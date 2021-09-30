РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4537 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
8 098 172

Одесский кардиохирург брал деньги за бесплатные операции и теперь может сесть на 10 лет, - прокуратура. ФОТО

Завотделением брал с пациентов больницы деньги за операции по протезированию восходящего отдела аорты. Эти операции в Украине бесплатны, а протезы, шунты и клапаны закупают за бюджетные средства.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Хирурга задержали "на горячем" при получении $11 тыс.

"Обвиняемый требовал и получил от пациента больницы неправомерные средства за проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты. Стоит отметить, что такого рода операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно, приобретение протезов, клапанов, шунтов и т.д. осуществляется за бюджетные средства", - сказано в сообщении прокуратуры.

Смотрите: В Александровской больнице Киева впервые провели операцию по имплантации механического сердца. ВИДЕО

Хирурга уволили с должности, а теперь его дело передали в суд.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одесский кардиохирург брал деньги за бесплатные операции и теперь может сесть на 10 лет, - прокуратура 01
Одесский кардиохирург брал деньги за бесплатные операции и теперь может сесть на 10 лет, - прокуратура 02
Одесский кардиохирург брал деньги за бесплатные операции и теперь может сесть на 10 лет, - прокуратура 03
Одесский кардиохирург брал деньги за бесплатные операции и теперь может сесть на 10 лет, - прокуратура 04

Автор: 

взятка (6165) Одесса (7895) прокуратура (5017) хирург (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Вот становиться такой врач начальником. Ему надо реформировать медицину, ну а зачем ему это делать, если с каждого такого кардиохирурга собрал по 10 тысяч за должность и нафига нужна та зарплата европейского уровня. На курточку отстегнул министру и вообще молодец.
показать весь комментарий
30.09.2021 18:07
+10
Ви не відповіли на моє питання. Крім того ви пані ніде не працювали. А якби працювали (я працював) то знали би що хірург це не найтяжча праця є як кажуть брати 'і похлєщє'. От я працював там де похлєщє. В країні де чи не третина домогосподарств на субсидії вимагати хабар у людей при смерті за безкоштовне лікування це шановна пані за межами здорового глузду
показать весь комментарий
30.09.2021 17:20
+9
А він працював безплатно?
показать весь комментарий
30.09.2021 16:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Допомогати іншим.."? - ти про клятву Гіпократа хоч не згадуй і в тому числі лікарям. Спочатку піди вивчися 8 років на кардіохірурга, отримай досвід і побачимо скільки захочеш отримувати. А про "допомогти іншим" будеш втирати "слугам" і їх паханам, котрі болт клали на лікарів і медицину. В Чехії пацієнт 2 місяці чекає в черзі щоб попасти до хірурга, а в нас лікаря миттю прирівняють до хабарника і злодія якщо за день не вилікує за зарплату в 6,5 тис грн.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:28 Ответить
А продавец, учитель и строитель, они что хотят кушать меньше, или лицом не вышли? Почему нужно платить как в Европе только хирургу???
показать весь комментарий
30.09.2021 17:03 Ответить
ВСІМ треба платити. Але саме від хірурга залежить життя. А ви пропонуєте економити на його послугах. Так і він у відповідь зекономить свої знання та час.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:17 Ответить
Ксения, вы не фантазируйте, пожалуйста. Где мое хоть одно слово про экономию хирургу?

