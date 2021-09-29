РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6565 посетителей онлайн
Новости Фото
9 091 37

Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле посольства Республики Беларусь прошла акция памяти Андрея Зельцера, белорусского 32-летнего айтишника, накануне погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 01
Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 02
Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. ВИДЕО

Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 04
Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 05
Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 06
Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 07

Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 08
Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 03

Также смотрите: Белорусские патриоты атаковали с беспилотников базу ОМОН узурпатора Лукашенко. ВИДЕО

Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 10
Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 11
Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 12
Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 13
Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 14

Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 06
Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 16

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Акция памяти главы "Белорусского дома в Украине" Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске 17

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7891) Киев (25524) посольство (1081) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+62
Вічна память герою. Він помер не скорившись.
показать весь комментарий
29.09.2021 21:48
+36
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZV8sImCxzzLEVtfnmzoT7ssYeGv-dHamvIEdAlbNgNT-WNLaeh3EoPTNOmalbyifbWFekjLEq-ByPXlw1BNtVmjA-bj8PYHLQvR7Z0FHrj3vzq8TPtTZE2GhNgSOHfPTTY&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi?eid=ARDpuTT7JhDgCbrdPbpDlrTvZJxIxWHfWl7Zqo2vFSj37t5qWetI-EoSRL5omwops1L__-SaR1me7XGq 3 год ·



Андрій Зельцер - «один козак серед мільйона свинопасів».
показать весь комментарий
29.09.2021 21:50
+34
Это очень сильный человек. Вечная память.
показать весь комментарий
29.09.2021 21:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна память герою. Він помер не скорившись.
показать весь комментарий
29.09.2021 21:48 Ответить
Жыве Беларусь ! Жыве вечна ! Слава Украіне ! Героям слава !
показать весь комментарий
30.09.2021 09:14 Ответить
Жыве Беларусь ! Жыве вечна ! Слава Украіне ! Героям слава !
показать весь комментарий
30.09.2021 09:15 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZV8sImCxzzLEVtfnmzoT7ssYeGv-dHamvIEdAlbNgNT-WNLaeh3EoPTNOmalbyifbWFekjLEq-ByPXlw1BNtVmjA-bj8PYHLQvR7Z0FHrj3vzq8TPtTZE2GhNgSOHfPTTY&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi?eid=ARDpuTT7JhDgCbrdPbpDlrTvZJxIxWHfWl7Zqo2vFSj37t5qWetI-EoSRL5omwops1L__-SaR1me7XGq 3 год ·



Андрій Зельцер - «один козак серед мільйона свинопасів».
показать весь комментарий
29.09.2021 21:50 Ответить
Зельцер козацкая фамилия?
показать весь комментарий
29.09.2021 22:23 Ответить
Тебе подсказать...?! или сам додуешь?
показать весь комментарий
29.09.2021 23:00 Ответить
Йщй, та ви мабуть не чули про полтавського полковника Павла Семеновича Герцика, а його син Григорій (соратник Мазепи та Орлика) відповідав за перевезення тіла Мазепи з Бендер до Галалца. Яков Крижанівський, за словами Калнишевського був славним козацюрою-євреєм. Семен Павлович Чернявський, Степан Завадовський, документально підтверджені турецькі євреї. Зберігся реєстр в якому 77 уманьських єврея очолювані Бен-Волевом. За словами профессора С.Я Борового були на Запоріжжі і Янкелі з Іцеками за що він і постраждав у 50-х від Совєтів. Бо науково доводив існування цілих загонів єврейських козаків. Після розгрому Січі вони пішли під захист турків. На дорозі до Хаджибейського лиману було кладовище євреїв-запорожців знищене московитською армією вірогідно у 1788 році. То ж, єврейське козацтво оселилося в тих краях ще, до заснування Одеси.
показать весь комментарий
30.09.2021 10:10 Ответить
Чтото такое слышал, даже песня есть - Еврейское казачество восстало
показать весь комментарий
30.09.2021 10:34 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2021 13:06 Ответить
Это очень сильный человек. Вечная память.
показать весь комментарий
29.09.2021 21:50 Ответить
Надо было всех, до дверь ломали. А потом в бега
показать весь комментарий
29.09.2021 22:20 Ответить
Зло побеждает, людоеды и античеловеческий порядок побеждают.
показать весь комментарий
29.09.2021 21:51 Ответить
Поздно !Эту свору собак Лукашенко нада было валить когда начиналось вам весь мир кричал вы так и не поняли ничего.
показать весь комментарий
29.09.2021 21:57 Ответить
по одному вони приречені , потрібен організований опір ...
показать весь комментарий
29.09.2021 22:01 Ответить
Живе БілаРусь !
Героям Слава !
показать весь комментарий
29.09.2021 22:04 Ответить
Якому КГБ?

Це була мафія в цивільному одязі. Мафія із кришою в КГБ.
показать весь комментарий
29.09.2021 22:12 Ответить
А что они хотели? Биткоины?
показать весь комментарий
29.09.2021 22:24 Ответить
пнх козлокопытный...
показать весь комментарий
29.09.2021 23:02 Ответить
Ну наприклад "початковий код" його проектів. Чи явки паролі від того над чим він працював... Варіантів безліч.
показать весь комментарий
30.09.2021 21:54 Ответить
верю, придёт время и именами этих ребят сябры ещё назовут улицы в Минске !
показать весь комментарий
29.09.2021 22:14 Ответить
Та не. Слилась Белорусь
показать весь комментарий
29.09.2021 22:22 Ответить
Первое вооруженное сопротивление Лукшенко, дай бог, чтобы было продолжение вооруженной борьбы.... в Белоруссии же, много лесов..
показать весь комментарий
29.09.2021 22:29 Ответить
та начебто не перше, на Трубі є кадри з бомбардування дронами казарм ОМОНу
показать весь комментарий
30.09.2021 10:32 Ответить
Йому респект і повага, а диктатору картопляному горіти в аду!
показать весь комментарий
29.09.2021 22:38 Ответить
Андрій Зельцер - терорист Що ти гониш
Хазяїн має право захищати свою квартиру , територію , майно , честь та життя своє і рідних !
Цей закон важливіший та старший від усіх інших законів та правил будь-якої держави.
показать весь комментарий
30.09.2021 10:46 Ответить
Герою СЛАВА !!!
показать весь комментарий
29.09.2021 22:41 Ответить
ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ !!!
показать весь комментарий
29.09.2021 23:00 Ответить
Бідний хлопець.... здається, це участь усіх ай-тишніків Білорусі.... або еміграція, або смерть....сумно... Вічна пам'ять....
показать весь комментарий
30.09.2021 00:58 Ответить
треба було йому бінеллі купувати
показать весь комментарий
30.09.2021 07:04 Ответить
Там і кулемет би не допоміг, хіба що збільшився би рахунок фрагів. Однаково викликали би допомогу.При такій тактиці боротьби два вибори - або здатися,або померти.Хлопець не захотів аби його тягли по асфальту,і помер як чоловік.Скотський нелюдський режим старого вусатого падла.
показать весь комментарий
30.09.2021 08:50 Ответить
Показательный пример диктатуры, когда законы, права и свободы затоптаны в грязь! Что и нас ожидает в ближайшее время.
показать весь комментарий
30.09.2021 10:59 Ответить
 
 