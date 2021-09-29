Россиянин пытался выехать из Украины на угнанном автомобиле, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью пограничники Волынского отряда обнаружили легковой автомобиль "Skoda" 2019 года выпуска, находившийся в международном розыске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Уехать на автомобиле из Украины через пункт пропуска "Доманово" пытался гражданин РФ. Во время мероприятий пограничного контроля на транспортное средство, которым он управлял, сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Укрбюро Интерпола в г. Киев, которые подтвердили, что автомобиль с таким VIN-номером с января прошлого года считается похищенным и разыскивается в Украине.

В установленном порядке пограничники передали автомобиль сотрудникам Национальной полиции.

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Фото: Госпогранслужба