По аналогии, если хирург сэкономит "свої знання та час", то такое же право имеет сэкономить строитель, и у вас пол в многоэтажке провалится с 7-го этажа на 1-й, и повар сэкономит - накормит хитро-сделанного хирурга жаренными котятами...
Еще учитель тоже имеет право сэкономить и научить вашего сына на уроке украинского языка блатному жаргону и забористому мату!
Не думайте пожалуйста, что хирург самый обделенный и если он начнет хитрожопить, найдется много профессий, которые могут быть поэкономнее его.
--
Поэтому нужно платить ВСЕМ, в том числе дворнику и учительнице, чтобы они могли себе позволить достойно платить хирургу и при этом не продавать почку!
А пока такого нет- пусть хирург ужмет свои хотелки до хотелок учительницы или повара!
показать весь комментарий
30.09.2021 21:01 Ответить
Всі починають розуміти ціну лікарю, коли опиняються на операційному столі.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:31 Ответить
От него только польза,а от мусоров поголовно продажных только вред,за бюджетные деньги вы будете ждать операцию пока не умрёте.
показать весь комментарий
30.09.2021 16:50 Ответить
Не хвилюйтеся, все буде працювати і будуть людей оперувати. А от якщо залишити все як є і дозволити цим менгеле робити що заманеться, то тоді дійсно люди будуть мерти. Або втікати світ заочі. Я так розумію, що у вас є змога заплатити 11 тис? А кваліфікація потрібна скрізь, а не тільки в хірургії. Кваліфікація потрібна і конструктору, і водієві, і машиністові, і муляру.
показать весь комментарий
30.09.2021 16:57 Ответить
То будуть тепер медбрати аорту рихтувати.
Чи вижеве пацієнт після такої безплатної операції - сумнівно.
За все треба платити, особливо спеціалістам високого профілю.
показать весь комментарий
30.09.2021 16:58 Ответить
Пані, тобто ви вважаєте що хірург діяв правильно і ставка хабаря в 11 штук нормальна? Завтра ви викличе те поліцію чи пожежника чи сантехніка але вони поставлять вам умову 5 штук. Ви згодні? Я згоден. Хабарі дозволяємо всім і побачимо хто перший капітулює. Запевняю вас першими капітулюють хірурги))
показать весь комментарий
30.09.2021 17:13 Ответить
За просту зарплату я б на його місці операцію не робила.
Навіщо...
показать весь комментарий
30.09.2021 17:15 Ответить
Ви не відповіли на моє питання. Крім того ви пані ніде не працювали. А якби працювали (я працював) то знали би що хірург це не найтяжча праця є як кажуть брати 'і похлєщє'. От я працював там де похлєщє. В країні де чи не третина домогосподарств на субсидії вимагати хабар у людей при смерті за безкоштовне лікування це шановна пані за межами здорового глузду
показать весь комментарий
30.09.2021 17:20 Ответить
От ви й нерозумна людина..
Спеціалістів високого профілю ОДИНИЦІ.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:21 Ответить
Фсе? Одесса осталась без кардиохирурга??? Капе-е-ц... Кому теперь "десятку" зелени нести?
показать весь комментарий
30.09.2021 18:16 Ответить
А скільки їх всього там є ?
показать весь комментарий
30.09.2021 18:23 Ответить
Ими можно забить все СИЗО на Водопроводной.
показать весь комментарий
30.09.2021 18:54 Ответить
Так не дозволяйте,хто вам лікар,не давайте й не беріть,я зовсім про інше написав,про корінь зла у цій країні-відсутність правосуддя.
показать весь комментарий
01.10.2021 11:33 Ответить
Сегодня пожертвовал 50 долларов, на медицину, в виде сдачи ПЦР теста. Это у меня уже 5-й тест. Странно, несмотря моё абсолютное неприятие всех этих эпидмероприятий, у меня этот тест всегда отрицательный. Начали говорить что курение повышает шанс немножко сдохнуть, от барановируса, я курю у же более 2 пачек Синего Кэмэла, в сутки. А ещё говорят- бухать нельзя, а продолжаю 200 грам "Козацькой Рады" укладывать, в сутки. И- нормально всё!
показать весь комментарий
30.09.2021 16:54 Ответить
Дорого якось, в Києві 700-800 грн тест...
показать весь комментарий
30.09.2021 17:15 Ответить
Та знаю я! Тут, как выясняется. зависит от срочности события. По крайней мере, я именно так понял. Ну и... заплатил. Как выясняется- зря заплатил, моя поездка отменяется.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:34 Ответить
І скільки вам років вже ?
показать весь комментарий
30.09.2021 17:24 Ответить
Мне 60 лет и 6 месяцев.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:32 Ответить
Самое интересное у вас впереди.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:31 Ответить
Очень на это надеюсь!
показать весь комментарий
30.09.2021 17:33 Ответить


показать весь комментарий
30.09.2021 21:17 Ответить
Так то воно так, але некурящий теж чомусь попав до патологоанатома. )))
показать весь комментарий
30.09.2021 22:14 Ответить
Да, попал, но лет на 20 попоже. Все там будем.
показать весь комментарий
01.10.2021 05:49 Ответить
Посадите цього, і інші повтікають... І хто буде робити операції? Слуги? Для початку треба таким лікарям дати відповідну зарплатню!!!
показать весь комментарий
30.09.2021 17:00 Ответить
Да не треба йому відповідна зарплатня. Йому вигідна існуюча система хабарів в мед закладах. А стане мед начальником так взагалі буде хабарі брати від підлеглих.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:30 Ответить
Брехня.
Первый шунт бесплатно, все последующие оплачиает пациент.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:30 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3264770/zavotdeleniem_odesskoyi_bolnitsy_vymogal_u_patsientov_dengi_za_besplatnye_operatsii_na_serdtse_sbu_fotoreportaj
показать весь комментарий
30.09.2021 17:35 Ответить
Люди в самом деле считают, что платить специалисту такого уровня, 20 тыс грн, это верх щедрости?
Тогда у нас скоро и медсестер не останется...
показать весь комментарий
30.09.2021 17:35 Ответить
Обратный вывод из этой странной логики - зачем повышать зарплаты медикам если они и так берут взятки.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:42 Ответить
Если государство не делает вообще ничего, полностью абстрагировавшись от всех государственных вопросов, то на кой хрен нужно такое государство?
Все финансируется за счет государства, все есть, все бесплатно!
Но по факту, есть только офигенно дорогая курточка у экс министр здравоохранения, а все остальное туфта!
Я не оправдываю действия этого человека, но есть специалисты на вес золота в прямом смысле.
И не будут они работать за копейки.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:52 Ответить
Вот становиться такой врач начальником. Ему надо реформировать медицину, ну а зачем ему это делать, если с каждого такого кардиохирурга собрал по 10 тысяч за должность и нафига нужна та зарплата европейского уровня. На курточку отстегнул министру и вообще молодец.
показать весь комментарий
30.09.2021 18:07 Ответить
Если надеятся на то, что высококлассный спец, будет работать в Украине аж за 20 000 грн, то скоро не останется врачей.
Кроме светил науки с купленными дипломами.
показать весь комментарий
30.09.2021 18:16 Ответить
А кто тебе сказал что этот тип высококласный спец? И что он не купил должность?

