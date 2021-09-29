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Новости Фото ДТП
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Грузовик и легковой автомобиль столкнулись под Киевом: Погибли две человека, троих госпитализировали с травмами. ФОТО

В поселке Козин на Киевщине произошло ДТП, грузовик столкнулся с легковушкой. Два человека погибли, а трое - госпитализированы в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Киевской области.

Сегодня около 7 часов утра, на улице Старокиевской, возле дамбы, произошло ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota. По предварительной информации: два человека погибли, трое госпитализированы в больницу.

Затруднено движение в обоих направлениях.

Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Читайте: 4 человека погибли, 7 травмированы в результате тройного ДТП с участием маршрутки и двух грузовиков на Николаевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись под Киевом: Погибли две человека, троих госпитализировали с травмами 01
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись под Киевом: Погибли две человека, троих госпитализировали с травмами 02

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ДТП (7673) Киевская область (4135) Нацполиция (16463)


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Погибли две человека
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29.09.2021 09:38 Ответить
Ось що буває, якщо перекладати дослівно "дві людини". Борошна перекладу - смороду такі.
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29.09.2021 10:57 Ответить
Знаю водителя!!Недавно купил Тойоту!!Отьездился!!!
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29.09.2021 21:50 Ответить
 
 