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Новости Фото Будни полиции
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Решил заступиться: в Киеве пассажир такси убил мужчину, который приставал к работнику АЗС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Столичные следователи сообщили о подозрении местному жителю, который до смерти избил мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию по спецлинии 102 от врачей скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что на территории автозаправочной станции на проспекте Шухевича умер 45-летний мужчина. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов, правоохранители установили, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.

"Мы выяснили, что выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. В защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и поехал, но впоследствии вернулся и вызвал "скорую". Прибыв, врачи констатировали смерть мужчины".

Решил заступиться: в Киеве пассажир такси убил мужчину, который приставал к работнику АЗС 01

Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1995 года рождения, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

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"Начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. По согласованию с окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы", - отметил капитан полиции.

АЗС (391) драка (2020) Киев (25521) Нацполиция (16463) убийство (6484)


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Топ комментарии
+25
Что-то я на видео не видел чтобы умерший распускал руки на заправщика.
А даже если тот и сказал что-то, это даёт право махать руками и убивать людей?
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29.09.2021 12:19
+24
Умереть можно и от одного удара. Дело не в количестве. Потому думайте головой, когда хочется руки распустить.
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29.09.2021 12:10
+21
Вспомнил анекдот старый.
Лежала лошадь и не вставала. Вызвали хозяева ветеринара, тот пришел, осмотрел и сказал: "Если до вечера не встанет, то будем усыплять". Услышала этот разговор свинья, испугалась свинья за лошадь, говорит ей: "Вставай дурочка, если ты не встанешь, то тебя сегодня убьют". И лошадь после этих слов встала. Пришли хозяева - а лошадь стоит. Ну и на радостях в честь такого праздника убили свинью, зажарили и съели.

