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Новости Фото Будни полиции
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Полицейские Закарпатья обнаружили под землей две нарколаборатории с элитной коноплей на 5 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Закарпатья задержали организатора лаборатории наркопродукцией на 5 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера, 29 сентября, следователи Главного управления полиции Закарпатья совместно с оперативниками Управлением по борьбе с наркопреступностью при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения провели обыск в одном из приграничных сел Закарпатья, недалеко Виноградово. 48-летний хозяин территории, на которой проводили следственные действия, является фигурантом наркопреступлений.

Полицейские обыскали фермерское хозяйство с многочисленными теплицами, однако сначала нашли только несколько стеблей конопли.

Однако тщательно осмотрев территорию правоохранители обнаружили люк к тайному укрытию, который находился в помещении, где содержались домашние животные. Выяснилось, что под землей злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, оснащенные по всем технологическим требованиям для выращивания конопли. В частности помещения были оборудованы системой капельного полива, кондиционерами и вытяжками, устройствами, которые обогащали теплицу кислородом, датчиками измерения уровня света, тепла и влаги, а также устройствами, которые измеряли кислотность почвы.

Всего правоохранители изъяли из тайника 684 стебля конопли. Все растения элитного сорта, которые были выращены максимально правильно для получения из них большего наркотического эффекта. На черном рынке стоимость продукции из этих растений составила бы не менее 5 млн гривен. Кроме этого в ходе спецоперации было изъято 300 г уже высушенного наркотического вещества, семена для будущих урожаев и пистолет.

Полицейские Закарпатья обнаружили под землей две нарколаборатории с элитной коноплей на 5 млн гривен 01

Организатора наркоплантации следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

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Полицейские, под процессуальным руководством областной прокуратуры, готовят материалы для сообщения злоумышленнику о подозрении в преступлении предусмотренном ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконный посев или выращивание растений конопли в количестве более 50 растений. За такие действия злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские Закарпатья обнаружили под землей две нарколаборатории с элитной коноплей на 5 млн гривен 02
Полицейские Закарпатья обнаружили под землей две нарколаборатории с элитной коноплей на 5 млн гривен 03
Полицейские Закарпатья обнаружили под землей две нарколаборатории с элитной коноплей на 5 млн гривен 04
Полицейские Закарпатья обнаружили под землей две нарколаборатории с элитной коноплей на 5 млн гривен 05
Полицейские Закарпатья обнаружили под землей две нарколаборатории с элитной коноплей на 5 млн гривен 06
Полицейские Закарпатья обнаружили под землей две нарколаборатории с элитной коноплей на 5 млн гривен 07
Фото: сайт полиции

конопля (133) наркотики (2145) Нацполиция (16484) борьба с наркотиками (135) каннабис (24) Закарпатская область (2586)


