Полицейские Закарпатья обнаружили под землей две нарколаборатории с элитной коноплей на 5 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Закарпатья задержали организатора лаборатории наркопродукцией на 5 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера, 29 сентября, следователи Главного управления полиции Закарпатья совместно с оперативниками Управлением по борьбе с наркопреступностью при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения провели обыск в одном из приграничных сел Закарпатья, недалеко Виноградово. 48-летний хозяин территории, на которой проводили следственные действия, является фигурантом наркопреступлений.

Полицейские обыскали фермерское хозяйство с многочисленными теплицами, однако сначала нашли только несколько стеблей конопли.

Однако тщательно осмотрев территорию правоохранители обнаружили люк к тайному укрытию, который находился в помещении, где содержались домашние животные. Выяснилось, что под землей злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, оснащенные по всем технологическим требованиям для выращивания конопли. В частности помещения были оборудованы системой капельного полива, кондиционерами и вытяжками, устройствами, которые обогащали теплицу кислородом, датчиками измерения уровня света, тепла и влаги, а также устройствами, которые измеряли кислотность почвы.

Всего правоохранители изъяли из тайника 684 стебля конопли. Все растения элитного сорта, которые были выращены максимально правильно для получения из них большего наркотического эффекта. На черном рынке стоимость продукции из этих растений составила бы не менее 5 млн гривен. Кроме этого в ходе спецоперации было изъято 300 г уже высушенного наркотического вещества, семена для будущих урожаев и пистолет.

Организатора наркоплантации следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

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Полицейские, под процессуальным руководством областной прокуратуры, готовят материалы для сообщения злоумышленнику о подозрении в преступлении предусмотренном ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконный посев или выращивание растений конопли в количестве более 50 растений. За такие действия злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.













Фото: сайт полиции