Вот и пассажир такси выступил в роли свиньи.
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29.09.2021 12:09
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Мдя....мужик попал.....
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29.09.2021 12:04 Ответить
причем, можно сказать, за то что вступился.... а прошел бы мимо - вполне возможно было бы чп на заправке.... Сам вот так вступился за женщину, на которую псих напал - чудом этого психа не уложил.. Я не уложил, через 10 минут он напал на другую женщину через дорогу, получил в башню с ноги и затылком об асфальт.... по итогу скорая, лужа крови, полиция....
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29.09.2021 12:11 Ответить
Про лошадь в начале 100 в гору!!! Сам свои "рога не всунешь" будешь корить - почему не вступился, не помешал, не предотвратил и т.д... А во так встрянешь и сам не рад - нахер я полез, поубивайте друг друга нахер, я то причем.
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29.09.2021 13:13 Ответить
да никуда мужик не попадал сам виноват пьяный умер- а он типа трезвый а вел себя как дурной..хуже пьяного.... и знает приемы и удары поставлены видно сразу.. раз вернулся то понимал и ЗНАЛ наверняка- что мужика отправил ка минимум в реанимацию.. побег была бы 115 УК.. а так думаю тут осознанное УБИЙСТВО.... А НЕ ПО ОСТОРОЖНОСТИ ИЛИ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЙ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ПОВЛЕКШЕЕ СМЕРТЬ.... если били в смертельно опасные точки то умысел на 100%...А для не папандосов есть телефон 102 полиция звони и вызывай наряд... а они пусть применяют по Закону и в рамках закона спецсредства и силу если на то есть основания... на видео не видно чтобы погибший провоцировал угрозу и начал бить первым или угрожать кому то чем то..нет такого... да его потерпевшего поведение не вызывает уважения..но он не начинал первым физический контакт сколько я утверждал и утверждаю слова это слова даже самые оскорбительные-- а вот физический контакт может и часто закончится травмами или даже смертью...
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29.09.2021 12:12 Ответить
ППЦ! от чего умер???? от 3х ударов? бред какой то.
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29.09.2021 12:07 Ответить
Умереть можно и от одного удара. Дело не в количестве. Потому думайте головой, когда хочется руки распустить.
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29.09.2021 12:10 Ответить
Почему бред? Вообще то люди и от одного удара часто умирают. И не сразу, а через несколько дней.
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29.09.2021 12:11 Ответить
постоянно смотрю бои на голых кулаках,почему там еще ни 1 не умер?? так там избиения по несколько раундов.
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29.09.2021 12:35 Ответить
Кто то спотыкается и ногу ломает, а кто то с четвертого этажа прыгает и все нормально. Бои потому и зрелищные, потому что не все люди сильные удары выдерживают. И зрители хотят посмотреть на таких людей. А во вторых у него могли уже ранее быть травмы головы.
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29.09.2021 12:53 Ответить
ТЫ не путай подготовленных бойцов с "туловищами" на улице. Человек тренированный может раз зарядить что практически любой на жопу сядет. Так что про руки тем более ноги распускать тут все правильно написано. Некоторым и шалбана хватит чтобы с копыт упасть..
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29.09.2021 13:16 Ответить
особенно если перелом основания черепа при падении об асфальт или об бордюр.
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29.09.2021 13:45 Ответить
если много пил - вполне возможно была язва... внутреннее кровотечение... и тд....
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29.09.2021 12:12 Ответить
убить можно и указательным пальцем не буду описывать такие точки у нас на теле голове туловище сие есть ограниченная информация...
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29.09.2021 12:13 Ответить
МС выполнил в 22 года, мне ненужно рассказывать))), еще и триеровал младшие группы. где на видео удары, от которых можно умереть? )))) от страха разве что.
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29.09.2021 12:18 Ответить
где удары от которых можно умереть учите анатомию человека и не задавайте дебильных вопросов....и повторяю еще раз- для "одаренных" убить можно и пальцем.. у человека врожденная может быть внутренняя аномалия а слова потом- ах я не знал..и не хотел я до фонарного столба...поэтому в УК есть понятие причинение телесных повреждений по неосторожности убийство по неосторожности причем во многих уголовных преступлениях многих стран... как раз и образовывают табу не трогай иного человека руками...а в спорте в спарринге...спортсмены проходят медосмотры и так далее и то бывают несчастные случаи травмы и смерти...
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29.09.2021 12:31 Ответить
со страха люди также умирают и это также образовывает состав преступления у человека слабое сердце сосуды нервный стресс выброс гормонов скачек пульса сбой в работе автоматического узла сердца и все человек умирает или теряет сознание и падает ударяясь до смерти... и виноват будет тот кто спровоцировал конфликт и да законом прописаны рамки НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ а превышение рамок и последствия влечет за собой криминальную ответственность...
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29.09.2021 12:33 Ответить
Был случай, чувак поставил громкий сигнал на авто и посигналил старому деду. Дед с перепугу умер, чувака посадили.