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Топ комментарии
+9
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30.09.2021 13:53
+9
из конопли до 1938 года делали первоклассную бумагу... но... владелец компании "Дюпон", владелец типографий, газет, заводов и пароходов тоже делал бумагу... но из древесины... а такое производство требует специальных отбеливателей, которые производились компанией "Дюпон"... за два года антирекламы конопли было было сделано... конопля стала наркотиком... а запустить обратный процесс отбеливания растения никто не хочет... ну если цементура контролирует наркопоток в стране... кто же себе на левый кокон наступает...
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30.09.2021 14:16
+5
А как полицейские определяют конопля элитная или нет?
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30.09.2021 13:51
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Правила форума Совет форумчан
Гнобят фермеров и фармацевтическую промышленность на корню... При Порошенко такого не было!
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30.09.2021 13:48 Ответить
Секретные лаборатории Третьего Рейха нервно курят
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30.09.2021 13:49 Ответить
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30.09.2021 13:53 Ответить
А как полицейские определяют конопля элитная или нет?
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30.09.2021 13:51 Ответить
они знают.....
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30.09.2021 14:05 Ответить
органолептичним методом.
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30.09.2021 14:48 Ответить
Если из ОП приехали и все забрали, то таки бьіла элитная.
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30.09.2021 14:58 Ответить
Слепая дегустация.
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30.09.2021 15:01 Ответить
Циганський смітник, а не «лаболаторія» - пилюку на листях росли видно аж в Америці! Бхе!
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30.09.2021 13:52 Ответить
в одном из приграничных сел Закарпатья, недалеко Виноградово. Источник:
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30.09.2021 14:45 Ответить
Нужно повсеместно разрешить промышленное выращивание безнаркотичной конопли.Эти посевы полностью вытеснят наркотическую переопылением.Как это было при савке.В Средней Азии возможно было вырастить марихуану только в местах отсутствия промышленной конопли.
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30.09.2021 13:52 Ответить
они реализовывали программу главзебила на посадку 1млрд. деревьев и тут такой облом. Вывод: царь хороший, бояре плохие
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30.09.2021 14:06 Ответить
И сдал же кто то из своих)))
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30.09.2021 14:11 Ответить
Это да. Навредить соседу у западенцев в селах это святое.
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08.02.2022 13:32 Ответить
А не у западенцев?) Самому украсть?)
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08.02.2022 16:37 Ответить
Теперь в ОП можно будет искусственную зелень заменить на настоящую
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30.09.2021 14:12 Ответить
из конопли до 1938 года делали первоклассную бумагу... но... владелец компании "Дюпон", владелец типографий, газет, заводов и пароходов тоже делал бумагу... но из древесины... а такое производство требует специальных отбеливателей, которые производились компанией "Дюпон"... за два года антирекламы конопли было было сделано... конопля стала наркотиком... а запустить обратный процесс отбеливания растения никто не хочет... ну если цементура контролирует наркопоток в стране... кто же себе на левый кокон наступает...
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30.09.2021 14:16 Ответить
То не елітна конопля, то лЄчЄбний канаБЄС, мля
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30.09.2021 14:18 Ответить
Кто сдал, сосед или жена?
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30.09.2021 14:26 Ответить
вариантов много.....обиженнные сотрудники....крышующие мусора....жены-любовницы....такое производство в селе трудно скрыть.
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30.09.2021 15:36 Ответить
Хорошо спрятанное производство без наводки не обнаружишь.
Выращивать можно в Харькове а продавать в Тернополе.

Слили 100 пудов
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30.09.2021 16:35 Ответить
Забавно он конопли невозможно умереть, нет ни одного случая смертельной передозировки каннабиса. При этом смертельная доза спирта 300 мл. Например, в Беларуси около 1500 человек в год умирают от этанолового отравления качественным спиртом.
Говорят что с марихуанны переходят на более тяжёлые наркотики, потому что потребители героина употребляли коноплю, однако они забывают что потребители героина в своей прошлой жизни употребляли и алкоголь с табаком. Может это из-за алкоголя и табака переходят на героин?
Например, в Канаде и Нидерландах давно поняли в чем причина, в том что в одном и том же месте продают и легкие наркотики и тяжёлые и легко перескочить с легких на тяжёлые, поэтому и разделяют эти 2 рынка при помощи легализации. Криминализация конопли это рецидив каммунизма в цивилизованном мире.
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30.09.2021 16:04 Ответить
А вот в энциклопедии южакова как раз пишут что можно умереть...
одержимый хохот, судороги и затем наступает смерть...
Искать по слову гашиш
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30.09.2021 19:50 Ответить
конкретные случаи,имена страны ?Где были жертвы
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30.09.2021 22:22 Ответить
Клоун шоли или троль?
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30.09.2021 22:35 Ответить
Идешь в библиотеку, заказываешь нужный том энциклопедии по слову "гашиш" и читать читать и еще раз читать
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30.09.2021 22:37 Ответить
на этом и закончим,больная скрепная фантазия.
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02.10.2021 11:05 Ответить
А держава могла заробляти гроші!
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30.09.2021 16:11 Ответить
шо за сорт , где семена достать???
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30.09.2021 16:16 Ответить
https://konoplisemena.com/
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30.09.2021 16:27 Ответить
ТАКУЮ ПЛАНТАЦИЮ БЕЗ НАВОДКИ НЕ ОБНАРУЖИШЬ
100 ПУДОВ СЛИЛИ
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30.09.2021 16:33 Ответить
Не знаю кого отправят Товмачык, там тепличка осталась, но агророма выгорите накуй, большой шум от вентиляции...
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30.09.2021 17:07 Ответить
Вот как назвать этих *********? Тщательно искали они... уроды. Черти всегда найдут чем поживиться. Я бы заминировал там все, полезли бы, целыми бы не ушли.
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30.09.2021 17:40 Ответить
Абыдна, да? Такое хозяйство, а его разорили. Прям вредители! )
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08.02.2022 13:36 Ответить
За взрывчатку еще срок был бы. И самому можно взорваться.
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08.02.2022 13:37 Ответить
 
 