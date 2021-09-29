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"Укрзализныця" запустила первый контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай. ФОТО

"Укрзализныця" отправила первый в истории экспортный контейнерный поезд в Китай. Формат перевозок "море-железная дорога" станет одним из приоритетных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укрзализныця" сообщает на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мультимодальные транзитные перевозки в Украине почти не используются, тогда как в Европе они знимают около 45% перевозок. В Украине же - только 2,5%.

"Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами и определяет современную логистику, - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков. - Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности, с азиатскими странами - поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большой стройки" в ближайшие годы".

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Первый экспортный контейнерный поезд, отправленный "Укрзализныцей" в Китай, состоит из 43-х 40-футовых контейнеров с пиломатериалами. Он должен прибыть в конечную точку через 18 суток, преодолев 10 тыс. км по территории четырех стран.

До последнего времени подобные перевозки осуществлялись только как импорт. Буквально на днях из Китая Украина приняла уже 50-й по счету контейнерный поезд.

В "Укрзализныце" заявили, что отправку контейнерных поездо обещают сделать регулярной.

Напомним, в Украине в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" реализуется отдельный проект по развитию пригородного железнодорожного сообщения City Express. Он будет реализован в Киеве, Харькове и Днепре.

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Укрзализныця запустила первый контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай 01
Укрзализныця запустила первый контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай 02

Автор: 

железная дорога (1412) Укрзализныця (2748) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+21
А у вiслючего моносброда мода такая - открывать проекты, которые давно реализованы до них
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29.09.2021 09:18
+12
В смысле - первый ?! Я помню еще Сеня Яценюк в свое время отправлял подводный поезд в Китай.
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29.09.2021 09:14
+9
РАБссия пустила газ в Венгрию в обход Украины.... Цыгане от радости аж в штаны СкреПОНОСом наложили...,Ольга ********* требует Путлера выгнать из Мацковвии украинского журналиста из агенгии УНИАН Романа Цимбалюка...,сильно наезжает на Писькова... Рома держался молодом все 8 лет...,тут меня тоже обвинили что пишу на РАБссиянском трофейном наречии....
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29.09.2021 09:19
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В смысле - первый ?! Я помню еще Сеня Яценюк в свое время отправлял подводный поезд в Китай.
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29.09.2021 09:14 Ответить
А у вiслючего моносброда мода такая - открывать проекты, которые давно реализованы до них
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29.09.2021 09:18 Ответить
ага, первопроходцы во всем... точнее - заднепроходцы и сосны)
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29.09.2021 09:34 Ответить
первый - потому что он забит пиломатериалами со спиленного леса в Карпатах.
"Укрзализныця" отправила первый в истории экспортный контейнерный поезд в Китай. Номенклатура груза - пиломатериалы.

"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством."
Это сообщение СМИ не соответствует действительности. мартовская 2020 г. директива о согласовании действует.
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29.09.2021 14:58 Ответить
Дай посилання про те що куля в лоб відправляв, а не "зустрічав". Бо маєте моду все перекручувати.
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29.09.2021 09:42 Ответить
https://biz.liga.net/all/transport/article/v-obkhod-rossii-zachem-ukraina-otpravila-polupustoy-poezd-v-kitay
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29.09.2021 09:59 Ответить
Дякую. То був просто тестовий, для відпрацювання всіх моментів, тим більше що він був як нам доносять напівпорожній. Дивно що пройшло 5 років, і лише тепер в Китай везуть грузи, хоча вже звідти прийнято 50 контейнерний поїздів, виникає резонне питання, а назад що їх порожніми відправляли? Дивно це все.
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29.09.2021 10:51 Ответить
Зєбил, тебе должно быть удивительно, что тебя мордой ткнули в пиар Вазелина на чужих проєктах. А ты пустым вагонам удивился, а не тому что Вазелин лес распродает. Не с продукцией вагоны , а с "пиломатериалами", т.е. по цене почти тоже, что и пустые
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29.09.2021 11:31 Ответить
Твоя думка, пошановувача ригомедведчуковського холуя, мені по цибалах.
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29.09.2021 12:17 Ответить
https://economy.24tv.ua/ru/shelkovyj_put_v_dejstvii_vtoroj_kontejnernyj_poezd_iz_ukrainy_dobralsja_do_kitaja_v_obhod_rossii_n657625
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29.09.2021 12:36 Ответить
Он был тестовый, без груза, пошли пустые контейнера.
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29.09.2021 10:03 Ответить
зато теперь контейнеры забиты спиленным в Карпатах лесом

