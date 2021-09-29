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Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: "Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений". ФОТОрепортаж

В 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яре в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яре, и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Память погибших почтили минутой молчания.

Цветы от президента также возложены к памятнику ромам, казненным нацистами, а также к памятнику украинской поэтессе Елене Телиге.

В память всех погибших в Бабьем Яре, глава государства отметил, что за этой трагедией - более 100 тыс. человеческих жизней и миллионы искалеченных судеб.

"Бабий Яр. Два коротких слова, звучащие, как два коротких выстрела, но несут в себе долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яре, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра.

Зеленский отметил, что будущим поколениям необходимо знать страшные цифры о преступлениях нацизма, чтобы в истории человечества не повторились эти ужасные трагедии.

Также читайте: 29 сентября к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в школах пройдет Национальный урок памяти

Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений 01
Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений 02
Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений 03
Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений 04
Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений 05
Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений 06
Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений 07
Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений 08
Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений 09
Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений 10
Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений 11

Автор: 

Бабий Яр (188) Зеленский Владимир (20362) память (1495)


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Топ комментарии
+20
А расстрел дедушкой вовочки демонстрации рабочих в Кривом Рогу в 1963 году такие же ужасные воспоминания оставил? Или деятельность карателя НКВД-папы шефиров?
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29.09.2021 11:14
+10
людей відігнали...чи не пустили ? тай букетів від людей не видно...(повідсували чи таки не пускали ще, поки головний покладун не пофоткається)
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29.09.2021 11:20
+9
грустный хомяк
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29.09.2021 11:16
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Цілу фотосесію влаштував!

А де Лєнка? Де люди навколо? Де він?
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29.09.2021 11:11 Ответить
Дык какжиж без пиара на костях-то?
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29.09.2021 11:16 Ответить
Люди навколо Порошенко.
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29.09.2021 11:36 Ответить
А Ленка гиюр не проходила, ей это всё пофиг. Как, впрочем, и её мужу.
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29.09.2021 12:29 Ответить
Ну, мордочку грустную перед зеркалом отрепетировал, а почему гетьман без кипы?
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29.09.2021 11:14 Ответить
грустный хомяк
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29.09.2021 11:16 Ответить
А расстрел дедушкой вовочки демонстрации рабочих в Кривом Рогу в 1963 году такие же ужасные воспоминания оставил? Или деятельность карателя НКВД-папы шефиров?
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29.09.2021 11:14 Ответить
До речі, деякі історики вважають, що у Бабиному Яру почало розстрілювати репресованих ще нквд в 1937, а німці вирішили продовжити розстріли на тому ж місці...
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29.09.2021 11:45 Ответить
А тепер уявіть, що саме на цьому місті вже ******* нквд хочуть будувати меморіал, дати на нього гроши та зробити це місце своїм. Наші довбоЗЕби ж не відмовили кацапам у будівництві, як це зробили поляки. Вони відмовили кацапам приймати участь у будівництві меморіалу у Собіборі. З
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29.09.2021 12:12 Ответить
Цветочки ЗЕ, как в Нью-Йорке, с чьей-то могилки опять спионерил?
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29.09.2021 11:15 Ответить
"Два коротких слова, звучащие, как два коротких выстрела"
Гигант мысли. Гений словоблудия.
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29.09.2021 11:16 Ответить
+100500.
Дебил он. Или тот, кто ему эту речь писал -- дебил
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29.09.2021 12:28 Ответить
а людей то вокруг.... прямо море людей
опять в шесть утра был? или разогнали всех?
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29.09.2021 11:17 Ответить
"Найвеличніший"! Повинен бути тільки в "гордом одіночєствє".
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29.09.2021 11:38 Ответить
Не. З Шафіром. Вдвох
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29.09.2021 22:33 Ответить
людей відігнали...чи не пустили ? тай букетів від людей не видно...(повідсували чи таки не пускали ще, поки головний покладун не пофоткається)
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29.09.2021 11:20 Ответить
Потому что только великий и могучий ЗЕ чтит память погибших евреев.

А с учетом, что после "покушения" на Шефира отважный ЗЕ удвоил свою охрану и кортеж, то остальные желающие скорее всего находятся за заграждениями где-то за пределами Шевченковского района Киева.
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29.09.2021 11:31 Ответить
чтоб картинку не портили и перед профессионально выставленной аппаратурой не лезли, закрывая всю печаль эврэйского народа выдавленную профессиональным артистом пародистом...
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29.09.2021 11:39 Ответить
Один! Совсем один !
П.С. Оно и его окружение не догоняют, что в одиночное тело легче попасть, чем в тело в толпе....
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29.09.2021 11:25 Ответить
В толпе с Шефиром водителя подстрелили.
Вам то толпа мешает, то пули не той системы.
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29.09.2021 11:38 Ответить
Там ж не тільки євреїв розстрілювали.А це завжди подається так,що саме одні євреї там були розстріляні.Нас в 90-х також прошивали за розстріляних євреїв.І навіть казали,що євреїв було розстріляно там рівно 100 тисяч.
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29.09.2021 11:27 Ответить
Представляю, что у него в голове:
- Сделаю грустную морду, положу цветы и.....зажигать в Трускавец !
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29.09.2021 11:28 Ответить
а Трускавец нада бамбить
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29.09.2021 12:26 Ответить
*****, у тебя Семенченко умирает от голодовки за незаконный арест ФСБУ!!!
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29.09.2021 11:37 Ответить
Невже знову раввін присоромив, що прийшлося "відмітитися"?
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29.09.2021 11:41 Ответить
зеленский брехло, посетил, так как посоветовали
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29.09.2021 12:01 Ответить
Все що може робити шмаркля - то носити квітки і роздавати медальки своїм друзям.
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29.09.2021 12:03 Ответить

Такі схожі і такі одинокі
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29.09.2021 12:09 Ответить
на фото витя уже обоссаный, а вова еще нет
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29.09.2021 12:52 Ответить
А вінок навіть не ставить перед собою як Яник.
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29.09.2021 13:01 Ответить
Пох що одному, що другому
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29.09.2021 22:35 Ответить
Обратите внимание, что "народный любимец" ложил букетик в гордом одиночестве. Жлобское сцикло!
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29.09.2021 12:12 Ответить
Он точно -- генератор случайных слов:
воспоминания для нескольких поколений
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29.09.2021 12:26 Ответить
Ни советская Украина, ни независимая Украина за 80 лет не создала на месте Бабьего Яра никакого Мемориала безвинно погибшим.
Это позор Украине, объяснить который я не берусь.
Сейчас идёт очередная мышиная, лицемерная, непрофессиональная возня вокруг проекта.
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29.09.2021 12:30 Ответить
Ну как - советская Украина залила яр прорвавшимся потоком с цементо-бетонного завода, что сделало раскопки невозможными. Теперь можно рассказывать что угодно о жертвах Бабиного Яра
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29.09.2021 12:55 Ответить
"...что сделало раскопки невозможными" - це не можливості нема, а бажання.
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30.09.2021 09:57 Ответить
---Нещодавно переглянув хроніку " Помста ". Йшлося про покарання катів. причетних .до страт євреїв .час 2-ої Світової...Були створені спецпідрозділи помсти.на зразок " МАСАД".які чхать хотіли на Н*юрбергські суди... Виявляли /будь якій країні/ фашиста і направляли групу помсти /туристів / із 6-осіб.
Ввалювалися. до оторопілого нацика. роздягалися. до гола .діставали молоточки .зразка 1-б і розпочинали маціончик : цюкали по тім*ячку. аж поки у пацієнта не вибухало серце ... Так що можна вважати : справедлива помста відбулася !!!
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29.09.2021 15:01 Ответить
Наші люди. Молодці
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29.09.2021 22:37 Ответить
І не присутньо жодного родича розстріляних у Бабиному Яру євреїв, хоча їх повинно було би бути десь мільйон.
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30.09.2021 09:39 Ответить
 
 