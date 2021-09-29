"Укрзализныця" запустила первый контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай. ФОТО
"Укрзализныця" отправила первый в истории экспортный контейнерный поезд в Китай. Формат перевозок "море-железная дорога" станет одним из приоритетных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укрзализныця" сообщает на своей странице в Facebook.
Отмечается, что мультимодальные транзитные перевозки в Украине почти не используются, тогда как в Европе они знимают около 45% перевозок. В Украине же - только 2,5%.
"Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами и определяет современную логистику, - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков. - Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности, с азиатскими странами - поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большой стройки" в ближайшие годы".
Первый экспортный контейнерный поезд, отправленный "Укрзализныцей" в Китай, состоит из 43-х 40-футовых контейнеров с пиломатериалами. Он должен прибыть в конечную точку через 18 суток, преодолев 10 тыс. км по территории четырех стран.
До последнего времени подобные перевозки осуществлялись только как импорт. Буквально на днях из Китая Украина приняла уже 50-й по счету контейнерный поезд.
В "Укрзализныце" заявили, что отправку контейнерных поездо обещают сделать регулярной.
Напомним, в Украине в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" реализуется отдельный проект по развитию пригородного железнодорожного сообщения City Express. Он будет реализован в Киеве, Харькове и Днепре.
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"Укрзализныця" отправила первый в истории экспортный контейнерный поезд в Китай. Номенклатура груза - пиломатериалы.
"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством."
Это сообщение СМИ не соответствует действительности. мартовская 2020 г. директива о согласовании действует.
"Укрзализныця" отправила первый в истории экспортный контейнерный поезд в Китай. Номенклатура груза - пиломатериалы.
Ясное дело - только пиломатериалы!
Не "табуретки" и "журнальные столики", а дрова!
Феерично!
(погрузка пиломатериалов для отправки в братский Китай)
Украина, рассея, Монголия, Китай?
Его что, даром отдали, т.к. транспортные расходы сделают его золотым...