Решил заступиться: в Киеве пассажир такси убил мужчину, который приставал к работнику АЗС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Столичные следователи сообщили о подозрении местному жителю, который до смерти избил мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию по спецлинии 102 от врачей скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что на территории автозаправочной станции на проспекте Шухевича умер 45-летний мужчина. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов, правоохранители установили, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.

"Мы выяснили, что выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. В защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и поехал, но впоследствии вернулся и вызвал "скорую". Прибыв, врачи констатировали смерть мужчины".

Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1995 года рождения, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

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"Начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. По согласованию с окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы", - отметил капитан полиции.