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Ремонт 75 км трассы в направлении стран Балтии завершается на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Близится к завершению ремонт 75-км участка дороги Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин, связывающей центральные области Украины с маршрутом, ведущим в страны Балтии.

Как передает Цензор.НЕТ, Служба автомобильных дорог в Черниговской области на своей странице в Facebook опубликовала видео, на котором видно, как трасса выглядит после ремонта.

Обновленный участок дороги расположен между селами Зруб и Заезд и также захватывает отрезок объездной дороги Нежина.

В ходе ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" на всем протяжении отрезка была выполнена укладка нового усиленного дорожного покрытия толщиной до 40 см и укреплены обочины. Одновременно были отремонтированы 7 мостов, расположенных на участке.

Подрядчик нанес разметку, установил дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, направляющие столбики и другие средства безопасности дорожного движения. Кроме этого, в пределах населенных пунктов оборудовано освещение и установлены камеры наблюдения.

Читайте: Ремонт трассы Т-25-27, ведущей Ичнянскому парку, почти завершен, - Служба автодорог Черниговщины. ФОТОрепортаж

На отремонтированном участке, который уже готовится к вводу в эксплуатацию, завершаются работы по обустройству площадки WIM (взвешивание-в-движении). Она станет уже второй, установленной в области.

Дорога Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин играет важную роль в транспортной инфраструктуре всей центральной Украины. Она является кратчайшим маршрутом для вывода транспортных потоков Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей в направлении Балтийского моря. В 2022 году планируется продолжение ремонта дороги от Прилук до Полтавской области.

Всего в 2021 году в Черниговской области в рамках "Большой стройки" должно быть отремонтировано 182 км дорог государственного значения.

Напомним, общая протяженность государственных и местных дорог, которые должны быть построены и восстановлены в 2021 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка", составляет 6500 км.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вокруг Сум начали строить объездную дорогу, - ОГА

Ремонт 75 км трассы в направлении стран Балтии завершается на Черниговщине 01
Ремонт 75 км трассы в направлении стран Балтии завершается на Черниговщине 02
Ремонт 75 км трассы в направлении стран Балтии завершается на Черниговщине 03
Ремонт 75 км трассы в направлении стран Балтии завершается на Черниговщине 04

Автор: 

дороги (2512) Черниговщина (1485) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+9
та помним. столица Канады - Торонто.
так и с дорогами на Прибалтику.
понавыбирали дебилов...
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30.09.2021 12:17
+9
По ихней логике, если отремонтируют дорогу на восток от Харькова до границы с Россией, то напишут - в направлении Китая?
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30.09.2021 12:22
+8
Чего мелочится? Это прямая дорога на Вашингтон. Глобус купите, дятлы трускавецкие.
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30.09.2021 12:23
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Правила форума Совет форумчан
та помним. столица Канады - Торонто.
так и с дорогами на Прибалтику.
понавыбирали дебилов...
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30.09.2021 12:17 Ответить
Дорога нужная, людям приходилось ездить по Е - 95 и дальше через Борисполь, но Прибалтика тут ни о чем...
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30.09.2021 13:25 Ответить
По ихней логике, если отремонтируют дорогу на восток от Харькова до границы с Россией, то напишут - в направлении Китая?
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30.09.2021 12:22 Ответить
?3% лохов и не в такое поверят. Главное чтобы по Г+Г так сказали
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30.09.2021 12:25 Ответить
Чего мелочится? Это прямая дорога на Вашингтон. Глобус купите, дятлы трускавецкие.
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30.09.2021 12:23 Ответить
Стандартное "велике крадiвницво". Сделано через жопу.
1. "В направлении стран Балтии"? Двухполосная дорога? Серьезно? Аварийность (причем тяжелая - с выездом на встречку) будет там зашкаливать. Как и на всех 2-х полосных дорогах, где трафик давно уже подразумевает 4 полосы. Молчу уже о перспективах.
2. Обочины не расширили не на 1 см. А это значит, что под весом фур дорожная подушка будет расползаться и свои "40 см. асфальта" можете себе в жопу засунуть
3. Защитной лесополосы вдоль дороги нет. Окуевшие от безнаказанности фермеры все выкорчовывали (т.к. это плюс пару гектаров на шару). А это значит нет защиты от ветра, дождя, снега и самое главное - нет укрепляющего корневого фундамента для дорожной подушки, т.е. будет расползаться.
4. Вангую: дорожная разметка сотреться через 2 года, т.к. сделана самым дишманским лайном, которое по смете проходит как "спец. состав для дорожной разметки". Это происходит с большинством разметок сделанных не "Онуром". (Онур возит этот состав из Турции)
5. Пешеходные переходы в поля - порвали! Не додумали. Надо было там надземные с эскалаторами делать. Больше бы денег списали
6. Ну и главные вопросы: "Близится к завершению" и "выполненно" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Почему же нет фоточек и видосиков самих работ? Шо, не смогли массовку собрать? Как обычно, работают "две калеки и трактор"? Сколько вы ДЕЛАЕТЕ (т.к. не закончено) эти несчастные 75 км.?
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30.09.2021 12:34 Ответить
Так сверху и есть видео. Просто накатали сверху слой асфальта на старый без переделки основы дороги. Главное красиво прокукарекать и лейбу присабачить.
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30.09.2021 13:18 Ответить
Потому что сделать грамотно - это про работу, а не про видосики и украсть побольше бабла.
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30.09.2021 14:15 Ответить
Есть только один вопрос -- За сколько фуры ушатают это новое покрытие? Как уже под Николаевом.
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30.09.2021 14:40 Ответить
Пугает другое. Большинство этого не понимает и говорят: Ну вот он хоть дороги сделал.
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30.09.2021 14:53 Ответить
Думаю, что дорога "в направлении ИЗ Балтии" серьезным образом улучшает танковый прорыв из парашкостана. В этом главная цель строительства. Потому и туманят новость фразами "Чернигов-Пирятин... в направлении Балтии". Хотя идет она к Кременчугу.
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30.09.2021 16:51 Ответить
Это в направлении Беларуси? Кто же поедет через Беларусь в Прибалтику?

Странная политика у Автодора - то харьковскую дорогу ( 40 км от раши) улучшают , то на границе с Беларусью стараются
В тоже время на западных переходах в Европу сплошные ямы . И в центре Украины проблем с дорогами хватает
Может в Укравтодоре затесался агент ФСБ и готовит дороги для военных кацапских машин ???
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30.09.2021 12:41 Ответить
Наверно стараются обеспечить к@цапам преимущество для блицкрига.

Это правда, лучше бы ремонтировали дороги на правобережье- чтоб логистику улучшать у себя в тылу
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30.09.2021 16:13 Ответить
Эта трасса в Беларуь!
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30.09.2021 12:42 Ответить
Проще в Прибалтику через Польшу и Литву.Без треша.Но и дороги на Черниговщине нужны.Это наша земля.
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30.09.2021 13:00 Ответить
Дорога на країни Балтії?? Шановні зенені дурні у вас з головою все в порядку?? А то сумніваюсь я.
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30.09.2021 13:46 Ответить
Перед тем как писать эту хрень дебилоидам из цензор.нет, стоило хоть бы на карту посмотреть
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30.09.2021 14:44 Ответить
 
 