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Двое полицейских в Прилуках по утрам вымогали по $300-500 взятки с нетрезвых водителей, а потом занимались личными делами, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двух полицейских задержали за систематическое вымогательство неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следственными Территориального управления ГБР в Киеве при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины 28.09.2021 задержаны двое полицейских Прилуцкого РОП ГУ НП в Черниговской области, уличенных в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украина).

Согласно материалам следствия, правоохранители, пренебрегая своими служебными обязанностями, систематически требовали неправомерную выгоду от граждан за непривлечение к административной ответственности за правонарушения, связанные с эксплуатацией транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

Двое полицейских в Прилуках по утрам вымогали по $300-500 взятки с нетрезвых водителей, а потом занимались личными делами, - прокуратура 01

Так, указанные лица, в ходе утреннего дежурства останавливали водителей, управлявших транспортными средствами, имея признаки алкогольного опьянения. В то же время, вместо принципиального реагирования на такие нарушения полицейские, угрожая штрафами и лишением права управления транспортными средствами, требовали от таких водителей неправомерную выгоду в сумме от 300 до 500 долларов США за составление соответствующих протоколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое сотрудников ГНС задержаны на Харьковщине на взятке 27 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Стоит отметить, что задержанные "работали" исключительно в промежуток с 9:00 по 11:00 утра, когда местные жители, которые накануне употребляли алкогольные напитки еще имели признаки алкогольного опьянения. Остальной рабочий день правоохранители занимались личными делами, не связанными с выполнением возложенных на них обязанностей.

Двое полицейских в Прилуках по утрам вымогали по $300-500 взятки с нетрезвых водителей, а потом занимались личными делами, - прокуратура 02

Во время досудебного расследования задокументирован ряд фактов передачи неправомерной выгоды по требованию правоохранителей, а также многочисленные факты открытого вымогательства неправомерной выгоды со стороны последних, не достигших конечной цели.

Во вторник, 28.09.2021, после подтверждения очередного факта вымогательства и получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. грн за непривлечение водителя к административной ответственности по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, полицейских задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Двое полицейских в Прилуках по утрам вымогали по $300-500 взятки с нетрезвых водителей, а потом занимались личными делами, - прокуратура 03

В ходе неотложных обысков у фигурантов изъяты документы, черновые записи, а также денежные средства в сумме около 8 тыс. долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и обращении в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения.

Двое полицейских в Прилуках по утрам вымогали по $300-500 взятки с нетрезвых водителей, а потом занимались личными делами, - прокуратура 04
Фото: сайт прокуратуры

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

взятка (6159) вымогательство (428) Нацполиция (16463) прокуратура (5013)


