Одесский кардиохирург брал деньги за бесплатные операции и теперь может сесть на 10 лет, - прокуратура. ФОТО

Завотделением брал с пациентов больницы деньги за операции по протезированию восходящего отдела аорты. Эти операции в Украине бесплатны, а протезы, шунты и клапаны закупают за бюджетные средства.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Хирурга задержали "на горячем" при получении $11 тыс.

"Обвиняемый требовал и получил от пациента больницы неправомерные средства за проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты. Стоит отметить, что такого рода операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно, приобретение протезов, клапанов, шунтов и т.д. осуществляется за бюджетные средства", - сказано в сообщении прокуратуры.

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Хирурга уволили с должности, а теперь его дело передали в суд.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







