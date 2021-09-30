1,5 тыс. долларов за уклонение от военной службы: полицейские задержали за взятку завотделением райбольницы в Тернополе. ФОТОрепортаж

Тернопольские полицейские разоблачили во взяточничестве завотделением районной больницы, которая требовала 1500 долларов США за уклонение от службы в ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Медика задержали вчера, 29 сентября, оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области и следователи следственного управления областной полиции.

Как установили полицейские, заведующая отделением районной больницы требовала средства от местного жителя. За 1500 долларов США обещала посодействовать в решении вопроса об уклонении от прохождения военной службы в рядах ВСУ. А именно: оформление документов для признания гражданина непригодным к прохождению военной службы.

Задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения им определенной суммы неправомерной выгоды. Полицейские изъяли с места задержания 1500 долларов США.

Решается вопрос о сообщениях заведующей отделения больницы о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.



Фото: сайт полиции