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Топ комментарии
+19
а ведь полиция стремительно превращается в мусарню времен шапкокрада. слава мудрому нариду за криворожского рагуля!
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29.09.2021 08:11
+12
Це ще один доказ дого, що введення жорстких санкцій та підвищення штрафів лише на руку мусорам.
Ще одна біда,- введення тотального техогляду автомобілів з 2022 року.
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29.09.2021 08:12
+11
сейчас геращенко выйдет на сцену и затянет песенку, что нужно еще больше поднять зарплаты мусорам, потому, что водители маршруток зарабатывают больше
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29.09.2021 08:03
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29.09.2021 08:00 Ответить
взятка с нетрезвых водителей ?
да их убивать надо !!!!
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29.09.2021 15:27 Ответить
сейчас геращенко выйдет на сцену и затянет песенку, что нужно еще больше поднять зарплаты мусорам, потому, что водители маршруток зарабатывают больше
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29.09.2021 08:03 Ответить
а ведь полиция стремительно превращается в мусарню времен шапкокрада. слава мудрому нариду за криворожского рагуля!
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29.09.2021 08:11 Ответить
за Бариги знайомий слідчий нив, як він тепер бідово живе, скучав за Яником і голосував за клована з надією.
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29.09.2021 08:55 Ответить
трандец....вот это трудоустроились..... а работать если за одно утро они так сказать отработали свою зарплату ,то можно и отдохнуть от тяжелой работы...интересно старые менты или вновь набранные.....а потом из за таких пишут что и по вызову едут по несколько часов ато бывает и совсем не приезжают....а они уже болт на службу положили, зачем напрягаться когда бабло само в карманы течёт(( ну как же в грузии получилось а здесь нет? а ведь там люди так сказать на заводах не работали ,а торговали , и по ссср и снг гастролировали и всё, а тут такое впечатление что у нас в стране одни корупционеры и взяточники....похоже на это...(( я понимаю инвесторов почему никто не хочет вливать в страну денежку свою....потому что всё накроется медным тазом...((
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29.09.2021 08:12 Ответить
Это такая система государства. Менты налоговая таможня прокуратура - все находятся в одной цепочке.
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29.09.2021 08:46 Ответить
Це ще один доказ дого, що введення жорстких санкцій та підвищення штрафів лише на руку мусорам.
Ще одна біда,- введення тотального техогляду автомобілів з 2022 року.
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29.09.2021 08:12 Ответить
Жодного чесного ніколи не бачив...
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29.09.2021 08:17 Ответить
Та вони давно вже працюють...
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29.09.2021 08:24 Ответить
Наверное самый алчный из них-недомерок.
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29.09.2021 09:01 Ответить
с таким ростом - комплекс неполноценности однозначно
- Мама, я не могу пописать.
- Сынок, что ж ты на писю наступил ?
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29.09.2021 10:28 Ответить
Этих уродов в форме но без погон, отправить окопы копать или в дом престарелых утки выносить.
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29.09.2021 08:25 Ответить
Крысятничали от начальства. Хто потерпит у себя в подчинении независимое предприятие?
Наказали шоб другим не повадно было не делится.
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29.09.2021 08:42 Ответить
Реформа поліції в дії.
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29.09.2021 08:50 Ответить
Быстрая профилактика алкоголизьма на дорогах.Способ действенный и для личного кармана полицейских пользителен.
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29.09.2021 09:02 Ответить
Правильно робили
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29.09.2021 09:09 Ответить
Правильно робити вони будуть у Менській колонії,а тут підробляли.
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29.09.2021 09:26 Ответить
убивать сук таких надо , там же лучшие из лучших - стоят выше остального населения - значит остальные мусора тоже мрази 100500% поголовно ублюдки
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29.09.2021 09:30 Ответить
Что же вы в 14-ом бездействовали? Тогда это хотя бы выглядело патриотично)
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29.09.2021 09:56 Ответить
ой товарИСЧ лейтенант вы шо шо то видели?
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29.09.2021 10:33 Ответить
Може не треба п'яними за кермо сідати? Тоді і поліція буде на зарплаті.
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29.09.2021 09:42 Ответить
Правильно, не буде порушень, можна буде контору закрити за відсутності потреби в ній. А серйозно то саме погане в тому що грошовиті люди будуть відчувати безкарність, дав на лапу, і наче нічого не було
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29.09.2021 10:42 Ответить
Тут інше. Зупиняють зранку і починають трамбувати. Потім пропонують дихати в китайський алкотестер, той вже налаштовний як треба і показує 0,23-0,25 проміле і починають розводитина хабара. Причому пресує грамотно, психологи ******. Мені два рази так було, один раз під Харковом, і ось недавно на Закарпатті. В такому випадку необхідно вимагати протокола та експертизи в лікарні у лікаря нарколога. Тоді вони зразу сідають на сраку, починають запитувати чи вживав якісь ліки, чи прив кефір... і віддають документи. Але це звичайно потрібно бути або почувати себе тверезим. Висновок-поліції в нас нема, є мусора-підараси. В поганому сенсі цього слова.
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29.09.2021 11:11 Ответить
Длинный мент в кепке вообще в штаны наклал с перепугу
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29.09.2021 09:49 Ответить
длинный- то майбутьний презыдент вид баранив
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29.09.2021 12:53 Ответить
Всё что нужно знать об полиции - в одном кейсе
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29.09.2021 09:58 Ответить
Новость должна звучать примерно так:
20000 полицейских в Украине по утрам вымогали по $300-500 взятки с нетрезвых водителей, а потом переходили к проституткам и наркоте
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29.09.2021 10:25 Ответить
Що б вирішити цю проблему просто скопіюйте західний досвід.Якщо суддя,прокурор чи просто поліцейський був корумпован то втрачає не тільки свою посаду, а й пенсійне забезпечення і це не порушення конституційних прав,а справедливість!Чому Україна не впроваджує те ,що подолає проблему корупції як ви гадаєте?Відповідь на поверхні,виявляється у нас нікому непотрібне чесне правосуддя та й взагалі правова держава,шкода.
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29.09.2021 11:38 Ответить
А что? Так можно было что ли?
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29.09.2021 11:42 Ответить
Хороший режим работы!
Но лучше начимнать часов с 12-ти.....
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29.09.2021 12:16 Ответить
Думаю весь навар собі не залишали, на гору відсоток як в старі часи ). Затихне відмажуть,не здивуюся як через рік будуть знову біля корита...
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29.09.2021 23:08 Ответить
 
 