Погибшего на Донбассе воина 54-й ОМБ Виктора Молостова похоронили на Харьковщине. ФОТО

В селе Новоалександровка Красноградского района Харьковской области 29 сентября прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром отделения 54-й отдельной механизированной бригады Виктором Молостовым.

Об этом говорится в материале издания "АрмияINFORM", сообщает Цензор.НЕТ.

"Большое общее горе объединило воинов отдельной механизированной бригады имени Ивана Мазепы Вооруженных сил Украины и жителей поселка Новоалександровка, что на Харьковщине. Десятки людей пришли в один из домов этого населенного пункта, чтобы проводить в последний путь своего земляка и смелого воина Виктора Молостова, поддержать его родных.

Виктор Молостов погиб 26 сентября в районе проведения операции Объединенных сил вследствие подрыва на вражеской мине. Дома у погибшего Героя остались жена Ольга, дочь Владлена и сын Евгений.

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Командир боевой машины - командир механизированного отделения старший солдат Виктор Молостов не дожил до своего 50-летия всего полтора месяца. В 2015-м он оставил свою гражданскую работу и добровольно ушел в Вооруженные силы Украины по мобилизации. Проходил службу в различных армейских коллективах, принимавших непосредственное участие в российско-украинской войне. С марта 2021-го находился в рядах отдельной механизированной бригады имени Ивана Мазепы.

По словам командования бригады, Виктор был верным другом, пользовался огромным авторитетом среди сослуживцев, а как младший командир имел четкие перспективы по дальнейшему карьерному росту.

Проводить в последний путь защитника Украины в его родную Новоалександровку прибыли военнослужащие из разных частей и учреждений Харьковского гарнизона, боевые побратимы, которые приехали с фронта, представители Оперативного командования "Восток", а также должностные лица местных органов самоуправления.

Старшего солдата Виктора Молостова похоронили в родном поселке. Почетным караулом у гроба погибшего стояли курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

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В конце церемонии прощания родным погибшего со словами искреннего сочувствия передали Государственный Флаг Украины", - отмечается в сообщении.





Напомним, 49-летний Виктор Михайлович Молостов жил в селе Новоалександровка Красноградского района Харьковской области, служил старшим солдатом, командиром боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады, погиб 26 сентября в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.