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Россиянин пытался выехать из Украины на угнанном автомобиле, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью пограничники Волынского отряда обнаружили легковой автомобиль "Skoda" 2019 года выпуска, находившийся в международном розыске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Уехать на автомобиле из Украины через пункт пропуска "Доманово" пытался гражданин РФ. Во время мероприятий пограничного контроля на транспортное средство, которым он управлял, сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Укрбюро Интерпола в г. Киев, которые подтвердили, что автомобиль с таким VIN-номером с января прошлого года считается похищенным и разыскивается в Украине.

Россиянин пытался выехать из Украины на угнанном автомобиле, - Госпогранслужба 01

В установленном порядке пограничники передали автомобиль сотрудникам Национальной полиции.

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Россиянин пытался выехать из Украины на угнанном автомобиле, - Госпогранслужба 02
Фото: Госпогранслужба

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Топ комментарии
+11
Та зробіть вже нарешті візовий режим з Московією . Скільки можна впускати цю російську наволоч в Україну ? Хоча б 700$ за розгляд документів на 10-ти денну візу і 3000$ - за 90 - денну . У разі відмови - кошти не повертаються . Ну от для чого нам ці виродки в Україні ?
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29.09.2021 13:24
+8
Репоед и вор - слова синонимы. Это заложено в их скрепах.
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29.09.2021 13:02
+6
Почему эти рашистские ****** свободно шастают по стране и совершают преступления на 8м году войны? Ау, СБУ ,ты где ?
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29.09.2021 13:15
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Репоед и вор - слова синонимы. Это заложено в их скрепах.
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29.09.2021 13:02 Ответить
Кто помогал репоеду? Они кто?
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29.09.2021 13:09 Ответить
Поребрик тому виной, все в округе говорили.
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29.09.2021 13:09 Ответить
Почему эти рашистские ****** свободно шастают по стране и совершают преступления на 8м году войны? Ау, СБУ ,ты где ?
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29.09.2021 13:15 Ответить
Та зробіть вже нарешті візовий режим з Московією . Скільки можна впускати цю російську наволоч в Україну ? Хоча б 700$ за розгляд документів на 10-ти денну візу і 3000$ - за 90 - денну . У разі відмови - кошти не повертаються . Ну от для чого нам ці виродки в Україні ?
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29.09.2021 13:24 Ответить
А кацапа в расход?
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29.09.2021 13:31 Ответить
То есть, когда он с россии вьезжал - база не сработала?

специально, что ли впустили?
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29.09.2021 13:50 Ответить
читайте уважно: авто розшукується в Україні.
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29.09.2021 14:05 Ответить
так как же он на этом авто вьехал, раз оно розшукуєеся в Україні?
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30.09.2021 09:42 Ответить
Кацалоха розвели на бабки наші бандюки))
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29.09.2021 14:28 Ответить
 
 