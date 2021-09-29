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Осеннее обострение Лукашенко, цена дружбы с Россией, обещания и реальность. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Осеннее обострение Лукашенко, цена дружбы с Россией, обещания и реальность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

... или из госбюджета

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый депутат "Слуги народа" оплачивает поездку в Трускавец самостоятельно, - замглавы фракции Кравчук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фирма жены замглавы ОП Тимошенко заработала 1,23 млн грн на поездках Зеленского по регионам

Осеннее обострение Лукашенко, цена дружбы с Россией, обещания и реальность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Осеннее обострение

Читайте на "Цензор.НЕТ": США создают в Украине военные базы под видом учебных центров, - Лукашенко

Осеннее обострение Лукашенко, цена дружбы с Россией, обещания и реальность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Цена дружбы с Россией

Осеннее обострение Лукашенко, цена дружбы с Россией, обещания и реальность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

...опять

Осеннее обострение Лукашенко, цена дружбы с Россией, обещания и реальность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Обещания и реальность

Осеннее обострение Лукашенко, цена дружбы с Россией, обещания и реальность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Доходная работа

Осеннее обострение Лукашенко, цена дружбы с Россией, обещания и реальность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Свежий концерт 95 квартала

Осеннее обострение Лукашенко, цена дружбы с Россией, обещания и реальность. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Раскол

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Лукашенко Александр (3613) политика (6967) фотожаба (14389) Арахамия Давид (989) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+32
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29.09.2021 03:07
+15
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29.09.2021 08:35
+14
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29.09.2021 03:08
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29.09.2021 03:07 Ответить
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29.09.2021 03:08 Ответить
Пиріжок з опіумом сподобався.

Це ж реальне наше життя цей пиріжок. Добре, що я їх зараз зовсім не їм, перейшла на тіраміссу.
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29.09.2021 03:16 Ответить
Так це найліпше - та може багато де приліпитися
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29.09.2021 10:23 Ответить
классные жабы на сплошных гадюк !!!
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29.09.2021 05:28 Ответить
Десь у Трускавці

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29.09.2021 05:54 Ответить
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29.09.2021 06:23 Ответить
Що є Демократія в Україні за версією ЗеЄрмака.

Audi це Демократія?

Або, Демократія це Права Нога Каскодера АніЛорак?

Або, то Теплий Бубочкін Шефір є Демократія?

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29.09.2021 06:12 Ответить
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29.09.2021 08:35 Ответить
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29.09.2021 08:39 Ответить
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29.09.2021 08:55 Ответить
 
 