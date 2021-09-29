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Убийство украинского спецназовца на Ривненщине: Агенту ФСБ РФ сообщено о подозрении. ФОТО

Убийство украинского спецназовца на Ривненщине: Агенту ФСБ РФ сообщено о подозрении. ФОТО

Агенту ФСБ РФ сообщено о подозрении в госизмене по материалам контрразведки СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Расследованием установлено, что злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая в 2016 году осуществила убийство украинского спецназовца на Ривненщине. Подозреваемый скрыто переправил из РФ оружие для совершения преступления.

Другой участник группы был задержан в ноябре 2016 при попытке пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения.

По данным следствия, двое украинских граждан были завербованы представителями ФСБ РФ для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

Установлено, что в апреле 2016 они прибыли из РФ на территорию Украины для сбора информации о военнослужащих ВСУ и работников отечественных оборонных предприятий. Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".

Впоследствии участники группы получили задание и осуществили убийство украинского офицера военного подразделения спецназначения.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, продолжается досудебное расследование.

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Убийство украинского спецназовца на Ривненщине: Агенту ФСБ РФ сообщено о подозрении 01
Убийство украинского спецназовца на Ривненщине: Агенту ФСБ РФ сообщено о подозрении 02

Автор: 

заказное убийство (163) контрразведка (496) СБУ (19898) ФСБ (1936)


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Топ комментарии
+17
А кто знает, в одесской области(если не ошибаюсь) нашли пропавшего начальника погранотряда?
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29.09.2021 11:32
+9
Якби знайшли, похвалились би.
А так мовчать і тільки пиляють відосики із гантелями та собаками, як у пуйла.
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29.09.2021 11:38
+7
Я не понял, где пожизненные приговоры этим тварям??? Надеюсь на зоне оно не долго протянет!
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29.09.2021 11:35
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А кто знает, в одесской области(если не ошибаюсь) нашли пропавшего начальника погранотряда?
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29.09.2021 11:32 Ответить
Випередив.
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29.09.2021 11:34 Ответить
Потрібен воєнний стан, щоб розстрілювати таких злочинців та зрадників. Для суспільства ця людина вже втрачена, вона буде решту життя заробляти вбивствами за гроші.
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29.09.2021 11:39 Ответить
Якби знайшли, похвалились би.
А так мовчать і тільки пиляють відосики із гантелями та собаками, як у пуйла.
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29.09.2021 11:38 Ответить
Про його зникнення повідомляли на Цензорі і навіть пробували «вести» цю історіюале потім все заглохло. Цікаво чому?
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29.09.2021 11:50 Ответить
Зелюки витягували Чауса в інформпростір, коли їм це було потрібно.
Зараз "забули" про нього.
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29.09.2021 12:03 Ответить
Запитайте конкретно у цензора, так заблокують))
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29.09.2021 14:11 Ответить
Спільник сів ще в 2016 році.
Зєля ще не подарував його пуйлу?

"Другой участник группы был задержан в ноябре 2016 при попытке пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения."

Источник:
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29.09.2021 11:34 Ответить
С 2016 мог подарувать совсем не зеля.
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29.09.2021 11:37 Ответить
"Могли" і "подарували" - абсолютно різні речі.
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29.09.2021 11:39 Ответить
Рад что вы это понимаете.
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29.09.2021 11:47 Ответить
Гівен це а штанцях не заваджає?
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29.09.2021 11:52 Ответить
это ваши проблемы
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29.09.2021 11:54 Ответить
У мене штанці чисті, а ось у вас гівенце порошенківське досих пір підсмерджує.
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29.09.2021 12:14 Ответить
Вы уникальный человек раз на вкус умеете определять чье гамно.
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29.09.2021 12:45 Ответить
Мышонок ГРОБовски, говнюк это ты , шматок путлеровского лайна !
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29.09.2021 13:28 Ответить
Зєля віддав пуйлу терористку Терезу, яка організовувала вбивства українців, катувала українських воїнів, подарував йому беркутів, випустивши їх із тюрми.
Тому я і питаю чи не подарував він пуйлу ще й цього вбивцю.
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29.09.2021 11:54 Ответить
Обменом пленных занимался Медвечук. Этого вам достаточно? Или до сих пор считаете что он в интересах Украины действует.
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29.09.2021 11:57 Ответить
Так це медведчук при преЗеденті Зєлі віддавав вбивць пуйлу на свій розсуд, не питаючи найвеличнішого?
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29.09.2021 12:00 Ответить
Вы перепутали президентов что отдавали убийц с помощью Медвечука.
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29.09.2021 12:02 Ответить
Нічого я не переплутала.
Я навела приклади. Цих вбивць віддав Зєля. Як і Цемаха.
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29.09.2021 12:04 Ответить
Верю в вашу веру что Медвечук только в интересах Украины действует.
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29.09.2021 12:11 Ответить
Ви вірите в свою маячню.
Я пишу про вашого Зелюка, якій повіддав пуйлу всіх, кого той захотів.
Саме тому вже довгий час немає ніяких обмінів, хоча в пуйла повно наших заручників.
А ви торочите про гниду медведчука, переводячи стрілки з вашого лідора.
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29.09.2021 12:14 Ответить
Так йому за це Подоляк і платить!
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29.09.2021 12:15 Ответить
Хто був президентом у вересні 2019 року?