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29.09.2021 14:00 Ответить
)))ты вроде парень неплохой и правильный, но я ни о чем не спрашивал, не в уровень, и дятлов теоретиков как ты перекувыркал в молодости много, штук 200-300, отработка ударов называлось, в барах, ресторанах, возле кинотеатров, лежали некоторые по пол часа. сейчас в супертяже, боюсь бить, ну ладошкой иногда быдло привожу к разуму. а мое негодование-какой то лох пошел хлипкий, от трех ударов умирает.
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29.09.2021 13:22 Ответить
не гневите Бога и Судьбу..поверьте мне за годы работы в системе права судов и наказаний всякого мотлоха удалось увидеть и порой СМЕРТЬ она принимает такие неожиданные и причудливые прикидоны.. люди гибнут порой там где казалось и погибнуть нельзя один мужик умер когда неудачно упал на копчик сидя на корточках.. вроде как упал попой на асфальт а поди ж ты умер мгновенно оказалось у него была там в интимном месте проблема опухоль лопнула и скончался за секунды..
в ином случае мужик умер на Маевке шашлыки и вроде кусок не большой а поди ж ты пошел в трахеи и так лег по его лекалу что эксперт сказал что никак и никто не смог бы вытащить кусок шашлыка..только распороть голо и трахею-- а как сие сделать если умер он за считанные минуты...в лесополосе... девчушка лет 12 сидела на детской скамейки в детском садике (ЭТО БЫЛО НА МОИХ ГЛАЗАХ) ПОДРОСТКА И ВДРУГ ХОТЕЛА ПЕРЕДВИНУТСЬЯ И КАК ТО ПО ГЛУПОМУ УПАЛА СО СКАМЕЙКИ ПОПОЙ НА АСФАЛЬТ ВЫСОТА СМ 35-45 НЕ ВЫШЕ А НЕТ УДАРИЛАСЬ ПОБЛЕДНЕЛА НАЧАЛО ЗНОБИТЬ МАМА ЕЕ ЩДОМОЙ ПРИВЕЛА А НОЧЬЮ РЕБЕНКА ПО СКОРОЙ НА СТОЛ ВСЯ В КРОВИ ОКАЗЩАЛОСЬ ЧТО У НЕЕ ВНУТРЕНЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ РАЗРРЫВ МАТКИ И ПРОЧЕЕ УДАЛИЛИ ДЕВЧОНКЕ ВСЕ ИБО СПАСАЛИ ЕЕ ЖИЗНЬ...
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29.09.2021 13:45 Ответить
глаз можно выбить. А если ручку в глаз засунуть и достать до мозга - то и убить так можно. Одним ударом.
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29.09.2021 13:46 Ответить
при "хорошем" попадании от одного удара в голову ...
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29.09.2021 18:32 Ответить
Отморозка который вылез из тачки и убил не за что человека закроют
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29.09.2021 12:09 Ответить
За несколько тысяч долларов, либо решит с родственниками, либо с прокурором и судьями.
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29.09.2021 12:15 Ответить
та тут на сайте одни свидетели секты "Закон один для всех -перед Законом Все равны"
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29.09.2021 12:18 Ответить
Отморозок это ты, быдло диванное. А это Человек - вышел защитить постороннего от ХАМА, за что ему респект и уважуха. Менты ему конечно выпишут по полной, типа чтоб не нарушал монополию на насилие. А жаль, воспитывают kapper-ов, под веником сидящих, а не граждан.
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29.09.2021 12:17 Ответить
Что-то я на видео не видел чтобы умерший распускал руки на заправщика.
А даже если тот и сказал что-то, это даёт право махать руками и убивать людей?
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29.09.2021 12:19 Ответить
А вы уверены что руками нельзя махать, вне зависимости от того что сказал ваш оппонент!
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29.09.2021 15:25 Ответить
Не можна. Право махати кулаками закінчується там, де починається ніс ближнього. Щоб хто не сказав, бити пергим не можна. Дістань телефон і зніми відео! Хіба заправщик, якого ображали почав кулаками махати, захищаючи себе??
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29.09.2021 22:50 Ответить
Пробачте, а що дасть телефон? Ви ж так і залишитесь, перепрошую, обісцяним!
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29.09.2021 23:18 Ответить
Тобто воно буде казати, що їб...ало в рот вас, вашу маму, тата, і всих ваших бабусь. А ви такий - Оу, а в мене ж є телефон!
Ну то щастя вам!
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29.09.2021 23:22 Ответить
Я не про цей конкретний випадок(бо ми ж не знаэмо що насправді там відбулось), а взагалі.
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29.09.2021 23:25 Ответить
Это ты гражданин ? хамовитое вонючее приблатненное быдло оправдывающее урода убийцу
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29.09.2021 12:29 Ответить
Да, извествный феномен - быдло всегда находит благородную причину для своей социопатии: в данном случае он от хама кого-то защищал, то есть на страже общественного порядка практически был, как перст Справедливости и Порядка. Не забудьте ему открытки по почте посылать на праздники, герой всё-таки.
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29.09.2021 13:23 Ответить
как это - ни за что? он человека убил. За оскорбления. мушкетер мать его.
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29.09.2021 13:48 Ответить
Так его под НОЧНОЙ,*****!! домашний арест отправили за убийство! он в дневное время подсуетится и ему ещё самооборону припишут с условны сроком.офигеть
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29.09.2021 15:15 Ответить
Вспомнил анекдот старый.
Лежала лошадь и не вставала. Вызвали хозяева ветеринара, тот пришел, осмотрел и сказал: "Если до вечера не встанет, то будем усыплять". Услышала этот разговор свинья, испугалась свинья за лошадь, говорит ей: "Вставай дурочка, если ты не встанешь, то тебя сегодня убьют". И лошадь после этих слов встала. Пришли хозяева - а лошадь стоит. Ну и на радостях в честь такого праздника убили свинью, зажарили и съели.

