
У кого он будет на баллансе, этот бассейн? Кто будет за обслуживание этого чуда платить? Из какого бюджета его строят, а из какого обслуживают?
показать весь комментарий
28.09.2021 17:44 Ответить
в рашке такой комплекс в райцентре под владимиром где 17 тысяч живет за 140 лямов деревянных построили... Посещение дешево - 100 рублей за два часа....
показать весь комментарий
28.09.2021 17:44 Ответить
Юзік думає, як тут можна прибарахлитися)
показать весь комментарий
28.09.2021 23:29 Ответить
Наконец-то государственные деньги начали тратить на людей. Новые дороги, стадионы, бассейны... Эта команда просто красавцы. А раньше нам рассказывали, что на всё это нет денег. Оказывается есть, и всегда были, их просто разворовывали.
показать весь комментарий
29.09.2021 09:00 Ответить
 
 