Россиянин пытался выехать из Украины на угнанном автомобиле, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью пограничники Волынского отряда обнаружили легковой автомобиль "Skoda" 2019 года выпуска, находившийся в международном розыске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Уехать на автомобиле из Украины через пункт пропуска "Доманово" пытался гражданин РФ. Во время мероприятий пограничного контроля на транспортное средство, которым он управлял, сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.
По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Укрбюро Интерпола в г. Киев, которые подтвердили, что автомобиль с таким VIN-номером с января прошлого года считается похищенным и разыскивается в Украине.
В установленном порядке пограничники передали автомобиль сотрудникам Национальной полиции.
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