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1,5 тыс. долларов за уклонение от военной службы: полицейские задержали за взятку завотделением райбольницы в Тернополе. ФОТОрепортаж

Тернопольские полицейские разоблачили во взяточничестве завотделением районной больницы, которая требовала 1500 долларов США за уклонение от службы в ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Медика задержали вчера, 29 сентября, оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области и следователи следственного управления областной полиции.

Как установили полицейские, заведующая отделением районной больницы требовала средства от местного жителя. За 1500 долларов США обещала посодействовать в решении вопроса об уклонении от прохождения военной службы в рядах ВСУ. А именно: оформление документов для признания гражданина непригодным к прохождению военной службы.

1,5 тыс. долларов за уклонение от военной службы: полицейские задержали за взятку завотделением райбольницы в Тернополе 01

Задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения им определенной суммы неправомерной выгоды. Полицейские изъяли с места задержания 1500 долларов США.

Решается вопрос о сообщениях заведующей отделения больницы о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

1,5 тыс. долларов за уклонение от военной службы: полицейские задержали за взятку завотделением райбольницы в Тернополе 02
Фото: сайт полиции

правоохранительные органы (2970) призыв (743) силовики (2799) ВСУ (6603) Тернопольская область (729)


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Нужно у гетьмана нашего пейсатого поинтересоваться, сколько он башлял..
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30.09.2021 13:11 Ответить
Мабуть 4Х1.5 тищі, а мо і більше.
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30.09.2021 13:27 Ответить
Шо знову.Та не може бути...
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30.09.2021 14:19 Ответить
 
 