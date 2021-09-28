ВМС Украины и Румынии начали учения в устье Дуная. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 сентября в городе Тулча, Румыния, стартовали двусторонние украинско-румынские учения "Риверайна - 2021", которые будут проводиться в устье реки Дунай.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

В учениях принимают участие более 15 катеров, вертолеты и подразделения морской пехоты Румынии и Украины, морской охраны Госпогрансоужбы Украины и Пограничной полиции Румынии, подразделения специального назначения.

Также смотрите: Вертолеты морской авиационной бригады провели учебные стрельбы, - ВМС Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







При переходе морем корабельная группа национальных ВМС отработала ряд учебных мероприятий, среди которых прохождение кильваторним строем, сигналопроизводство по стандартам НАТО, проверка связи, проход узких мест и тому подобное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря. ФОТОрепортаж