Возле посольства Беларуси в Киеве почтили память Андрея Зельцера, белорусского айтишника, оказавшего вооруженное сопротивление КГБ в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле посольства Республики Беларусь прошла акция памяти Андрея Зельцера, белорусского 32-летнего айтишника, накануне погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.







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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