Закусился доктор с пациентом, не сошлись в сумме. Доктор решил досуха выдоить пациента, а жадничать надо в меру, особенно в таких делах. Хирург не захотел по плохому, по хорошему хуже сам себе и сделал.
показать весь комментарий
30.09.2021 18:41 Ответить
Затем чтоб они окончательно в частную медицину не свалили, иначе потом операции студенты будут проводить
показать весь комментарий
30.09.2021 20:22 Ответить
А этот хирург еще в государственной медицине или уже в частной?
показать весь комментарий
30.09.2021 20:26 Ответить
На проведение операций и принятие родов в нашем замечательном государстве госмонополия. Врачи работают и в госклинике и в частной где делают диагностику и осмотры а затем оперируют в госклиниках. Это единственный момент который еще както удерживает квалифицированных врачей в госгавнобольницах иначе свалили бы все давно

показать весь комментарий
30.09.2021 20:31 Ответить
Вот все в Украине против коррупции и стрелять призывают направо и налево коррупционеров, а потом рассказывают про нюансы и маленькие зарплаты.
показать весь комментарий
30.09.2021 20:38 Ответить
Против корупции все, но бесплатно работать никто не будет, да и зарплата в Украине у специалистов немалая, меньше чем у колег в европе или штатах но немаля. А бездельники, тупари и рукожопы такида получают мало
показать весь комментарий
30.09.2021 20:47 Ответить
Значить все небездельники и не тупари должны брать взятки и называть это благодарностью. А так да все против коррупции.
показать весь комментарий
30.09.2021 20:58 Ответить
Вам не подходит ищите дешевле, операция плановая, по неотложне это хирург делает свою работу бесплатно
показать весь комментарий
30.09.2021 21:20 Ответить
Теперь этому коммерсанту от медицины будет говорить следователь и судья - "не нравится что так дорого, так надо было взятки не брать".
показать весь комментарий
30.09.2021 22:46 Ответить
Давайте каждые пол года эту новость размещать
показать весь комментарий
30.09.2021 17:36 Ответить
Не страна, а территория которая подаёт пример всему миру как жить не надо...
показать весь комментарий
30.09.2021 17:47 Ответить
Нехай захисники цього диво-хірурга, скажуть скільки з COVIDних пацієнтів треба брати реаніматологам, за підключення до кисневого апарату?
показать весь комментарий
30.09.2021 17:48 Ответить
А треба брати, бо не вакцинованих повно. Їх би і лікувати платно.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:52 Ответить
Зрозуміло.

А поранені в шпиталях скільки повинні платити класним хірургам? Чи вони самі поперлися воювати, то самі хай розраховуються з лікарями?
показать весь комментарий
30.09.2021 18:15 Ответить
А поранені в шпиталях мають отримати лікування за рахунок держави, оскільки цю саму державу вони і захищають. Та де там. Поки царюють зелені покидьки, вони навіть зарплатні не можуть отримати.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:28 Ответить
Реаніматологи мали отримувати доплату за роботу з ковіднимі пацієнтами за рахунок ковідного фонду, який квартальні блазні злили на дерибан під гаслом "велике будівництво крадівництво"
показать весь комментарий
30.09.2021 19:23 Ответить
Повинні отримувати, але якщо не отримують, скільки брати тоді з пацієнтів за кисневі апарати? Особливо якщо брати до уваги скільки заробляє медик в Європі?
показать весь комментарий
30.09.2021 20:30 Ответить
Стоимость лечения от ковида заложена в сумме отката в больничной аптеке, не купите дорогие лекарства будут лечить парацитомолом ацц и аскорбинкой, ну может дадут подышать чуток кислородом, он славабогу в свободном доступе, так и здохните от бесплатного лечения
показать весь комментарий
30.09.2021 20:53 Ответить
Институт сердца Тодурова?
показать весь комментарий
30.09.2021 18:17 Ответить
Я промовчу . Нехай говорять ті , хто стояв в черзі на операцію . Їм видніше .
показать весь комментарий
30.09.2021 19:44 Ответить
Он кувал свое маленькое щастя, но пришли какие-то амбалы и сказали,шо щастя вже не будет. Пшекльонте большевик, им бы льш отобрать у порядочного человека щастя! А в общем-то , если бы тот одесский мудила был бы лично сам большим спецом,то давно свалил бы за "бугор" и спокойно "кувал" там себе"щастя", но уже большое. А так, быстрее всего, купил себе должностишку зав. отделения, нашел хороших "галерников"-кардиохирургов по каким-то причинам еще не свалившим за поребрик (западный) и жил себе припеваючи. Но,увы,пришли какие-то амбалы и...
показать весь комментарий
30.09.2021 19:48 Ответить
это У меня дежавю или у ВАС?

