Решил заступиться: в Киеве пассажир такси убил мужчину, который приставал к работнику АЗС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Столичные следователи сообщили о подозрении местному жителю, который до смерти избил мужчину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В полицию по спецлинии 102 от врачей скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что на территории автозаправочной станции на проспекте Шухевича умер 45-летний мужчина. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.
Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов, правоохранители установили, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.
"Мы выяснили, что выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. В защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и поехал, но впоследствии вернулся и вызвал "скорую". Прибыв, врачи констатировали смерть мужчины".
Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1995 года рождения, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.
"Начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. По согласованию с окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы", - отметил капитан полиции.
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в ином случае мужик умер на Маевке шашлыки и вроде кусок не большой а поди ж ты пошел в трахеи и так лег по его лекалу что эксперт сказал что никак и никто не смог бы вытащить кусок шашлыка..только распороть голо и трахею-- а как сие сделать если умер он за считанные минуты...в лесополосе... девчушка лет 12 сидела на детской скамейки в детском садике (ЭТО БЫЛО НА МОИХ ГЛАЗАХ) ПОДРОСТКА И ВДРУГ ХОТЕЛА ПЕРЕДВИНУТСЬЯ И КАК ТО ПО ГЛУПОМУ УПАЛА СО СКАМЕЙКИ ПОПОЙ НА АСФАЛЬТ ВЫСОТА СМ 35-45 НЕ ВЫШЕ А НЕТ УДАРИЛАСЬ ПОБЛЕДНЕЛА НАЧАЛО ЗНОБИТЬ МАМА ЕЕ ЩДОМОЙ ПРИВЕЛА А НОЧЬЮ РЕБЕНКА ПО СКОРОЙ НА СТОЛ ВСЯ В КРОВИ ОКАЗЩАЛОСЬ ЧТО У НЕЕ ВНУТРЕНЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ РАЗРРЫВ МАТКИ И ПРОЧЕЕ УДАЛИЛИ ДЕВЧОНКЕ ВСЕ ИБО СПАСАЛИ ЕЕ ЖИЗНЬ...
А даже если тот и сказал что-то, это даёт право махать руками и убивать людей?
Ну то щастя вам!
Лежала лошадь и не вставала. Вызвали хозяева ветеринара, тот пришел, осмотрел и сказал: "Если до вечера не встанет, то будем усыплять". Услышала этот разговор свинья, испугалась свинья за лошадь, говорит ей: "Вставай дурочка, если ты не встанешь, то тебя сегодня убьют". И лошадь после этих слов встала. Пришли хозяева - а лошадь стоит. Ну и на радостях в честь такого праздника убили свинью, зажарили и съели.
Вот и пассажир такси выступил в роли свиньи.
кто людям помогает, тот тратит время зря..........
во-первых, не был под наркотой.
во-вторых - он вышел на свободу за грабеж по малолетке за 8 лет до инцидента.
в-третьих - не защищай мусора, который убил безоружного человека, который ни на кого даже не нападал.
в 1997 году, в возрасте 23 лет- арест за сбыт и хранение наркотиков
1998 год - 10 месяцев тюрьмы за вооруженный грабёж.
2002 год - 30 суток за взлом. И в том же году - 8 месяцев за хранение наркотиков.
2004 год - 9 месяцев за хранение наркотиков.
2005 год - 10 месяцев за хранение наркотиков.
И, наконец, 2009 год - 5 лет тюрьмы за вооруженный грабёж при отягчающих обстоятельствах: банда из 6 человек вломилась в дом, при этом «добродушный гигант» прижимал пистолет к животу хозяйки, а его товарищ бил её своим пистолетом по голове, чтобы не кричала.
Откинувшись переехал в Миннеаполис в 2014 году, где устроился работать вышибалой в баре, но в 2020 остался без работы из-за коронавируса. А 25 мая 2020 сделал неудачную попытку расплатиться в магазине поддельной 20-долларовой банкнотой. Вернуть сигареты покупатель отказался, продавец вызвал полицию, сообщив помимо прочего, что Флойд сильно пьян и не контролирует себя
НАПРИМЕР БЗДАНУТЬ? ЭТО БЫ СИЛЬНО РАЗРЯДИЛО ОБСТАНОВКУ
Ну а звгалі умний зрозумів мене ...а ви ні ))) Ну щож тут зробиш...лікуйте мутацію і тренуйте гумористичні навики
Прям Робингуды
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Вылез, угомонил быдлана, теперь сядет...
Запретить руки?