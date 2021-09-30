Полмиллиона за нарушение языкового закона: Суд в Киеве рассматривает дело о возможном принуждении работников Nestle использовать русский язык. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 сентября, в Подольском райсуде Киева начинается рассмотрение дела о возможном принуждении работников компании Nestle использовать в работе русский язык. Под зданием суда прошла акция в поддержку уволившегося из компании сотрудника и с требованием проводить корпоративное общение на украинском языке.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 30 сентября, Подольский райсуд Киева начал рассмотрение дела "Нестле" о возможном принуждении использовать в работе русский язык. Работник украинского офиса международной компании "Nestle" Артем Кравченко заявил, что вынужден был уволиться из компании из-за давления, которое на него оказывалось после того, как он поднял вопрос о переводе корпоративного общения с русского на украинский язык. Он требует от компании 500 тыс. грн компенсации.
Тем временем, под зданием суда проходит акция в поддержку истца с требованием использовать в корпоративном общении украинский язык.
"В мае 2021 г. сотрудник компании "Нестле" Артем Кравченко, обращается к менеджерам с просьбой вести внутреннюю коммуникацию, обучение и документацию на украинском языке. После того, как изменений не произошло, направляет письма высшему руководству. В том числе и генеральному директору Алессандро Дзанелли, который ответил, что возьмет ситуацию под личный контроль. После этого на Артема осуществлялось психологическое давление и были созданы условия, несовместимые с продолжением работы, что привело к ухудшению состояния здоровья. Нестле в ответ заявила, что Артем уволился по собственному желанию, а вся коммуникация ведется на украинском языке. 30 августа 2021 было открыто производство по делу Артема Кравченко к ООО "Нестле" о взыскании морального ущерба. Это дело является уникальным прецедентом в вопросе нарушения законодательства о языке. Право пользования украинским языком - гарантировано государством. А насаждение языка страны-оккупанта в корпоративной культуре бизнеса в Украине является неприемлемым и несет репутационные потери", - рассказали организаторы акции о сути конфликта.
Ранее на странице в Instagram Нестле опубликовала заявление: "В Украине в корпоративных коммуникациях, учебных материалах мы используем государственный украинский язык и английский как язык международного общения. Вся внешняя коммуникация Nestle в Украине производится исключительно на украинском языке".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Во время Второй мировой войны компания Нестле обеспечивала продуктами как войска Союзников, так и Третьего Рейха
або так або "нафіг з пляжу"
Бойкот продукції !
Чим ото стояти там з тими паплюжними плакатиками, то зібрали би на пару банерів біля дороги. Де можна написати (з фото продукції, наприклад шоколадної пасти) - "не їж це сміття і не давай йогог своїм дітям". А якщо додати нижче "купуй українське", то і гроші самі знайдуться.
Годі відчувати себе жертвою!
На якій хочеш ,на тій і пиши. Тут хтось хоче бабла ,скоріше за все.
І у них там топ-менеджерів з московії нема - там зараз італієць керує, до того був турок, ще до того австрієць і швейцарець були...
Плюс, у них там дні вишиванки проводять, АТошникам допомагали і тд... Мені навіть корпоративний журнал подарували і він українською - для Києва це рідкість, у нас майже всі спеціалізовані журнали (автомобільні, будівельні, про нерухомість і тд) - кацапоязичні!
https://www.instagram.com/p/CPGLoyKFWUB/?utm_source=ig_web_copy_link
В будь-якому випадку чекаємо на рішення суду. Маю надію , що раз Цензор втрутився в справу цією публікацією то і опублікує результат розгляду.
п.2 ст.2 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" гласит, что действие данного закона НЕ распространяется на частное общение (к которому относится и внутрикорпоративное общение).
А что будет по прошествии времени известно лишь Богам. Я же всегда буду говорить на том языке, на котором говорили мой отец, дед, прадед... вне зависимости от того что мне скажет кто бы то ни было.
И еще, уважаемый патриот... то, что я говорю на русском, не значит что я не знаю украинского. А вот Вы - его НЕ знаете. Потому что правильно не "розмовляти по українськи", а "розмовляти українською".
Боги... как же меня вышиватники забавляют, кто бы знал...
Потому большинство крупнейших мировых компаний заходят через ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ российских представительств
ВОТ ГДЕ надо разбираться и наводить порядок - нечего деньги в рашу отправлять
Коли прийшли до нас "брати-московити" то вони встановили без вивчення свою кацапську мову, кому не подобалося - в концтабір, або розстріл. Іншої, крім російської мови, не було.
Eлiс@alices_nwsrnm
Моя мати неймовірна. Сьогодні я дізналася, що вона скасовує совок.
У нас коло дому дитсадок, там дітей вранці виводять на руханку і вони там годину стрибають виключно під радянські дитячі пісні - ну, знаєте, про крилатиє качєлі і все тих часів. Мама вирішила, що нє, годі.
Виявляється, вона вже довго намагалася поговорити з працівниками дитсадка, дзвонила директорці та й до вищого керівництва, але всім пофіг. Тому мама вирішила, що настав час ПІДПІЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
Вона знайшла сайт із дитячими піснями українською і запостила на Фейсбуці дитсадка, сказавши, що вона - мати однієї дитини зі старшої групи (хехе, я вам збрехав, я сказав неправду) і її непокоїть ситуація з вибором пісень.
Ну і так, примітка - мама це жінка, яка народилася в повністю російськомовній родині, у батьків, які власне приїхали сюди з Росії. Коли я була мала, вона показувала мені тільки радянські мультики і кіно. Але часи змінюються.