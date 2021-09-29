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В Одессе несовершеннолетний парень угрожал прохожим пистолетом, он задержан, - полиция. ФОТОрепортаж

Патрульные задержали несовершеннолетнего парня, который размахивал посреди улицы предметом похожим на пистолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области в Facebook.

Сообщается, что сегодня утром патрульные получили сообщение, что на проспекте Академика Глушко ходит неизвестный парень и угрожает прохожим предметом, похожим на пистолет.

17-летний одессит был в состоянии опьянения и не мог объяснить причину своего поведения.

Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а также на место была вызвана мать несовершеннолетнего парня.

В Одессе несовершеннолетний парень угрожал прохожим пистолетом, он задержан, - полиция 01
В Одессе несовершеннолетний парень угрожал прохожим пистолетом, он задержан, - полиция 02
Фото: патрульная полиция

дети (6492) Одесса (7885) пьянство (867) угрозы (851)


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Топ комментарии
+13
В Штатах за такие размахивания можно пулю промеж рожин схлопотать от полицейских и абсолютно правильно. Разошёлся народец с оружием, надо успокаивать. На фронте вас "вояк" уличных очень не хватает, там свою удаль показывать
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29.09.2021 14:54
+7
ПО фотке очень похоже на газовик "Walter PP" но от этого не тепло не холодно. Правильно написали выше в штатах бы ****...й выписали со старта. А в Израиле ваще увалили в течении 40 сек. Таких "ворошиловских стрелков" учить надо - не спиливая мушку!!!
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29.09.2021 15:16
+4
Нам нужны страшно ненавидимые совковые вытрезвители. Буянит папаня дома - в вытрезвитель, валяется пьянь на травке - в вытрезвитель, а не к врачам нервы шатать, орет бухое на улице, пристает до прохожих, мешает людям - туда же. И держать прикованным до тех пор, пока в людское состояние не прийдет. А сейчас протокол составят и дальше пустят бесприделить, и часто все плачевно заканчивается как для самого алкашика, так и для ни в чем не повинных людей...Думаю и многие из бухарей благодарны потом будут, что спасены от героических пьяных подвигов.
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29.09.2021 15:00
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- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! (c)
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29.09.2021 14:54 Ответить
щас би вчилки i мозготрахи сказали б "нє пєрєхадiтє на лiчнастi".
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29.09.2021 15:16 Ответить
В Штатах за такие размахивания можно пулю промеж рожин схлопотать от полицейских и абсолютно правильно. Разошёлся народец с оружием, надо успокаивать. На фронте вас "вояк" уличных очень не хватает, там свою удаль показывать
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29.09.2021 14:54 Ответить
Только если ты не блмщик или не состоишь в антифа, этих не трогают.
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29.09.2021 16:42 Ответить
Нам нужны страшно ненавидимые совковые вытрезвители. Буянит папаня дома - в вытрезвитель, валяется пьянь на травке - в вытрезвитель, а не к врачам нервы шатать, орет бухое на улице, пристает до прохожих, мешает людям - туда же. И держать прикованным до тех пор, пока в людское состояние не прийдет. А сейчас протокол составят и дальше пустят бесприделить, и часто все плачевно заканчивается как для самого алкашика, так и для ни в чем не повинных людей...Думаю и многие из бухарей благодарны потом будут, что спасены от героических пьяных подвигов.
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29.09.2021 15:00 Ответить
ПО фотке очень похоже на газовик "Walter PP" но от этого не тепло не холодно. Правильно написали выше в штатах бы ****...й выписали со старта. А в Израиле ваще увалили в течении 40 сек. Таких "ворошиловских стрелков" учить надо - не спиливая мушку!!!
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29.09.2021 15:16 Ответить
опасно игрался, не спилив мушку
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29.09.2021 15:16 Ответить
Скоріш за все якась стартова фігня, але по сраці за таке треба давати добряче! (хоча в 17 вже пізно)
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29.09.2021 15:26 Ответить
Ekol Majarov дешманский турецкий стартовик, глупо таким хламом людей пугать
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29.09.2021 16:03 Ответить
"Они же дети!"
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29.09.2021 16:30 Ответить
"и не мог объяснить причину своего поведения"

Тоже мне бином Ньютона. Залил зенки и захотелось показать всему миру что он "не тварь дрожащая, но право имеет" (С). И чтоб все вокруг посмотрели и сказали "дааа! ты - невЪи...ческий пацан!"
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29.09.2021 16:44 Ответить
пацан к успеху шёл
не подфартило...
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29.09.2021 17:10 Ответить
 
 