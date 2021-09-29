Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве возле посольства Республики Беларусь прошла акция памяти Андрея Зельцера, белорусского 32-летнего айтишника, накануне погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ в Минске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Андрій Зельцер - «один козак серед мільйона свинопасів».
Героям Слава !
Це була мафія в цивільному одязі. Мафія із кришою в КГБ.
Хазяїн має право захищати свою квартиру , територію , майно , честь та життя своє і рідних !
Цей закон важливіший та старший від усіх інших законів та правил будь-якої держави.