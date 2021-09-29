Убийство украинского спецназовца на Ривненщине: Агенту ФСБ РФ сообщено о подозрении. ФОТО

Агенту ФСБ РФ сообщено о подозрении в госизмене по материалам контрразведки СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Расследованием установлено, что злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая в 2016 году осуществила убийство украинского спецназовца на Ривненщине. Подозреваемый скрыто переправил из РФ оружие для совершения преступления.

Другой участник группы был задержан в ноябре 2016 при попытке пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения.

По данным следствия, двое украинских граждан были завербованы представителями ФСБ РФ для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

Установлено, что в апреле 2016 они прибыли из РФ на территорию Украины для сбора информации о военнослужащих ВСУ и работников отечественных оборонных предприятий. Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".

Впоследствии участники группы получили задание и осуществили убийство украинского офицера военного подразделения спецназначения.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, продолжается досудебное расследование.

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