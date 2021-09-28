Строительство нового спорткомплекса с 25-метровым бассейном стартовало в Кривом Роге, - ОГА. ФОТОрепортаж

На месте бывшего пустыря в Кривом Роге стартовало строительство нового спорткомплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

"Это очень важный проект для Кривого Рога. Нужен и для детей, и для взрослых", - отметил народный депутат Украины Юрий Корявченков.

В рамках президентской программы "Большая стройка" в спорткомплексе будет обустроен 25-метровый бассейн на 5 дорожек с глубиной от 1,2 до 1,8 м. Он будет оборудован современной системой очистки воды и выполнен с применением энергосберегающих технологий.

Во внутренних помещениях, согласно проекту, будет размещен просторный вестибюль с зоной рецепции, гардеробная, буфет и комнаты для персонала. Также в комплексе будут оборудованы тренерские, раздевалки и тренажерный зал.

Кроме того, нвоый бассейн будет доступен для людей с инвалидностью. Для этого специально будут обустроены пандусы, а для спуска в бассейн оборудуют подъемник.

Напомним, в Кривом Роге в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" реконструируются также два стадиона – "Металлург" и "Спартак".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле ремонтируемых трасс на Полтавщине и Львовщине были найдены керамические артефакты, некоторым из них более 7 тыс. лет, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж







