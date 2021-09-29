Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: "Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений". ФОТОрепортаж

В 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яре в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яре, и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Память погибших почтили минутой молчания.

Цветы от президента также возложены к памятнику ромам, казненным нацистами, а также к памятнику украинской поэтессе Елене Телиге.

В память всех погибших в Бабьем Яре, глава государства отметил, что за этой трагедией - более 100 тыс. человеческих жизней и миллионы искалеченных судеб.

"Бабий Яр. Два коротких слова, звучащие, как два коротких выстрела, но несут в себе долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яре, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра.

Зеленский отметил, что будущим поколениям необходимо знать страшные цифры о преступлениях нацизма, чтобы в истории человечества не повторились эти ужасные трагедии.

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