ВМС Украины начали тестирование скоростных лодок, полученных от США. ФОТОрепортаж

На базе "Юг" в Практической гавани в Одессе началась апробация скоростных лодок, которые ранее были переданы Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины в рамках американской материально-технической помощи. Речь идет о десяти 7-метровых лодках с жестким корпусом типа RIB от компании Metal Shark.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Реактивация лодок будет проходить в два этапа: первый, который продолжается в настоящее время, включает проверку лодок с американской стороны, испытания их на воде, запуск двигателей, проверку работы всех систем, агрегатов и оборудования, прохождение акватории, отработку основных элементов движения", - цитирует пресс-служба начальника отдела эксплуатации и обеспечения техническим и спасательным имуществом управления эксплуатации судоремонта, вооружения командования логистики командования ВМС ВСУ капитана 1 ранга Алексея Голубева.

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По его словам, на втором этапе будет проходить обучение личного состава, который будет закреплен за данными лодками. После усвоения всех начальных элементов, американские коллеги приступят к практическим тренировкам на воде. Военные моряки будут изучать, как подготовить катер к выходу, правильно транспортировать, управлять и эксплуатировать на воде, а затем обслуживать и при необходимости проводить ремонты. Важно, чтобы как при подготовке лодок, так уже и на воде, все досконально знали свои действия, оперативно и четко выполняли указания командира.

Как отмечается, после всех испытаний и обучения экипажей катера будут переданы в определенные воинские части и учреждения ВМС Украины. Получат свои первые лодки данного типа Институт ВМС Национального университета "Одесская морская академия" и Учебный центр ВМС ВС Украины.

7M RIB - это прочные многоцелевые лодки для работы на мелководье, где другие плавсредства недоступны. Они имеют стеклопластиковый корпус, который по периметру обшит надувной системой из прочного материала, что позволяет использовать их при любой погоде. Благодаря этому лодки являются универсальной платформой и идеально подходят для широкого спектра применений.

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Конструктивно 7M RIB может быть оборудован двумя подвесными бензиновыми моторами или одним дизельным водометным двигателем. Также одним из главных преимуществ катеров этого типа является их удобная транспортабельность.

















