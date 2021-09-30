За $1000 обещал не создавать искусственные препятствия бизнесу: на Сумщине при получении взятки задержали руководителя райуправления ГСЧС. ФОТО

На Сумщине полицейские задержали на взятке руководителя районного управления ГСЧС. Чиновник требовал деньги от руководителя магазина по реализации лакокрасочной продукции за невмешательство в его деятельность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Вчера, 29 сентября, оперативники управления стратегических расследований в Сумской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями задержали руководителя одного из районных управлений ГСЧС на получении неправомерной выгоды. За 1000 долл. США чиновник обещал предпринимателю не создавать искусственные препятствия в работе его магазина, а именно не включать в план проверок и не проводить их во время начала работы объекта.



Фото: сайт полиции

Подполковника гражданской защиты правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

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Досудебное расследование осуществляют следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Полтаве под процессуальнымруководством Сумской областной прокуратуры.

За вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.