Вот и пассажир такси выступил в роли свиньи.
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29.09.2021 12:09 Ответить
Дебіл.
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29.09.2021 12:10 Ответить
Есть люди у которых руки чешутся, для таких заступиться за кого то это всего лишь оправдание своего желания помахать кулаками
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29.09.2021 12:12 Ответить
100% згоден
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29.09.2021 22:51 Ответить
десятка на ровном месте. думайте хоть немного наперед
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29.09.2021 12:13 Ответить
Нечем...
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29.09.2021 13:15 Ответить
отсидит червонец, ещё молодым выйдет...
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29.09.2021 13:20 Ответить
мдааа... на ровном месте на десятку приссесть чувак сможет.....
кто людям помогает, тот тратит время зря..........
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29.09.2021 12:14 Ответить
бидло рулить...закон на їхньому боці зазвичай
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29.09.2021 12:20 Ответить
помогая людям, не стоит забывать мозги дома. Его никто не просил убивать человека.
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29.09.2021 13:49 Ответить
Дадут ли ему шо то больше 3лет условных вообще , если он раньше не судим, имеет жену детей, и деньги. а да! Еще и скорую вызвал -а судьи именно это хорошо учтут (когда договорятся с адвокатом) ...... Вот таких мразей набирают в милицию и охрану, его никто не трогает а оно сразу в драку и в наручники
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29.09.2021 12:16 Ответить
сам в 2 раза больше жертвы, не распускай руки верзила
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29.09.2021 12:17 Ответить
а кто в ситуации не оказывался? вот так лезет черт в за.пу, щелкнуть ему или что делать? но тут перестарался с пилюлями, ответит, это ж не сын судьи похоже...
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29.09.2021 12:18 Ответить
отак буває...вб'єш тварину а судитимуть як за людину...
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29.09.2021 12:19 Ответить
Пьянь бесит, но нажратся можешь любой человек в том числе и порядочный, и стать на это время животным. На видео агрессии от якобы выпившего не видно абсолютно, и даже если он не пьяные истории расказывал, а материл по чем зря, то классического "иди *****" вполне достаточно. А бить, тем более первым...Голова для того, что бы думать.
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29.09.2021 14:07 Ответить
Бред,2 раза пнул его и готов. Некоторых по несколько минут толпой избивают и они выживают,тем более даже головой не ударился при падении,а аккуратно прилег.
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29.09.2021 12:33 Ответить
согласен, тут не было умысла именно убить.
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29.09.2021 13:49 Ответить
??? Всі удари по голові!! Мін просто відштовхнути п'яного!! Умисел очевидний. Три швидких удари. Дебіл він.
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29.09.2021 22:54 Ответить
МДА жалко обоих.
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29.09.2021 12:39 Ответить
это реформа.
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29.09.2021 12:40 Ответить
Пасажир виявився вбивцею. А чи треба було махати кулаками? Якщо такий герой, то треба було до Зеленського підійти і почати вимагати своїми кулаками підвищення пенсій і зниження ціни за опалення. Але для такого у нього оонка кишка...
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29.09.2021 12:40 Ответить
Ось таким чином сконав злочинець Джордж Флойд: не від того, що його хтось душив, а від передозу. Що трапилось далі знають всі. Тільки постраждав герой поліціант за те, що виконував свою роботу, а тут випадкова людина із можливо добрими намірами.
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29.09.2021 12:41 Ответить
Флойд,
во-первых, не был под наркотой.
во-вторых - он вышел на свободу за грабеж по малолетке за 8 лет до инцидента.
в-третьих - не защищай мусора, который убил безоружного человека, который ни на кого даже не нападал.
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29.09.2021 13:51 Ответить
Биография американского негра Флойда

