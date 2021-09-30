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Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 сентября, в Подольском райсуде Киева начинается рассмотрение дела о возможном принуждении работников компании Nestle использовать в работе русский язык. Под зданием суда прошла акция в поддержку уволившегося из компании сотрудника и с требованием проводить корпоративное общение на украинском языке.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 30 сентября, Подольский райсуд Киева начал рассмотрение дела "Нестле" о возможном принуждении использовать в работе русский язык. Работник украинского офиса международной компании "Nestle" Артем Кравченко заявил, что вынужден был уволиться из компании из-за давления, которое на него оказывалось после того, как он поднял вопрос о переводе корпоративного общения с русского на украинский язык. Он требует от компании 500 тыс. грн компенсации.

Тем временем, под зданием суда проходит акция в поддержку истца с требованием использовать в корпоративном общении украинский язык.

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"В мае 2021 г. сотрудник компании "Нестле" Артем Кравченко, обращается к менеджерам с просьбой вести внутреннюю коммуникацию, обучение и документацию на украинском языке. После того, как изменений не произошло, направляет письма высшему руководству. В том числе и генеральному директору Алессандро Дзанелли, который ответил, что возьмет ситуацию под личный контроль. После этого на Артема осуществлялось психологическое давление и были созданы условия, несовместимые с продолжением работы, что привело к ухудшению состояния здоровья. Нестле в ответ заявила, что Артем уволился по собственному желанию, а вся коммуникация ведется на украинском языке. 30 августа 2021 было открыто производство по делу Артема Кравченко к ООО "Нестле" о взыскании морального ущерба. Это дело является уникальным прецедентом в вопросе нарушения законодательства о языке. Право пользования украинским языком - гарантировано государством. А насаждение языка страны-оккупанта в корпоративной культуре бизнеса в Украине является неприемлемым и несет репутационные потери", - рассказали организаторы акции о сути конфликта.

Ранее на странице в Instagram Нестле опубликовала заявление: "В Украине в корпоративных коммуникациях, учебных материалах мы используем государственный украинский язык и английский как язык международного общения. Вся внешняя коммуникация Nestle в Украине производится исключительно на украинском языке".

Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 01
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 02
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 03
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 04
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 05
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 06
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 07
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 08
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 09
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 10
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 11
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 12
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 13
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 14
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 15
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 16
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 17
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 18
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 19
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 20
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 21
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 22
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 23
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 24
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 25
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 26
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 27
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 28
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 29
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 30
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 31
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 32
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 33
Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

иск (640) суд (25105) украинский язык (1189) язык (3779) русский язык (573) Nestle (9)


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Топ комментарии
+11
класинчe пояснeня вiд узкочєлюстного
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30.09.2021 12:17
+10
Пшел нах
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30.09.2021 12:28
+8
Дійсно у нас вільна країна і в ній державна мова українська, яка урегулірована Законом, не подобається - неси свою расейську в Німеччину чи Францію. Я думаю, що в них ще свободніша крана і побачимо на якій мові там будем вести діловодство і спілкування. Ми не дозволимо тут будувати малоросію. Приклад цієї помилки є Крим і частина даунбаса.
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30.09.2021 13:22
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Правила форума Совет форумчан
Эта компания всегда была и нашим и вашим...так что ничего удивительного нет...

Во время Второй мировой войны компания Нестле обеспечивала продуктами как войска Союзников, так и Третьего Рейха
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30.09.2021 12:05 Ответить
Так вони з нейтральної Швейцарії, формально мали право торгувати з усіма. Мало того, швейцарці (а ще шведи) поставляли зброю обом сторонам конфлікту. Швейцарські зенітки Ерлікон і шведські гармати Бофорс були як у союзників, так і у країн осі...
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30.09.2021 12:08 Ответить
А як ще може буть в великих міжнародних корпораціях , де офіси майже в усіх країнах світу? Нестле - це міжнародний егрегор ,який виходить за межі кордонів будь-якої країни. Крім того ,кожен офіс повинен працювать по законам тієї країни,вякій знаходиться.
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30.09.2021 12:09 Ответить
так вона як раз на тeриторii украiни i має робити самe "нашим"
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30.09.2021 12:23 Ответить
УКРАЇНА завжди пишиться лише з великої літери і ніякого виправдання , що поспішав тощо -не приймається.
або так або "нафіг з пляжу"
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30.09.2021 14:42 Ответить
остинь. нe дали два раба нажимать нiкoму
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30.09.2021 16:06 Ответить
Спалити нах , якщо влада не реагує.
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30.09.2021 13:17 Ответить
Nestle = ..івно !