"У червні 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба безпеки України , під час спецоперації, затримала Цемаха у Сніжному та вивезла з окупованої території. Перебував під слідством у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , проте 5 вересня суд відпустив Цемаха з-під арешту, а 7 вересня його передали в Росію в рамках обміну полоненими."
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29.09.2021 12:16 Ответить
Ну и в чем проблема с Цемахом? Обмен прописан помните где? Обмен приветствовался и в ЕС и США и тд. Меняли и до Цемаха и после собираются менять. Тут нужно определится обменивать вообще или нет, а не нести чушь про "хорошие" обмены Медвечука и "плохие" Зеленского.
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29.09.2021 12:22 Ответить
Беркутів та садистку, вбивцю Чубарову не віддавали при президентові Поршенко.
При вашому Зєлі подарували пуйлу всіх і відразу.
Скільки часу вже немає обмінів?
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29.09.2021 12:26 Ответить
Де не несите чушь. Савченко обменяли на двух росиянских убийц на камеры, у вас что вообще склероз, сколько убийц из росийи и их посипак Донбасских обменено при содействии Медвечука. Изучайте: https://jfp.org.ua/blog/blog/blog_articles/58?locale=ru обмен . Вы определитесь сначала надо обменивать или нет?
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29.09.2021 12:35 Ответить
Де не несите чушь.

Обмінювати потрібно. Але не потрібно так низько прогинатись перед пуйлом, відразу віддавати всіх, кого він хоче забрати.

Скільки часу вже немає обмінів?
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29.09.2021 12:45 Ответить
Ну у вас вообще бред получается менять нужно, но не обменивать. И 1.5 года нет обмена неужели трудно в гугле посмотреть. И чем прогиб перед ***** Зеленского отличается от такого же прогиба Порошенко? Вы как не крутитесь а какаяразница налицо.
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29.09.2021 12:50 Ответить
Чому обмінів немає вже півтора року?
Чому Зєлюку це стало нецікаво?

Від липня минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові з питань зниклих безвісти на Донбасі, - Денісова

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29.09.2021 12:55 Ответить
Ну у вас откровенно глупая версия. Обмен от Зеленского ни как не зависит. При Порошенко не было обменов тоже 2 года и что? И к стати если вы считаете его великим менятором то почему до сих пор не обменяли всех?
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29.09.2021 13:01 Ответить
Припиняйте видавати свої фантазії за мої думки.
Я нікого не називала "великим менятором".
Ваш Зєлюк має демонструвати ефективні обміни, тому що в свій час істерив про "наших пацанов", яких ніби не хотів звільняти з полону Порошенко.
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29.09.2021 13:33 Ответить
О наконец до вас начало доходить что реальность какаяразница, что б они там не болтали.
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29.09.2021 13:58 Ответить
Я це і розуміла. На відміну від лохів-зелюків, які вірили в прості рішення великих проблем.
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29.09.2021 14:06 Ответить
"Сепарам - воля": кого Україна віддала ОРДЛО на великому обміні-2019. СПИСОК