показать весь комментарий
30.09.2021 21:19 Ответить
там 5 месяцев решают меру пресечения уже, а сам наверняка уже смылся за кордон
показать весь комментарий
30.09.2021 21:24 Ответить
Как говорил мой наставник, мастер по деревообработке - это не дежавю, это одна и та же херня, просто каждый день...
показать весь комментарий
01.10.2021 08:09 Ответить
умиляют защитники доктора вымогателя! или пособники или с одного корыта харчуются.
показать весь комментарий
30.09.2021 21:53 Ответить
Лечиться даром - даром лечиться.
показать весь комментарий
30.09.2021 22:16 Ответить
Вопрос к докторам. Можно ли призывать на службу в армию ,сорокалетнего мужчину: без селезёнки с большим давлением и больным сердцем ?
Который воспитывает 3 малолетних детей.
показать весь комментарий
30.09.2021 22:42 Ответить
Это у бубочки нет селезенки?
показать весь комментарий
30.09.2021 22:55 Ответить
Сделать его тюремным врачом. Бесплатным. Будет огромная польза.
показать весь комментарий
01.10.2021 08:14 Ответить
Лікар вбивця . Заради наживи вирішував кому є право на життя , а кому ні . Більшість українців не мають такіх грошей , бо живуть за межею бідності , тому , саме для них зробили ці операції бескоштовні.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:16 Ответить
Я думаю, медуслуги должны быть по категориям. У кого есть эти самые 11 тыс пускай оперируются у суперпрофессионалов, а у кого нет то у хирургов менее опытных, без учебной степени, с меньшей категорией, но что бы не было такого что если у пациента нет денег то пациенту полностью отказывают в операции и лечении...
Есть еще способ: Сделайте в перечне зарплат медицинские профессии повышенной квалификации требующих отточенных навыков: кардиохирург, нейрохирург, онколог (условие: опыт работы 20 и более лет, умение прозводить уникальные операции, которые не умеют делать другие) и др, и платите им те же 11 тыс у. е. только официально . Попасть в этот перечень отдельная история, это как стать судьей но с простых пациентов они драть деньги не будут. Проще сделать всё как надо, что бы не вышивки. ..
А вообще эта история разборки между конкурирующими группами хирургов. Хирург конечно не сядет, полиняет на денежку, но с хлебного места придётся уйти ...
показать весь комментарий
02.10.2021 14:18 Ответить
Что бы не вышибли
показать весь комментарий
02.10.2021 14:20 Ответить
я б такого ублюдка стрелял при задержании... и на суде можно сэкономить....
показать весь комментарий
03.10.2021 19:51 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/dokumenty-podtverdili-poluchenie-strukturami-zelenskoho-40-mln-dollarov-ot-kolomojskoho-slidstvoinfo.html В распоряжении журналистов оказались документы о миллионных переводах между структурами Зеленского и Коломойского
Наверняка , как и зеленый, который брал в оффшоры Зеленого Мыса по 40 млн долларов из рф -
интересной нац.ю
Они и за АТОшников брали за каждого по 145 тысяч долларов .
Опубликовано в цензор нет е .( для ботов).Фарисеи...... м лля
Документы подтвердили получение структурами Зеленского от Коломойского 40 млн долларов, выведенных из "Приватбанка" - Слідство.Інфо
03 октября, 2021, 2https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4GkQW5ZX8PrsHZAVLyIs4AuxXFz8PGLDaqQ&usqp=CAU 1https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVkg0xMs9bgqD3gPX8LSNRigb4i17xy3brug&usqp=CAU
показать весь комментарий
04.10.2021 18:55 Ответить
10 раненых украинских воинов отправились на реабилитацию в Румынию. ФОТОрепортаж Источник:
Трояска Румания марэ !

показать весь комментарий
04.10.2021 19:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 