Двое полицейских в Прилуках по утрам вымогали по $300-500 взятки с нетрезвых водителей, а потом занимались личными делами, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Двух полицейских задержали за систематическое вымогательство неправомерной выгоды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следственными Территориального управления ГБР в Киеве при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины 28.09.2021 задержаны двое полицейских Прилуцкого РОП ГУ НП в Черниговской области, уличенных в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украина).
Согласно материалам следствия, правоохранители, пренебрегая своими служебными обязанностями, систематически требовали неправомерную выгоду от граждан за непривлечение к административной ответственности за правонарушения, связанные с эксплуатацией транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.
Так, указанные лица, в ходе утреннего дежурства останавливали водителей, управлявших транспортными средствами, имея признаки алкогольного опьянения. В то же время, вместо принципиального реагирования на такие нарушения полицейские, угрожая штрафами и лишением права управления транспортными средствами, требовали от таких водителей неправомерную выгоду в сумме от 300 до 500 долларов США за составление соответствующих протоколов.
Стоит отметить, что задержанные "работали" исключительно в промежуток с 9:00 по 11:00 утра, когда местные жители, которые накануне употребляли алкогольные напитки еще имели признаки алкогольного опьянения. Остальной рабочий день правоохранители занимались личными делами, не связанными с выполнением возложенных на них обязанностей.
Во время досудебного расследования задокументирован ряд фактов передачи неправомерной выгоды по требованию правоохранителей, а также многочисленные факты открытого вымогательства неправомерной выгоды со стороны последних, не достигших конечной цели.
Во вторник, 28.09.2021, после подтверждения очередного факта вымогательства и получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. грн за непривлечение водителя к административной ответственности по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, полицейских задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
В ходе неотложных обысков у фигурантов изъяты документы, черновые записи, а также денежные средства в сумме около 8 тыс. долларов США.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и обращении в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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да их убивать надо !!!!
Ще одна біда,- введення тотального техогляду автомобілів з 2022 року.
- Мама, я не могу пописать.
- Сынок, что ж ты на писю наступил ?
Наказали шоб другим не повадно было не делится.
20000 полицейских в Украине по утрам вымогали по $300-500 взятки с нетрезвых водителей, а потом переходили к проституткам и наркоте
Но лучше начимнать часов с 12-ти.....