"Укрзализныця" отправила первый в истории экспортный контейнерный поезд в Китай. Номенклатура груза - пиломатериалы.
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29.09.2021 14:59 Ответить
Ну хоть на доску попилили, в Европу вообще колодами вывозят в полувагонах
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29.09.2021 15:31 Ответить
РАБссия страна Гопников.... там люди исчезают бесследно тысячами...,Белорусь Лукеашеску тож самое повторяют подвиги Путлера...
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29.09.2021 09:24 Ответить
РАБссия пустила газ в Венгрию в обход Украины.... Цыгане от радости аж в штаны СкреПОНОСом наложили...,Ольга ********* требует Путлера выгнать из Мацковвии украинского журналиста из агенгии УНИАН Романа Цимбалюка...,сильно наезжает на Писькова... Рома держался молодом все 8 лет...,тут меня тоже обвинили что пишу на РАБссиянском трофейном наречии....
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29.09.2021 09:19 Ответить
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29.09.2021 10:33 Ответить
І маневровий тепловоз з гучним гаслом причепили.
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29.09.2021 09:20 Ответить
і не хватает на нем звездьі и песни ....наш паровооз вперде лети.... а китааає остановка....
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29.09.2021 09:53 Ответить
В Украине все наладится,когда научимся жить без РАБссиянского дерьма типа ГрязьПрома.... и прочего дерьма из РАБссии типа пиво Балтика или Боярышник от КороновиRUSa
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29.09.2021 09:26 Ответить
а де його виробляють? те пиво балтика ?
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29.09.2021 09:44 Ответить
Ну что же мы можем экспортировать в Китай?
Ясное дело - только пиломатериалы!
Не "табуретки" и "журнальные столики", а дрова!
Феерично!
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29.09.2021 09:28 Ответить
МОже ще вугілля.
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29.09.2021 09:33 Ответить
красные ленты-отрыжка совка. почему не зеленые?
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29.09.2021 09:31 Ответить
вову по живому резать ?
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29.09.2021 09:33 Ответить
Можно целиком колючей проволокой примотать.
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29.09.2021 11:32 Ответить
Китайские сопли уходят в прошлое...экономика рушится,падение индекса китайских фирм и товаров неминуемо....,а это есть харашё
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29.09.2021 09:31 Ответить
локомотив на фото зачетный - маневровый. точно до Пекина доедет)
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29.09.2021 09:35 Ответить
Эти дрова станут золотыми преодолев 10 тыс км и заплатив кучу пошлин.
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29.09.2021 09:36 Ответить
Із пиломатеріалами в Китай...Карпати їдуть у Китай...
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29.09.2021 09:36 Ответить
Лещенко в Октябре
(погрузка пиломатериалов для отправки в братский Китай)

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29.09.2021 09:37 Ответить
На Троцкого похож "Субботник 1921 год"
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29.09.2021 09:54 Ответить
Фишка тут в другом...Джо Байден собирает новый военно-экономический союз типа НАТО...,против китайско-РАБссиянского Вермахта....,27 сентября в союзу США,Британия,Австралия присоединилась Индия....,давайте угадаю, кто войдет в этот союз следующим....Бразилия или Польша....
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29.09.2021 09:38 Ответить
Сибирского леса в Китае уже больше чем в самом Мавзолейном СаРАЕ Путлера...
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29.09.2021 09:39 Ответить
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29.09.2021 09:43 Ответить
Нет Порошенко, это его тема с ленточками и ножницами.
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29.09.2021 10:05 Ответить
ШШуплий він, 100 пудово Бубочка
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29.09.2021 10:14 Ответить
Так то Петя обезжиренный.
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29.09.2021 10:40 Ответить
Петра Ляксєєвіча ковід обезжирив. Мабуть дуже важко переніс...
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29.09.2021 12:53 Ответить
В этом году РАБссия побила Мировой рекорд по сжиганию леса....23 миллиона гектаров исчезли с лица земли... Якутия впереди планеты Фсей...
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29.09.2021 09:44 Ответить
Хороший лес вывезли ранее в Китай ,а горел остаток тайги с пеньками, вы думаете почему на китайской границе на вышках вместо российских солдат стоят резиновые солдаты с палками и смотрят в сторону Китая
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29.09.2021 09:51 Ответить
Пеньки не горят...я просмотрел все видео в Ютьюбе..сгорели целые деревни хутора и поселки...
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29.09.2021 10:05 Ответить
Первый экспортный контейнерный поезд, отправленный "Укрзализныцей" в Китай, состоит из 43-х 40-футовых контейнеров с пиломатериалами ....это что Корабельная доска пойдёт у Китай?
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29.09.2021 09:45 Ответить
Может так случится,что Зелемойские поставят не на ту Лошадку и окажутся в полном дерьме...,а мой совет прост...поссоритесь с США...будете в глубокой... очень очень ЖО..... Зуб даю... Доктрина Байдена набирает обороты....Дания Норвегия и Швеция создали Северный Союз....
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29.09.2021 09:48 Ответить
Он должен прибыть в конечную точку через 18 суток, преодолев 10 тыс. км по территории четырех стран. Источник:
Украина, рассея, Монголия, Китай?
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29.09.2021 10:23 Ответить
Китайцям потрібно висмоктувати з інших країн їх природні ресурси ! Ця країна ненажерлива і лицемірно хитра! А ми повеземо їм свою деревину і надалі будемо пиляти наші ліси до останку? До поки перетворимо Країну на пустелю? Це жах!
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29.09.2021 10:25 Ответить
А куди вивозяться карпатські ліси? Теж в Китай?
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29.09.2021 11:51 Ответить
Бурштин повезли.
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29.09.2021 10:29 Ответить
Карпатский лес в Китай? Нашли чем хвастаться!
Его что, даром отдали, т.к. транспортные расходы сделают его золотым...
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30.09.2021 00:43 Ответить
Китайці нам з карпатського лісу потім палички для суші продадуть.
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30.09.2021 02:32 Ответить
 
 