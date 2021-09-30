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Два тайника наемников РФ с 37 кг тротила и боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ. ФОТО

СБУ обнаружила в Донецкой и Луганской областях два боевых схрона боевиков "Л/ДНР". Из тайников изъято почти 37 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберных пулеметов и зенитных установок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Два тайника наемников РФ с 37 кг тротила и боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ 01

На Луганщине тайник со взрывчаткой и боевыми гранатами был скрыт в лесополосе в нескольких километрах от линии разграничения. Во время его осмотра изъято: 126 тротиловых шашек общим весом 36 кг средства инициирования взрывов; 29 гранат Ф-1, РГО, РГН и РГД.

Два тайника наемников РФ с 37 кг тротила и боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ 02

Смотрите: Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили схрон возле Мариуполя. Из тайника, закопанной под землей, изъяты: 3 цинковые коробки с патронами к зенитным установкам; почти 1 кг тротила; 5 противотанковых и противопехотных мин; 18 боевых гранат; 60 лент с патронами к крупнокалиберным пулеметам; автомат Калашникова; минометная мина; более 3 тыс. патронов к стрелковому оружию различного калибра.

Два тайника наемников РФ с 37 кг тротила и боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ 03
Два тайника наемников РФ с 37 кг тротила и боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ 04

Также читайте: Тайник с 2 кг взрывчатки и гранатами обнаружен у "общественного активиста" на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Автор: 

взрывчатка (844) СБУ (19920) Донбасс (26956) тайник (131) операция Объединенных сил (6766)


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Проблема всех этих найденных схронов в отсутствии их счастливых обладателей. Что вызывает некоторые сомнения, не складируются ли они специально, а потом чудесно вот так находятся зарытыми в посадке, для отчётности и лишних звёздочек некоторым хитросделанным
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30.09.2021 16:55 Ответить
Саме тим і пахне.
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30.09.2021 21:45 Ответить
 
 