в 1997 году, в возрасте 23 лет- арест за сбыт и хранение наркотиков
1998 год - 10 месяцев тюрьмы за вооруженный грабёж.
2002 год - 30 суток за взлом. И в том же году - 8 месяцев за хранение наркотиков.
2004 год - 9 месяцев за хранение наркотиков.
2005 год - 10 месяцев за хранение наркотиков.
И, наконец, 2009 год - 5 лет тюрьмы за вооруженный грабёж при отягчающих обстоятельствах: банда из 6 человек вломилась в дом, при этом «добродушный гигант» прижимал пистолет к животу хозяйки, а его товарищ бил её своим пистолетом по голове, чтобы не кричала.

Откинувшись переехал в Миннеаполис в 2014 году, где устроился работать вышибалой в баре, но в 2020 остался без работы из-за коронавируса. А 25 мая 2020 сделал неудачную попытку расплатиться в магазине поддельной 20-долларовой банкнотой. Вернуть сигареты покупатель отказался, продавец вызвал полицию, сообщив помимо прочего, что Флойд сильно пьян и не контролирует себя
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29.09.2021 15:00 Ответить
Якого ідола згубили.
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29.09.2021 17:11 Ответить
Мудак решил показать силу на подвыпившем мужичке ,которого он в два раза моложе и здоровей ,будет кукарекать скоро в петушатнике .
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29.09.2021 12:41 Ответить
Не та стаття і не та фізична форма. Та й зона вже давно не та.
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29.09.2021 13:20 Ответить
Дело не в статье и не в форме ,дело в человеке ,если он так себя ведёт на свободе ,то и на зоне покажет себя во всей красе а там такие красавчики очень быстро начинают хер сосать за сигареты.
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29.09.2021 13:37 Ответить
Цей п'яний ні на кого не нападав. Так, він щось говорив там, але навіть працівник заправки спокійно на нього реагував. Я взагалі не зрозумів до чого там пасажир вирішив втрутитись. І навіть після втручання там не було явної агресії, щоб бити.
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29.09.2021 12:46 Ответить
Вероятно этому козлу не понравилось что он стоял рядом с автомобилем и эмоционально что то рассказывал.
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29.09.2021 12:59 Ответить
"ночной домашний арест"(!) а дневной???
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29.09.2021 12:47 Ответить
В этой советско-европейско-банановой стране за траву держут в сизо пол года , а тут **** человека убила - и ночной , домашний арест. Украинские судьи - горите в АДУ !! Что бы ваши дети зажраные прокляты были.
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30.09.2021 12:33 Ответить
Мышление у нашего народа такое : кто сильнее тот и прав ...
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29.09.2021 13:02 Ответить
Явный перебор с агрессией, мало ли какие там терки у пьяного с заправщиком но тот его и пальцем не трогал а просто разговаривал.
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29.09.2021 13:04 Ответить
Наміру вбити не було. З цим ніхто сперечатись не буде. Був намір завдати тілесних ушкоджень. Але неразрахував силу і забрав життя. Варто ще додати що цей алкаш чіплявся до сторонньої людини, яка не кликала допомогу і не волала про порятунок. Тобто це був явно не самозахист і не захист життя іншої людини. Тож це було не змушене, а свідоме втручання у конфліктну ситуацію. У якій непощастило усім. Перший напідпитку поліз сперечатись і замість отриманого ляща чи підбитого ока помер. Інший замість веселої історії, яку б він міг переповісти друзям, отримав кримінальне провадження.
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29.09.2021 13:10 Ответить
А ПРОБЛЕМА ДУЖЕ ПРОСТО ВИРІШУЄТЬСЯ ... ЛЮДИ БАЧИТЕ ЗЛОЧИН ЧИ МАЛІ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ І СПОКОЮ ..ВИЗИВАЙТЕ ПОЛІЙІАНТІВ ...ВОНИ ПОРУШНИКА НЕ ПОСАДЯТЬ ТАК ОСАДЯТЬ.. а ОТ КОЛИ ВИ БАЧЕТЕ ЩО КОГОСЬ ВБИВАЮТЬ ТРЕБА НЕ ТІЛЬКИ ВИЗИВАТИ ПОЛІЦІЮ В ПЕРШУ ЧЕРГУ.. А ЗРОБИТИ ЩОСЬ ДУЖЕ ГОЛОСЛИВЕ .. ЗАСВИСТІТИ У СВІСТОК ЗАСИГНАЛИТИ ..ЗАКРИЧАТИ ..ПОКЛИКАТИ НА ДОПОМОГУІ ТІЛЬКИ В КРАЙНОМУ ВИПАДКУ НАМАГАТИСЬ ВИРІШИТИ ПИТАННЯ САМОМУ... цЕЙ ВИПАДОК ЯК ПРИКЛАД...ЛЮДИНА ХОТІЛА НАВЧИТИ А ТЕПЕР БУДУТЬ ВЧИТИ ЙОГО....
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29.09.2021 13:12 Ответить
"А ЗРОБИТИ ЩОСЬ ДУЖЕ ГОЛОСЛИВЕ .."

НАПРИМЕР БЗДАНУТЬ? ЭТО БЫ СИЛЬНО РАЗРЯДИЛО ОБСТАНОВКУ
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29.09.2021 16:31 Ответить
Розумієте шановний алкашик...слово "голосливе " походить від слова "голос" і як що те шо хочете зробити ви робите голосом то цікава мутація у вас .. Голосові звязки у вас находяться в Ж???

