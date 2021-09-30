Ремонт 75 км трассы в направлении стран Балтии завершается на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Близится к завершению ремонт 75-км участка дороги Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин, связывающей центральные области Украины с маршрутом, ведущим в страны Балтии.

Как передает Цензор.НЕТ, Служба автомобильных дорог в Черниговской области на своей странице в Facebook опубликовала видео, на котором видно, как трасса выглядит после ремонта.

Обновленный участок дороги расположен между селами Зруб и Заезд и также захватывает отрезок объездной дороги Нежина.

В ходе ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" на всем протяжении отрезка была выполнена укладка нового усиленного дорожного покрытия толщиной до 40 см и укреплены обочины. Одновременно были отремонтированы 7 мостов, расположенных на участке.

Подрядчик нанес разметку, установил дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, направляющие столбики и другие средства безопасности дорожного движения. Кроме этого, в пределах населенных пунктов оборудовано освещение и установлены камеры наблюдения.

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На отремонтированном участке, который уже готовится к вводу в эксплуатацию, завершаются работы по обустройству площадки WIM (взвешивание-в-движении). Она станет уже второй, установленной в области.

Дорога Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин играет важную роль в транспортной инфраструктуре всей центральной Украины. Она является кратчайшим маршрутом для вывода транспортных потоков Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей в направлении Балтийского моря. В 2022 году планируется продолжение ремонта дороги от Прилук до Полтавской области.

Всего в 2021 году в Черниговской области в рамках "Большой стройки" должно быть отремонтировано 182 км дорог государственного значения.

Напомним, общая протяженность государственных и местных дорог, которые должны быть построены и восстановлены в 2021 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка", составляет 6500 км.

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