Чиновник "Черновцыоблэнерго" требовал от бизнесмена $9 тыс. за подключение помещения к электросети, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила системную коррупцию и злоупотребление служебным положением в энергетической отрасли Черновицкой области. Злоупотребление задокументировали в АО "Черновцыоблэнерго", региональном секторе Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также в подконтрольных им коммерческих структурах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, руководитель одного из региональных подразделений АО "Черновцыоблэнерго" требовал от предпринимателя $ 9 тыс. за подключение коммерческого помещения к электросети. Правоохранители задержали чиновника "на горячем" возле центрального офиса учреждения.

Кроме того, оперативники спецслужбы задокументировали, что начальник другого подразделения АО "Черновцыоблэнерго" требовал от предпринимателя $ 1 тыс. за предоставление разрешительных документов на установку счетчика. Посредником в этой сделке была близкая родственница руководителя регионального сектора НКРЭКУ, которая также захотела получить "вознаграждение".

Правоохранители задержали ее в кабинете собственного офиса при получении неправомерной выгоды.

По выявленным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к противоправным схемам человек.

Также сотрудники СБУ задокументировали злоупотребления со стороны руководителя регионального сектора НКРЭКУ. Чиновник, имея возможность влиять на предприятия электроэнергетики, по которым он непосредственно осуществляет государственное регулирование, "побудил" их покупать электроэнергию с собственной солнечной электростанции по завышенному тарифу. Такими действиями чиновник нанес немалый ущерб государству.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Разоблачение противоправной деятельности происходило по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Нацполиции за процессуального руководства Черновицкой областной прокуратуры при привлечении для обеспечения процессуальных мероприятий спецподразделения "Корд".





Фото: сайт СБУ