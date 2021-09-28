ВМС Украины и Румынии начали учения в устье Дуная. ФОТОрепортаж
Сегодня, 28 сентября в городе Тулча, Румыния, стартовали двусторонние украинско-румынские учения "Риверайна - 2021", которые будут проводиться в устье реки Дунай.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
В учениях принимают участие более 15 катеров, вертолеты и подразделения морской пехоты Румынии и Украины, морской охраны Госпогрансоужбы Украины и Пограничной полиции Румынии, подразделения специального назначения.
При переходе морем корабельная группа национальных ВМС отработала ряд учебных мероприятий, среди которых прохождение кильваторним строем, сигналопроизводство по стандартам НАТО, проверка связи, проход узких мест и тому подобное.
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