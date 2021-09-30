Одесский кардиохирург брал деньги за бесплатные операции и теперь может сесть на 10 лет, - прокуратура. ФОТО
Завотделением брал с пациентов больницы деньги за операции по протезированию восходящего отдела аорты. Эти операции в Украине бесплатны, а протезы, шунты и клапаны закупают за бюджетные средства.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Хирурга задержали "на горячем" при получении $11 тыс.
"Обвиняемый требовал и получил от пациента больницы неправомерные средства за проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты. Стоит отметить, что такого рода операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно, приобретение протезов, клапанов, шунтов и т.д. осуществляется за бюджетные средства", - сказано в сообщении прокуратуры.
Хирурга уволили с должности, а теперь его дело передали в суд.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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По аналогии, если хирург сэкономит "свої знання та час", то такое же право имеет сэкономить строитель, и у вас пол в многоэтажке провалится с 7-го этажа на 1-й, и повар сэкономит - накормит хитро-сделанного хирурга жаренными котятами...
Еще учитель тоже имеет право сэкономить и научить вашего сына на уроке украинского языка блатному жаргону и забористому мату!
Не думайте пожалуйста, что хирург самый обделенный и если он начнет хитрожопить, найдется много профессий, которые могут быть поэкономнее его.
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Поэтому нужно платить ВСЕМ, в том числе дворнику и учительнице, чтобы они могли себе позволить достойно платить хирургу и при этом не продавать почку!
А пока такого нет- пусть хирург ужмет свои хотелки до хотелок учительницы или повара!
Чи вижеве пацієнт після такої безплатної операції - сумнівно.
За все треба платити, особливо спеціалістам високого профілю.
Навіщо...
Спеціалістів високого профілю ОДИНИЦІ.
Первый шунт бесплатно, все последующие оплачиает пациент.
Тогда у нас скоро и медсестер не останется...
Все финансируется за счет государства, все есть, все бесплатно!
Но по факту, есть только офигенно дорогая курточка у экс министр здравоохранения, а все остальное туфта!
Я не оправдываю действия этого человека, но есть специалисты на вес золота в прямом смысле.
И не будут они работать за копейки.
Кроме светил науки с купленными дипломами.
Закусился доктор с пациентом, не сошлись в сумме. Доктор решил досуха выдоить пациента, а жадничать надо в меру, особенно в таких делах. Хирург не захотел по плохому, по хорошему хуже сам себе и сделал.
А поранені в шпиталях скільки повинні платити класним хірургам? Чи вони самі поперлися воювати, то самі хай розраховуються з лікарями?
будівництвокрадівництво"
Который воспитывает 3 малолетних детей.
Есть еще способ: Сделайте в перечне зарплат медицинские профессии повышенной квалификации требующих отточенных навыков: кардиохирург, нейрохирург, онколог (условие: опыт работы 20 и более лет, умение прозводить уникальные операции, которые не умеют делать другие) и др, и платите им те же 11 тыс у. е. только официально . Попасть в этот перечень отдельная история, это как стать судьей но с простых пациентов они драть деньги не будут. Проще сделать всё как надо, что бы не вышивки. ..
А вообще эта история разборки между конкурирующими группами хирургов. Хирург конечно не сядет, полиняет на денежку, но с хлебного места придётся уйти ...
В распоряжении журналистов оказались документы о миллионных переводах между структурами Зеленского и Коломойского
Наверняка , как и зеленый, который брал в оффшоры Зеленого Мыса по 40 млн долларов из рф -
интересной нац.ю
Они и за АТОшников брали за каждого по 145 тысяч долларов .
Опубликовано в цензор нет е .( для ботов).Фарисеи...... м лля
Документы подтвердили получение структурами Зеленского от Коломойского 40 млн долларов, выведенных из "Приватбанка" - Слідство.Інфо
03 октября, 2021, 2https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4GkQW5ZX8PrsHZAVLyIs4AuxXFz8PGLDaqQ&usqp=CAU 1https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVkg0xMs9bgqD3gPX8LSNRigb4i17xy3brug&usqp=CAU
Трояска Румания марэ !