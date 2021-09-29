Грузовик и легковой автомобиль столкнулись под Киевом: Погибли две человека, троих госпитализировали с травмами. ФОТО

В поселке Козин на Киевщине произошло ДТП, грузовик столкнулся с легковушкой. Два человека погибли, а трое - госпитализированы в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Киевской области.

Сегодня около 7 часов утра, на улице Старокиевской, возле дамбы, произошло ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota. По предварительной информации: два человека погибли, трое госпитализированы в больницу.

Затруднено движение в обоих направлениях.

Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

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