Бойкот продукції !
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30.09.2021 13:31 Ответить
Воно таки гімно дійсно. І про це потрібно розказувати і показувати. Наприклад, вся продукція Nestle (підкресюю - ВСЯ) виробляється із застосуванням ГМО (генетично модифікованих організмів). До речі, ГМО заборонені у ЄС. Тому цій компанії дуже важливий ринок України. Бо саме тут живуть гої, які гордують своїх дітей солодощами Nestle. Єдина їх продукція, що ще можна їсти - це український (у минулому) Торчин.
Чим ото стояти там з тими паплюжними плакатиками, то зібрали би на пару банерів біля дороги. Де можна написати (з фото продукції, наприклад шоколадної пасти) - "не їж це сміття і не давай йогог своїм дітям". А якщо додати нижче "купуй українське", то і гроші самі знайдуться.
Годі відчувати себе жертвою!
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30.09.2021 17:03 Ответить
Працював в великій міжнародній компанії де спілкування було на укр, рос, та англ мовах.
На якій хочеш ,на тій і пиши. Тут хтось хоче бабла ,скоріше за все.
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30.09.2021 12:07 Ответить
то як ти обираєш мoву спiлкування з спiвробiтниками нe тe самe що нарада. он нiмцька виховатeлька ходe за iномовною дитиною щоб та нe говорила iншими мовами окрiм нiмeцькоi.
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30.09.2021 12:11 Ответить
Уволили потому что убогий или ленивый, а хлопец возьми и запой про Зраду, сейчас так модно. А еще здоровье пошатнулось у бедняги...Смерть Нестле.
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30.09.2021 12:14 Ответить
класинчe пояснeня вiд узкочєлюстного
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30.09.2021 12:17 Ответить
У нас свободная страна, на каком хочу на том языке и общаюсь, а такие люди как ты, которые общаясь на украинском считают себя цветом нации, а всех остальных узкочелюстными, это типичные дегенераты, у которых патриотизм плывет не в ту сторону, куда надо.
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30.09.2021 12:27 Ответить
Пшел нах
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30.09.2021 12:28 Ответить
Дійсно у нас вільна країна і в ній державна мова українська, яка урегулірована Законом, не подобається - неси свою расейську в Німеччину чи Францію. Я думаю, що в них ще свободніша крана і побачимо на якій мові там будем вести діловодство і спілкування. Ми не дозволимо тут будувати малоросію. Приклад цієї помилки є Крим і частина даунбаса.
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30.09.2021 13:22 Ответить
Це кончене вже не вперше тут сере. Там шмарій головного мозку повний.
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30.09.2021 15:56 Ответить
русский дeлаeт мозг узким. ти навiть нe догнало що дiло нe в язьiкe на якому напiсяно твiй комeнт. а в тому що вiн з твоiм мозком зробив - затупив
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30.09.2021 17:16 Ответить
Eльдорадо з узкокакающiм пeрсоналом прихопiть в oдну корзинку з нeстрлє.
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30.09.2021 12:07 Ответить
Ну в Нестле мабуть не так все погано, бо основні потужності Нестле - це Світоч (Львів) та Торчин (Луцьк)... Навряд чи там багато русскаязичних!
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30.09.2021 12:14 Ответить
уся молодь в Украiнi украiномовна лишe iз зaсраними мiзками.
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30.09.2021 12:16 Ответить
ого фотокорр поработал)
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30.09.2021 12:09 Ответить
Какая компания, такие и продукты
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30.09.2021 12:09 Ответить
У мене знайомий в Нестле працює, так він ще кілька місяців тому про цей конфлікт розповідав. Казав, що фігня це все - в Нестле процентів 60-70 переписки - українською, 20-30% - англійською, решта 10% - інші мови (в ці 10% входять не лише кацапська, але й німецька, польська, іспанська і тд)...
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30.09.2021 12:10 Ответить
ну можe тут суб"єктивна проблeма - нарвався украiнeць на бидло що його оточує
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30.09.2021 12:15 Ответить
Йой!Чого ж такий брехунець?
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30.09.2021 12:17 Ответить
Тим більше, заводи Нестле - це львівський Світоч і луцький Торчин, там би швидше кацапоязичних угнєталі
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30.09.2021 12:19 Ответить
Іди геть, троль)))
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30.09.2021 12:20 Ответить
Я і без тебе це знав, а ось ти статтю не читав, а лізеш зі своїми коментами про «знайомого» і як доречно! А ось про проблеми із корпоративною мовою в Нестле говорили ще років зі два тому-там були проблеми із російськими менеджерами.
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30.09.2021 12:22 Ответить
Реально знайомий є, на доказ можу сказати розташування того офісу, бо був там у знайомого - офіс схований і не всі то знають. Це в кінці валів на Подолі, де новий міст будують.
І у них там топ-менеджерів з московії нема - там зараз італієць керує, до того був турок, ще до того австрієць і швейцарець були...
Плюс, у них там дні вишиванки проводять, АТошникам допомагали і тд... Мені навіть корпоративний журнал подарували і він українською - для Києва це рідкість, у нас майже всі спеціалізовані журнали (автомобільні, будівельні, про нерухомість і тд) - кацапоязичні!
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30.09.2021 12:28 Ответить
Знайомий - один із них)
https://www.instagram.com/p/CPGLoyKFWUB/?utm_source=ig_web_copy_link
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30.09.2021 12:34 Ответить
- після того, як Світоч стала належати Нестле - цукерки зіпсувались, якість стала, як у нестле - ніяка. А ще порівняйте, для себе, хоча б - якість їхніх шоколадок у Швейцарії, і тут. Та сама марка і назва а смак зовсім інший. Саме тому Світоч останні роки так втрачає ринок. За торчин не скажу, бо принципово не беру нестле ))))
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30.09.2021 18:33 Ответить
Да понятно что очередной "самый умный" и хитрожопый решил на ровном месте себя попиарить, в надежде что компания не захочет долгих судебных процессов и заплатит копейку. В Сильпо был очевидцем ситуации, как баба лет 50( и не бедная судя по одежде и украшениям) доколебалась до молодой девочки на отделе, та якобы попросила проехать с тележкой на русском языке. Девченка извинилась и начала на украинском балакать, что бы конфликт сгладить, но корова подняла вой и начала звать директоров, управляющих ,говорила что она не последний человек в городе и начала куда то звонить и говорила что подаст в суд. Чем закончилось не знаю, но епальник таким людям набить хочется.
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30.09.2021 12:23 Ответить
Іди геть, кацапська свиня.
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30.09.2021 12:26 Ответить
А ты набей. Или просто решил погавкать немного на форуме?
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30.09.2021 17:04 Ответить
Раньше я думал что термин "враг народа" придумали коммунисты, чтобы кошмарить украинцев. Но сейчас понимаю, что они реально существуют и с ними надо бороться.
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30.09.2021 12:11 Ответить
Тобто, комуністи, як завжди, були праві?
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30.09.2021 19:17 Ответить
https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a1165943-jazykovoj-skandal-v-nestle-v-kompanii-zajavili-chto-sotrudnik-uvolilsja-sam Представители компании Nestle опровергли заявления бывшего сотрудника о дискриминации украинского языка. Кроме того, в Nestle сообщили, что Артем Кравченко уволился по собственному желанию.
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30.09.2021 12:22 Ответить
майнула думка, що може весь цей шум і обурення громадськості це лише тиск щоб зрубати 500 тис. єврокомпанії дуже бояться втрати іміджу і скандалів так, що може й виплатять відкупні "здирникам". звісно може й не всі, а лише половину, але й половина відіб'є всі витрати на організацію.
В будь-якому випадку чекаємо на рішення суду. Маю надію , що раз Цензор втрутився в справу цією публікацією то і опублікує результат розгляду.
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30.09.2021 14:49 Ответить
Зачистка конкурентов на сладком рынке.
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30.09.2021 12:25 Ответить
Про проблеми із дискримінацією на Нестле на Цензорі писали ще років зі два тому. В Україні навіть пробували організувати бойкот продуктів. Там є регіональні менеджери із Росії, котрі принижували українців і примушували їх спілкуватись російською. Чому я пам'ятаю про це, а місцеві «какая разніца»-ні?
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30.09.2021 12:25 Ответить
Там тих регіональних менеджерів прибрало саме керівництво нестле, бо вони ніби попалися на контрабандній торгівлі чи то з окупованим Кримом, чи то лугандоном, а в нестле принципово проти цього...
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30.09.2021 12:38 Ответить
Вот всё ясно, нахера топтание флагов ? Это же демонстрация бессилия.
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30.09.2021 12:28 Ответить
Більшість транснаціональних корпорацій мають головний регіональний офіс, якому підпорядковується український офіс, саме в масквабаді. Тобто на орді вирішуються усі корпоративні питання. Поки така практика існує то буде така херня.
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30.09.2021 12:33 Ответить
Что там еще рассматривать?

