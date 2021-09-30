Ремонт 75 км трассы в направлении стран Балтии завершается на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Близится к завершению ремонт 75-км участка дороги Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин, связывающей центральные области Украины с маршрутом, ведущим в страны Балтии.
Как передает Цензор.НЕТ, Служба автомобильных дорог в Черниговской области на своей странице в Facebook опубликовала видео, на котором видно, как трасса выглядит после ремонта.
Обновленный участок дороги расположен между селами Зруб и Заезд и также захватывает отрезок объездной дороги Нежина.
В ходе ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" на всем протяжении отрезка была выполнена укладка нового усиленного дорожного покрытия толщиной до 40 см и укреплены обочины. Одновременно были отремонтированы 7 мостов, расположенных на участке.
Подрядчик нанес разметку, установил дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, направляющие столбики и другие средства безопасности дорожного движения. Кроме этого, в пределах населенных пунктов оборудовано освещение и установлены камеры наблюдения.
На отремонтированном участке, который уже готовится к вводу в эксплуатацию, завершаются работы по обустройству площадки WIM (взвешивание-в-движении). Она станет уже второй, установленной в области.
Дорога Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин играет важную роль в транспортной инфраструктуре всей центральной Украины. Она является кратчайшим маршрутом для вывода транспортных потоков Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей в направлении Балтийского моря. В 2022 году планируется продолжение ремонта дороги от Прилук до Полтавской области.
Всего в 2021 году в Черниговской области в рамках "Большой стройки" должно быть отремонтировано 182 км дорог государственного значения.
Напомним, общая протяженность государственных и местных дорог, которые должны быть построены и восстановлены в 2021 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка", составляет 6500 км.
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так и с дорогами на Прибалтику.
понавыбирали дебилов...
1. "В направлении стран Балтии"? Двухполосная дорога? Серьезно? Аварийность (причем тяжелая - с выездом на встречку) будет там зашкаливать. Как и на всех 2-х полосных дорогах, где трафик давно уже подразумевает 4 полосы. Молчу уже о перспективах.
2. Обочины не расширили не на 1 см. А это значит, что под весом фур дорожная подушка будет расползаться и свои "40 см. асфальта" можете себе в жопу засунуть
3. Защитной лесополосы вдоль дороги нет. Окуевшие от безнаказанности фермеры все выкорчовывали (т.к. это плюс пару гектаров на шару). А это значит нет защиты от ветра, дождя, снега и самое главное - нет укрепляющего корневого фундамента для дорожной подушки, т.е. будет расползаться.
4. Вангую: дорожная разметка сотреться через 2 года, т.к. сделана самым дишманским лайном, которое по смете проходит как "спец. состав для дорожной разметки". Это происходит с большинством разметок сделанных не "Онуром". (Онур возит этот состав из Турции)
5. Пешеходные переходы в поля - порвали! Не додумали. Надо было там надземные с эскалаторами делать. Больше бы денег списали
6. Ну и главные вопросы: "Близится к завершению" и "выполненно" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Почему же нет фоточек и видосиков самих работ? Шо, не смогли массовку собрать? Как обычно, работают "две калеки и трактор"? Сколько вы ДЕЛАЕТЕ (т.к. не закончено) эти несчастные 75 км.?
Странная политика у Автодора - то харьковскую дорогу ( 40 км от раши) улучшают , то на границе с Беларусью стараются
В тоже время на западных переходах в Европу сплошные ямы . И в центре Украины проблем с дорогами хватает
Может в Укравтодоре затесался агент ФСБ и готовит дороги для военных кацапских машин ???
Это правда, лучше бы ремонтировали дороги на правобережье- чтоб логистику улучшать у себя в тылу