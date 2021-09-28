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ВМС Украины и Румынии начали учения в устье Дуная. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 сентября в городе Тулча, Румыния, стартовали двусторонние украинско-румынские учения "Риверайна - 2021", которые будут проводиться в устье реки Дунай.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

ВМС Украины и Румынии начали учения в устье Дуная 01

ВМС Украины и Румынии начали учения в устье Дуная 02

В учениях принимают участие более 15 катеров, вертолеты и подразделения морской пехоты Румынии и Украины, морской охраны Госпогрансоужбы Украины и Пограничной полиции Румынии, подразделения специального назначения.

ВМС Украины и Румынии начали учения в устье Дуная 03

Также смотрите: Вертолеты морской авиационной бригады провели учебные стрельбы, - ВМС Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ВМС Украины и Румынии начали учения в устье Дуная 04
ВМС Украины и Румынии начали учения в устье Дуная 05
ВМС Украины и Румынии начали учения в устье Дуная 06

При переходе морем корабельная группа национальных ВМС отработала ряд учебных мероприятий, среди которых прохождение кильваторним строем, сигналопроизводство по стандартам НАТО, проверка связи, проход узких мест и тому подобное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря. ФОТОрепортаж

ВМС Украины и Румынии начали учения в устье Дуная 07

Автор: 

ВМС (1467) Дунай (92) оборона (5205) Румыния (1089) военные учения (3457)


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річка Дунай - річка дружби. Дунай омиває береги 10 європейських держав. Дунай - єдина в світі річка де відлік довжини річки починається з гирла - на кордоні з чорним морем. Річка починається в чорному лісі Шварцвальда Німеччина і закінчується у Чорному морі. В кельтських легендах так і в грецьких Дунай згадується як кордон між світами
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28.09.2021 22:11 Ответить
Ну какой кордон , если кельты жили по обе стороны Дуная 😀😀
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28.09.2021 23:59 Ответить
в далеком 82-83 году я с отцом ловил рыбу в погранзоне на Дунае и первый раз попробовал дунайскую селёдку, которая шла в Кремлёвский паёк..
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28.09.2021 22:26 Ответить
В Одессе дунайка продаётся на Привозе слабосоленая . Просто немного ограничили ее вылов
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29.09.2021 00:00 Ответить
Сейчас каждый выход баржи называют учениями.. .
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29.09.2021 03:04 Ответить
Якісь знайомі катери, це Зеля зробив на своєму заводі "95 квартал" чи на кіностудії замість "сватів" і "голобородька"?
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29.09.2021 08:39 Ответить
как на рыбалке или операция ворлд оф воршипс
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01.10.2021 17:16 Ответить
 
 