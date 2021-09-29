В Одессе несовершеннолетний парень угрожал прохожим пистолетом, он задержан, - полиция. ФОТОрепортаж

Патрульные задержали несовершеннолетнего парня, который размахивал посреди улицы предметом похожим на пистолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области в Facebook.

Сообщается, что сегодня утром патрульные получили сообщение, что на проспекте Академика Глушко ходит неизвестный парень и угрожает прохожим предметом, похожим на пистолет.

17-летний одессит был в состоянии опьянения и не мог объяснить причину своего поведения.

Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а также на место была вызвана мать несовершеннолетнего парня.





Фото: патрульная полиция