В Одессе несовершеннолетний парень угрожал прохожим пистолетом, он задержан, - полиция. ФОТОрепортаж
Патрульные задержали несовершеннолетнего парня, который размахивал посреди улицы предметом похожим на пистолет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области в Facebook.
Сообщается, что сегодня утром патрульные получили сообщение, что на проспекте Академика Глушко ходит неизвестный парень и угрожает прохожим предметом, похожим на пистолет.
17-летний одессит был в состоянии опьянения и не мог объяснить причину своего поведения.
Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а также на место была вызвана мать несовершеннолетнего парня.
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+13 дмитрий иванов #379098
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+7 Сергей Иванченко #454402
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Тоже мне бином Ньютона. Залил зенки и захотелось показать всему миру что он "не тварь дрожащая, но право имеет" (С). И чтоб все вокруг посмотрели и сказали "дааа! ты - невЪи...ческий пацан!"
не подфартило...