Ну а звгалі умний зрозумів мене ...а ви ні ))) Ну щож тут зробиш...лікуйте мутацію і тренуйте гумористичні навики
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30.09.2021 12:11 Ответить
Кисо, ты шо, обиделся? Ну-ну, не стоит Я же не про тебя а в общем, а ты уже полный рот говна набрал чтоб плеваться
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30.09.2021 14:23 Ответить
Таке було колись і з моїм знайомим. Заліз в готельний номер алкаш і почав щось доводити. Той невдало вдарив один раз і сів на сім років. Коли є сила і поставлений удар, а самоконтролю немає то, біда- вражина завжди приведе тобі під удар ось такого дебіла.
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29.09.2021 13:17 Ответить
10 років за вбичство з необережності, і 3 роки терористам вбивцям з ордло,або зовсім нічого по програмі (тєбя ждут дома) Закон один для нас.
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29.09.2021 13:27 Ответить
Ни за кого он не ВСТУПАЛСЯ - просто его вывел из себя разговор заправщика и убитого - не понравилось поведение и физиономия.
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29.09.2021 13:35 Ответить
На таке і є СудМедекспертиза яка і вирішує чи дійсно удари спричинили смерть чи ні
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29.09.2021 14:00 Ответить
Полная аналогия с Семенченко и Торнадо! Встали на защиту Украины, мочили сепарьё и местное барыжьё... Теперь сидят!!!
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29.09.2021 14:10 Ответить
"и местное барыжьё..."

Прям Робингуды
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29.09.2021 16:29 Ответить
не лучше б шефира долбанул? или єрмака какого-нибудь...
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29.09.2021 14:30 Ответить
"...сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". " Люта брехня від мусорів - з якого б дива таке бидло так вчинило? Такий чуйний хіба бив би як скажений?
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29.09.2021 14:50 Ответить
Там мало шансів у покійного.
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29.09.2021 15:09 Ответить
"хорошими делами прославиться нельзя" (С)
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Вылез, угомонил быдлана, теперь сядет...
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29.09.2021 16:13 Ответить
У самого недавно была такая же фигня. Приложил с лодошки пьянь, а то залетел башкой в бетон. Лежит, не двигается. Напрашивается вывод, бейте люди не в голову, а по торсу.
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29.09.2021 16:18 Ответить
недавно новость про нож в животе была и это было как легкое телесное(!) а тут тяжкое телесное. Руками.
Запретить руки?
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29.09.2021 16:47 Ответить
10 лет тут перебор. имхо.
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29.09.2021 16:48 Ответить
жалко мужика...сядет...а возможно спас жизнь заправщику. Вдруг у алкаша был нож,который он не успел достать? Кому было бы лучше если мужик бы не вышел из такси и не вломил, а заправщика бы порезали?
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29.09.2021 17:13 Ответить
поэтому всегда нужно хорошенько подумать, когда тебе захочется помахать на кого-то ручками - не защиты ради, а чисто для помахать
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29.09.2021 17:31 Ответить
Шо то у вас в Украине , дичь какая то твориться 🤔
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29.09.2021 17:39 Ответить
Звичайно, куди Україні до вашого Ізраїлю з його перманентними терактами та обстрілами.
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30.09.2021 08:01 Ответить
Блин а если б не вышел и не ударил алкаша, и не дай бог что то случилось с заправщиком, сколько б соплей было о равнодушии окружающих в том числе и от полиции.
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29.09.2021 18:56 Ответить
Країна дикунів.
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29.09.2021 19:21 Ответить
Уверен, что тот что убил за Зе голосовал. Проклятые зебилы довели страну и теперь людей на улицах убивают, чтобы они за Гетмана не голосовали нашего богоданного
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29.09.2021 21:06 Ответить
Занадто товсто.
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30.09.2021 08:03 Ответить
Кстати за побои не плохие штрафы, государство могло бы не плохо зарабатывать на драчунах. Но менты стараются даже не регистрировать легкие побои. По этому происходят такие тяжелые последствия.
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29.09.2021 21:11 Ответить
Хорошими делами прославиться нельзя. Заступился на свою жопу.
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30.09.2021 07:27 Ответить
 
 