https://novynarnia.com/2019/12/30/separam-volia/
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29.09.2021 12:17 Ответить
Нет Медведчук действовал в интересах одного Президента и стал при нем долларовым миллиардером-
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29.09.2021 13:58 Ответить
Мало того ***** еще и жену его обогатил.
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29.09.2021 14:00 Ответить
А Садовник (командир спецроты "Беркута") где сидит? В Уйлостане!
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29.09.2021 12:06 Ответить
За яких обставин він вийшов на волю?
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29.09.2021 12:09 Ответить
Його звільнили з-під варти в рамках обміну, за підписом Порошенка, як було із тими вбивцями, яких помилував Зеленський своїм особистим підписом?
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29.09.2021 17:07 Ответить
Пани Алла Новосад: Зєля віддав пуйлу терористку Терезу,

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, прошедшие донбасский плен, допросы и пытки в подвалах и которых обменяли на пленных омских и псковских спецназовцев поведали, что в здании УБОПа в Горловке гражданин Российской Федерации диверсант ГРУ Игорь Безлер (кличка «Бес) организовал комнату с названием «НКВД». В ней пленных украинских бойцов пытали двое мужчин и одна миловидная женщина, гражданка России Лариса Чубарова с позывным «Тереза».
Русская православная дама в начале пыток была очень мила с пленными и даже вытирала своим платочком кровь с лица допрашиваемого. А в конце допроса она хладнокровно расстреляла из личного пистолета двадцатилетнего юношу. «Ихтамнеты» привезли из Московии на Донбасс новый вид пытки - применение электротока на допросе, которую они называют: «Звонок Путину». Следов, после пытки электрическим током, почти не остаётся.
Вечером украинских пленных заставляли собирать отрезанные в пыточной комнате руки, ноги, уши, выколотые глаза, наполнять ими полиэтиленовые мешки и загружать их в багажник черного «АУДИ». Ежедневно в адской комнате пытали и расстреливали до десяти человек.
Украинский воин Роман Беспалый умер в плену в оккупированном россиянами Донецке. Террористы говорят о том, что он совершил самоубийство. Однако, на теле, которое вернули православные садисты из рпц мп Кирилла Гундяева, обнаружены следы пыток и выколотые глаза.
Точка невозврата пройдена. Убивали украинских военных, добровольцев, волонтеров и мирное население Донбасса не путин, а российские солдаты, офицеры, наемники ЧВК «Вагнера» и «отпускники», нелегально приехавшие в Украину «на сафари», чтобы подзаработать на человеческой крови деньжат и отдать банкам кредиты.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских, якутских «зелёных человечков» и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии.



Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе, у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза.

https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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29.09.2021 19:53 Ответить
Вона мала би гнити в тюрмі. Але зеленський подарував вбивці українців свободу.
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29.09.2021 20:46 Ответить
Я не понял, где пожизненные приговоры этим тварям??? Надеюсь на зоне оно не долго протянет!
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29.09.2021 11:35 Ответить
Наш действующий УПК имени Портнова - самый гуманный по отношению к преступникам УПК в мире.
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29.09.2021 11:49 Ответить
Я думаю, что рассказали очень много всего. Поэтому и приговор такой мягкий.
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29.09.2021 11:49 Ответить
Всем понятно , что убийства украинских военных происходят не случайно .
Только реакции все годы войны на это не было ни со стороны СБУ, контрразведки, полиции и т д . Так же как не было реакции на взрывы на военных складах ( в воюющей стране) . Хотя НЕВОЮЮЩИЕ ЧЕХИ сразу вычислили у себя агентов РФ за взрыв одного склада .
Вот кому нужна такая правоохоронная система , которую кормят налогами украинцев , а она в упор не видит агентов РФ?
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29.09.2021 11:58 Ответить
Алло гараж ,не маловат ли срок ?
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29.09.2021 11:59 Ответить
У нас голова громади відкрито вихваляється зв'язками з тейпом Кадирова, хвалиться бізнесом в РФ і погрожує смертю всім АТОшникам та їхнім дітям- СБУ жує шмарклі, навіть сайт ;Миротворець; засцяв.
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29.09.2021 12:51 Ответить
А ******** зачем замазали?
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29.09.2021 13:17 Ответить
ТАКИЕ С ТЮРЬМЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ !!!
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29.09.2021 23:12 Ответить
 
 