п.2 ст.2 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" гласит, что действие данного закона НЕ распространяется на частное общение (к которому относится и внутрикорпоративное общение).
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30.09.2021 12:49 Ответить
Та кого тот закон волнует! Тема-то хайповая. Вон какой перформанс ребята организовали. Зря что-ли?
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30.09.2021 12:58 Ответить
не приплітай корпорації до п2 2. Действие настоящего Закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.Корпорація до цього пункту ніяким боком
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30.09.2021 13:37 Ответить
Корпорация государственная? Ни разу. Следовательно любая коммуникация, которая в ней происходит - является частным общением. На которое действие вышеуказанного закона не распространяется. И требовать чего-то там этот ... решивший словить хайпа бездельник - права не имеет.
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30.09.2021 14:27 Ответить
пройде час всеодно будете розмовляти по українськи-бо тут Україна,вчись і не розказуй фейки про корпорації
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30.09.2021 19:49 Ответить
Уважаемый, если Вам не хватает знаний изучить законы страны, в которой Вы живете - то нечего называть информацию от тех, кому этих самых знаний хватает - фейком.
А что будет по прошествии времени известно лишь Богам. Я же всегда буду говорить на том языке, на котором говорили мой отец, дед, прадед... вне зависимости от того что мне скажет кто бы то ни было.

