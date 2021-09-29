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Осеннее обострение Лукашенко, цена дружбы с Россией, обещания и реальность. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
... или из госбюджета
Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый депутат "Слуги народа" оплачивает поездку в Трускавец самостоятельно, - замглавы фракции Кравчук
Читайте на "Цензор.НЕТ": Фирма жены замглавы ОП Тимошенко заработала 1,23 млн грн на поездках Зеленского по регионам
Осеннее обострение
Читайте на "Цензор.НЕТ": США создают в Украине военные базы под видом учебных центров, - Лукашенко
Цена дружбы с Россией
...опять
Обещания и реальность
Доходная работа
Свежий концерт 95 квартала
Раскол
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+32 Al Makarski
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+15 Al Makarski
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+14 Al Makarski
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Це ж реальне наше життя цей пиріжок. Добре, що я їх зараз зовсім не їм, перейшла на тіраміссу.
Audi це Демократія?
Або, Демократія це Права Нога Каскодера АніЛорак?
Або, то Теплий Бубочкін Шефір є Демократія?