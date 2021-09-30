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ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США. ФОТОрепортаж

На базе "Юг" в Практической гавани в Одессе началась апробация скоростных лодок, которые ранее были переданы Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины в рамках американской материально-технической помощи. Речь идет о десяти 7-метровых лодках с жестким корпусом типа RIB от компании Metal Shark.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Реактивация лодок будет проходить в два этапа: первый, который продолжается в настоящее время, включает проверку лодок с американской стороны, испытания их на воде, запуск двигателей, проверку работы всех систем, агрегатов и оборудования, прохождение акватории, отработку основных элементов движения", - цитирует пресс-служба начальника отдела эксплуатации и обеспечения техническим и спасательным имуществом управления эксплуатации судоремонта, вооружения командования логистики командования ВМС ВСУ капитана 1 ранга Алексея Голубева.

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По его словам, на втором этапе будет проходить обучение личного состава, который будет закреплен за данными лодками. После усвоения всех начальных элементов, американские коллеги приступят к практическим тренировкам на воде. Военные моряки будут изучать, как подготовить катер к выходу, правильно транспортировать, управлять и эксплуатировать на воде, а затем обслуживать и при необходимости проводить ремонты. Важно, чтобы как при подготовке лодок, так уже и на воде, все досконально знали свои действия, оперативно и четко выполняли указания командира.

Как отмечается, после всех испытаний и обучения экипажей катера будут переданы в определенные воинские части и учреждения ВМС Украины. Получат свои первые лодки данного типа Институт ВМС Национального университета "Одесская морская академия" и Учебный центр ВМС ВС Украины.

7M RIB - это прочные многоцелевые лодки для работы на мелководье, где другие плавсредства недоступны. Они имеют стеклопластиковый корпус, который по периметру обшит надувной системой из прочного материала, что позволяет использовать их при любой погоде. Благодаря этому лодки являются универсальной платформой и идеально подходят для широкого спектра применений.

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Конструктивно 7M RIB может быть оборудован двумя подвесными бензиновыми моторами или одним дизельным водометным двигателем. Также одним из главных преимуществ катеров этого типа является их удобная транспортабельность.

ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США 01
ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США 02
ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США 03
ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США 04
ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США 05
ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США 06
ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США 07
ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США 08
ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США 09

Автор: 

ВМС (1470) испытания (379) корабль (2041) оборона (5212) США (26791) флот (810)


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Топ комментарии
+12
Ща сделают... Бубочка только насос достанет...
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30.09.2021 17:14
+8
Такие лодки могли бы и сами делать. Но мешают.
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30.09.2021 17:00
+7
От тупі американці! Мало того що самі такий непотріб експлуатують, так ще і нам дарують! А нам потрібні броненосці!
Я вас, дібілів, вище написавших, правельно зрозумів?
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30.09.2021 18:13
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Такие лодки могли бы и сами делать. Но мешают.
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30.09.2021 17:00 Ответить
Ща сделают... Бубочка только насос достанет...
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30.09.2021 17:14 Ответить
Це той насос яким Воно по клавішам стукало?
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30.09.2021 18:47 Ответить
Той насос вже здувся.
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30.09.2021 18:54 Ответить
А было 70 (семьдесят) Карл боевых вымпелов ВМС Украины...
Остались одни даровые надувные лодки ....

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04.10.2021 19:33 Ответить
хто заважає? в Харк.обл є виробник Бріг, експортер зі світовим ім'ям, доречі, таке і не знати... наче ще є якийсь в Києві.
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30.09.2021 17:16 Ответить
Сделать конечно могут и у нас. Но кто их купит?

Если и делают то на экспорт.
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30.09.2021 17:24 Ответить
Такі човни давно вже роблять в Україні і ВМС їх іноді закуповує, але це подарунок від Америки, тому це добре. До речі, українські човни набагато вищої якості і зараз лідирують у світі і за якістю і за дизайном.
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30.09.2021 21:30 Ответить
На Дунай их, накуй!
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30.09.2021 17:15 Ответить
Дожились,ВМФ Украины будут плавать а не ходить по морям
на надувных презирвативах.
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30.09.2021 17:15 Ответить
Трындец панове ! Ну реально ,на фига давать ВатаТВ лишний повод поизголяться .
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30.09.2021 17:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rllO2jzaznY
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30.09.2021 17:24 Ответить
Буде на чому Неїжпапі на рибалку їздити.
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30.09.2021 17:34 Ответить
Такие скоростные лодки подойдут полиции водной или спецназу но не на баланс ВМС Украины
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30.09.2021 17:45 Ответить


На Дунай их, накуй!



Погранцам...и на Днестр тоже
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30.09.2021 19:25 Ответить
А мы на эти лодки установим Джавелины!
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30.09.2021 17:54 Ответить
От тупі американці! Мало того що самі такий непотріб експлуатують, так ще і нам дарують! А нам потрібні броненосці!
Я вас, дібілів, вище написавших, правельно зрозумів?
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30.09.2021 18:13 Ответить
Давать такое для обороны от России-это издевательство...
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30.09.2021 18:17 Ответить
..лайк, звичайно, але броньовані та вже навіть перевірені вогнем катери Пороха-Рибальського - крутіші.. зебілам-тупорилим не зрозуміти..
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30.09.2021 18:30 Ответить
Це абсолютно різні класи човнів для різних завдань.
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30.09.2021 21:31 Ответить
На рыбалку гонять самое то
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30.09.2021 19:06 Ответить
Ой ой шо робиться срамота яка Будемо воювати на надувних лодках розвалили наші суднобудівні заводи це зробили ********** диверсанти
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30.09.2021 19:49 Ответить
"
ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США..."

Маю надію що випробовування проводять на москалях.
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01.10.2021 00:35 Ответить
А робота камикадзе нельзя из них сделать?
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04.10.2021 19:30 Ответить
 
 