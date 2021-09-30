Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 сентября, в Подольском райсуде Киева начинается рассмотрение дела о возможном принуждении работников компании Nestle использовать в работе русский язык. Под зданием суда прошла акция в поддержку уволившегося из компании сотрудника и с требованием проводить корпоративное общение на украинском языке.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 30 сентября, Подольский райсуд Киева начал рассмотрение дела "Нестле" о возможном принуждении использовать в работе русский язык. Работник украинского офиса международной компании "Nestle" Артем Кравченко заявил, что вынужден был уволиться из компании из-за давления, которое на него оказывалось после того, как он поднял вопрос о переводе корпоративного общения с русского на украинский язык. Он требует от компании 500 тыс. грн компенсации.

Тем временем, под зданием суда проходит акция в поддержку истца с требованием использовать в корпоративном общении украинский язык.

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"В мае 2021 г. сотрудник компании "Нестле" Артем Кравченко, обращается к менеджерам с просьбой вести внутреннюю коммуникацию, обучение и документацию на украинском языке. После того, как изменений не произошло, направляет письма высшему руководству. В том числе и генеральному директору Алессандро Дзанелли, который ответил, что возьмет ситуацию под личный контроль. После этого на Артема осуществлялось психологическое давление и были созданы условия, несовместимые с продолжением работы, что привело к ухудшению состояния здоровья. Нестле в ответ заявила, что Артем уволился по собственному желанию, а вся коммуникация ведется на украинском языке. 30 августа 2021 было открыто производство по делу Артема Кравченко к ООО "Нестле" о взыскании морального ущерба. Это дело является уникальным прецедентом в вопросе нарушения законодательства о языке. Право пользования украинским языком - гарантировано государством. А насаждение языка страны-оккупанта в корпоративной культуре бизнеса в Украине является неприемлемым и несет репутационные потери", - рассказали организаторы акции о сути конфликта.

Ранее на странице в Instagram Нестле опубликовала заявление: "В Украине в корпоративных коммуникациях, учебных материалах мы используем государственный украинский язык и английский как язык международного общения. Вся внешняя коммуникация Nestle в Украине производится исключительно на украинском языке".





































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