Двое полицейских в Прилуках по утрам вымогали по $300-500 взятки с нетрезвых водителей, а потом занимались личными делами, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двух полицейских задержали за систематическое вымогательство неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следственными Территориального управления ГБР в Киеве при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины 28.09.2021 задержаны двое полицейских Прилуцкого РОП ГУ НП в Черниговской области, уличенных в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украина).

Согласно материалам следствия, правоохранители, пренебрегая своими служебными обязанностями, систематически требовали неправомерную выгоду от граждан за непривлечение к административной ответственности за правонарушения, связанные с эксплуатацией транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

Так, указанные лица, в ходе утреннего дежурства останавливали водителей, управлявших транспортными средствами, имея признаки алкогольного опьянения. В то же время, вместо принципиального реагирования на такие нарушения полицейские, угрожая штрафами и лишением права управления транспортными средствами, требовали от таких водителей неправомерную выгоду в сумме от 300 до 500 долларов США за составление соответствующих протоколов.

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Стоит отметить, что задержанные "работали" исключительно в промежуток с 9:00 по 11:00 утра, когда местные жители, которые накануне употребляли алкогольные напитки еще имели признаки алкогольного опьянения. Остальной рабочий день правоохранители занимались личными делами, не связанными с выполнением возложенных на них обязанностей.

Во время досудебного расследования задокументирован ряд фактов передачи неправомерной выгоды по требованию правоохранителей, а также многочисленные факты открытого вымогательства неправомерной выгоды со стороны последних, не достигших конечной цели.

Во вторник, 28.09.2021, после подтверждения очередного факта вымогательства и получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. грн за непривлечение водителя к административной ответственности по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, полицейских задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе неотложных обысков у фигурантов изъяты документы, черновые записи, а также денежные средства в сумме около 8 тыс. долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и обращении в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения.



Фото: сайт прокуратуры

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