И еще, уважаемый патриот... то, что я говорю на русском, не значит что я не знаю украинского. А вот Вы - его НЕ знаете. Потому что правильно не "розмовляти по українськи", а "розмовляти українською".
Боги... как же меня вышиватники забавляют, кто бы знал...
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01.10.2021 09:37 Ответить
знаю що вас кацапів в Україну нагнали свого часу дуже багато,в душі ти ж ватник і українцем ти ніколи не станеш-все
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01.10.2021 13:30 Ответить
А ты - называешь себя патриотом Украины, но при этом НЕ ЗНАЕШЬ её языка (что мне, по твоим словам ватнику по твоей же логике даже простительно хотя я его в отличие от тебя знаю) и законов тоже не знаешь.
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01.10.2021 14:07 Ответить
Вовремя развала совка, продвинутые кацапские кгбисты со всеми крупными западными компаниями подписали ДИСТРИБЬЮТЕРСКИЕ договора на ВСЕ ************************* ( пример таких договоров - российский офис Фейсбук )
Потому большинство крупнейших мировых компаний заходят через ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ российских представительств
ВОТ ГДЕ надо разбираться и наводить порядок - нечего деньги в рашу отправлять
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30.09.2021 12:52 Ответить
А цікаво, депутати від "слуг" порушують мовний закон, коли як депутати розмовляють із пресою, виборцями російською? А їх телеканали порушують мовний закон, коли показують мацковські фільми на російській? А поліція на якій мові спілкується коли на службі? Та спілкується на мові ворога і весь його "квартал" на мові ворога і всі його "шедеври" від "Сватів" і далі всі на мацковській мові, ні одного на українській. Русскомиростроитель і руйнівник всього українського. Ось такий наш президент українець, такий гарант Конституції, такий патріот.
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30.09.2021 13:35 Ответить
Працюю в Nestle. Просто в шоці від цієї брехні. Це повна нісенітниця. Тут скоріше російськомовним потрібно скаржитися про порушення їх прав, бо немає жодної документації, жодного тренінгу виключно російською. Комунікація йде українською та англійською. Те саме з навчання. Спілкування українською та англійською, хоча є деякі працівники, не керівники!, які спілкуються російською. Думаю, що це просто помста компанії. А Nestle правильно зробить, якщо подасть зустрічну заяву про стягнення коштів з цього діяча за поширення завідомо неправдивої інформації, що наносить шкоду репутації компанії. Кожен працівник підтвердить, що немає російської мови в офіційному спілкуванні компанії, навіть на харківській фабриці.
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30.09.2021 13:47 Ответить
Звичайна брехня пані із польським прапорцем. Немає в Україні російськомовних, є українці які розмовляють державною-українською, а є, що розмовляють російською, мовою агресора-сусіда. Чого вони мають жалітися, що мало російської? Сфера обслуговування на державній, це клієнт має право говорити якою побажає. Не подобається? Все просто, збираєте свої речі, продаєте маєток, замовляєте квиток до москви чи інше місто рідної мови і пока. Не мучайте себе, і не відмовляйте в своїх бажаннях, робіть і любіть те, що Вам подобається в тій країні яка Вам підходить.
Коли прийшли до нас "брати-московити" то вони встановили без вивчення свою кацапську мову, кому не подобалося - в концтабір, або розстріл. Іншої, крім російської мови, не було.
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30.09.2021 14:25 Ответить
боротися з рештками совка треба починати з дитсадка...

