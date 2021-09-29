Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра: "Это долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений". ФОТОрепортаж
В 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яре в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яре, и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Память погибших почтили минутой молчания.
Цветы от президента также возложены к памятнику ромам, казненным нацистами, а также к памятнику украинской поэтессе Елене Телиге.
В память всех погибших в Бабьем Яре, глава государства отметил, что за этой трагедией - более 100 тыс. человеческих жизней и миллионы искалеченных судеб.
"Бабий Яр. Два коротких слова, звучащие, как два коротких выстрела, но несут в себе долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яре, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра.
Зеленский отметил, что будущим поколениям необходимо знать страшные цифры о преступлениях нацизма, чтобы в истории человечества не повторились эти ужасные трагедии.
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А де Лєнка? Де люди навколо? Де він?
Гигант мысли. Гений словоблудия.
Дебил он. Или тот, кто ему эту речь писал -- дебил
опять в шесть утра был? или разогнали всех?
А с учетом, что после "покушения" на Шефира отважный ЗЕ удвоил свою охрану и кортеж, то остальные желающие скорее всего находятся за заграждениями где-то за пределами Шевченковского района Киева.
П.С. Оно и его окружение не догоняют, что в одиночное тело легче попасть, чем в тело в толпе....
Вам то толпа мешает, то пули не той системы.
- Сделаю грустную морду, положу цветы и.....зажигать в Трускавец !
Такі схожі і такі одинокі
воспоминания для нескольких поколений
Это позор Украине, объяснить который я не берусь.
Сейчас идёт очередная мышиная, лицемерная, непрофессиональная возня вокруг проекта.
Ввалювалися. до оторопілого нацика. роздягалися. до гола .діставали молоточки .зразка 1-б і розпочинали маціончик : цюкали по тім*ячку. аж поки у пацієнта не вибухало серце ... Так що можна вважати : справедлива помста відбулася !!!