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Чиновник "Черновцыоблэнерго" требовал от бизнесмена $9 тыс. за подключение помещения к электросети, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила системную коррупцию и злоупотребление служебным положением в энергетической отрасли Черновицкой области. Злоупотребление задокументировали в АО "Черновцыоблэнерго", региональном секторе Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также в подконтрольных им коммерческих структурах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, руководитель одного из региональных подразделений АО "Черновцыоблэнерго" требовал от предпринимателя $ 9 тыс. за подключение коммерческого помещения к электросети. Правоохранители задержали чиновника "на горячем" возле центрального офиса учреждения.

Кроме того, оперативники спецслужбы задокументировали, что начальник другого подразделения АО "Черновцыоблэнерго" требовал от предпринимателя $ 1 тыс. за предоставление разрешительных документов на установку счетчика. Посредником в этой сделке была близкая родственница руководителя регионального сектора НКРЭКУ, которая также захотела получить "вознаграждение".

Правоохранители задержали ее в кабинете собственного офиса при получении неправомерной выгоды.

Чиновник Черновцыоблэнерго требовал от бизнесмена $9 тыс. за подключение помещения к электросети, - СБУ 01

По выявленным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к противоправным схемам человек.

Чиновник Черновцыоблэнерго требовал от бизнесмена $9 тыс. за подключение помещения к электросети, - СБУ 02

Также сотрудники СБУ задокументировали злоупотребления со стороны руководителя регионального сектора НКРЭКУ. Чиновник, имея возможность влиять на предприятия электроэнергетики, по которым он непосредственно осуществляет государственное регулирование, "побудил" их покупать электроэнергию с собственной солнечной электростанции по завышенному тарифу. Такими действиями чиновник нанес немалый ущерб государству.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Чиновник Черновцыоблэнерго требовал от бизнесмена $9 тыс. за подключение помещения к электросети, - СБУ 03

Разоблачение противоправной деятельности происходило по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Нацполиции за процессуального руководства Черновицкой областной прокуратуры при привлечении для обеспечения процессуальных мероприятий спецподразделения "Корд".

Чиновник Черновцыоблэнерго требовал от бизнесмена $9 тыс. за подключение помещения к электросети, - СБУ 04
Чиновник Черновцыоблэнерго требовал от бизнесмена $9 тыс. за подключение помещения к электросети, - СБУ 05
Фото: сайт СБУ

Буковина (895) коррупция (8560) облэнерго (126) СБУ (19901) силовики (2799) НКРЭКУ (479) COVID-19 (18608)


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Это была бизнес-няня😁😁😁😁
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30.09.2021 10:04 Ответить
О! Забавно. Как раз сижу, разбираюсь в тарифах Киевоблэнерго по нестандартному подключению.

Запредельные суммы получаются.

И заодно роюсь на форумах энергетиков, мож чего умного надыбаю. Надыбал.

DTEC в требованиях выставляет тройной размер издержек. Авось прокатит. Не прокатит. Нужно парралельно брать своих энергетиков-проектантов, делать свой проект, свою смету, сравнивать, а потом торбить.

Или через СБУ, или через суд.

Да через СБУ. Облэнерго ж всегда кеш хотят.
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30.09.2021 10:06 Ответить
Это победа! В облэнерго, где каждый (от слова "без исключений") требует взятку, поймали одного. Ну теперь, конечно, все поменяется.
Правда вот злые языки поговаривают, что взятки вырастут (т.к. риски выросли), но то такое ... Главное, что все увидели , что СБУ это не только про деньги, но и про ловлю взяточников ... в перерывах между зарабатыванием бабла.
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30.09.2021 10:37 Ответить
може слід спростити процедуру оформлення настільки, аби службовець не міг чогось вимагати. Подав документи - через три дні мусиш отримати дозвіл або аргументовану відмову. Пишеш скаргу у орган нагляду і того службовця, що привів негідні аргументи, повинні звільнити.
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30.09.2021 10:50 Ответить
Облгази і Обленерго а також районні .. це клоака взяточників ..і чого не доб'єшся ні чого не підведеш без хабаря ..ціни на проект підключення це до ох...захмарні 50к...Робітники ******* в корінь щоб хтось виїхам треба обо влаштувати робірку в Ресі або датаь на лапку... Поох...суки в корінь ...Структура монополістична ...Влада або саджайте їх і зробіть чітку процедуру і нормальні ціни а бо будуть биті....м'яко кажучі..Вже дістали зі своїм хамством...
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30.09.2021 12:31 Ответить
 
 