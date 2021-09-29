Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера воину Александру Отрепьеву открыли в Николаевской области. ФОТО

Вчера, 28 сентября, на фасаде Новобугского аграрного колледжа Николаевского национального аграрного университета открыли мемориальную доску Александру Сергеевичу Отрепьеву (позывной Пев), 1992 года рождения, уроженцу села Приют Еланецкого района Николаевской области, старшему матросу, наводчику 1-го отделения 2-го взвода 2-й роты батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 21 января текущего года в 18.05 в районе поселка Гнутово Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 28 сентября, состоялось торжественное открытие мемориальной доски морскому пехотинцу, участнику операции Объединенных сил Александру Отрепьеву. Доска установлена ​​на фасаде Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета, где учился воин-защитник. Старший матрос Александр Отрепьев служил наводчиком в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Погиб морской пехотинец 21 января 2021 года во время выполнения боевого задания от пули снайпера возле села Гнутово Кальмиусского района города Мариуполь Донецкой области. Похоронен на кладбище в родном селе Приют Еланецкой ОТГ Вознесенского района Николаевской области. Он был старшим сыном у мамы, не женат. Посмертно награжден орденом "За мужество" III степени", - следует из сообщения.

Также отмечается, что почтить память 29-летнего защитника Украины собрались боевые побратимы, родные, близкие погибшего, участники боевых действий на востоке Украины, студенты и преподаватели Новобугского колледжа.

Инициатором установления доски стала группа гражданско-военного сотрудничества бригады и глава "Благотворительного фонда" Украинские сердца" Олег Баркаренко.

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"Александр очень любил свою родину. Он один из тех, кто отдал свою жизнь за самое ценное, что есть у нас - Украину. Мы должны быть благодарны за мирное небо, и приклонить голову перед светлой памятью воина, - сказал Олег Баркаренко.