Eлiс@alices_nwsrnm

Моя мати неймовірна. Сьогодні я дізналася, що вона скасовує совок.
У нас коло дому дитсадок, там дітей вранці виводять на руханку і вони там годину стрибають виключно під радянські дитячі пісні - ну, знаєте, про крилатиє качєлі і все тих часів. Мама вирішила, що нє, годі.
Виявляється, вона вже довго намагалася поговорити з працівниками дитсадка, дзвонила директорці та й до вищого керівництва, але всім пофіг. Тому мама вирішила, що настав час ПІДПІЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
Вона знайшла сайт із дитячими піснями українською і запостила на Фейсбуці дитсадка, сказавши, що вона - мати однієї дитини зі старшої групи (хехе, я вам збрехав, я сказав неправду) і її непокоїть ситуація з вибором пісень.
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30.09.2021 14:35 Ответить
За півгодини пост уже видалили, але вона встигла зберегти сторінки всіх, хто лайкнув, та вийти з ними на зв'язок окремо. Після цього всі ці люди почали тиснути на директорку, and lo and behold, - з сьогоднішнього дня діти в садочку співають українських пісень.
Ну і так, примітка - мама це жінка, яка народилася в повністю російськомовній родині, у батьків, які власне приїхали сюди з Росії. Коли я була мала, вона показувала мені тільки радянські мультики і кіно. Але часи змінюються.
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30.09.2021 14:36 Ответить
Так, часи змінюються, а зрадницький менталітет залишається назавжди. Не дай Бог, часи знов можуть змінитись, і та ж "мама" буде вимагати пісень в дитсадку арабською...
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30.09.2021 19:23 Ответить
А так и будет.
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05.10.2021 16:01 Ответить
 
 