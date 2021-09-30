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На месте разрушенного моста во Львовской области строят новый длиной 141 м, - "Укравтодор". ФОТО

На Львовщине возле села Гаек строят 141-метровый мост европейского качества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог во Львовской области.

Мост через реку Западный Буг является частью трассы Н-17 Львов - Радехов - Луцк. В мае старый мост, давно исчерпавший свой технологический ресурс, упал. По словам руководителя Службы автомобильных дорог во Львовской области Олега Березы, это создало много неудобств.

"Приходилось преодолевать немалый отрезок дороги, чтобы объехать разрушенный мост. Благодаря тому, что это сооружение мы планировали реконструировать, на момент его разрушения у нас была готова проектная документация. В течение нескольких месяцев мы получили все разрешительные документы на проведение строительных работ, обеспечили переправу для пешеходов, обустроили временный мост, провели демонтаж разрушенных элементов и приступили к строительству основного моста", - рассказал он.

Так, согласно проекту в рамках президентской программы "Большая стройка" новый мост будет будет иметь длину 141,5 м и ширину проезжей части 9,5 м. Кроме того, на мосту будут тротуары шириной 1,8 м с обеих сторон. Также здесь появятся новые барьерные ограждения, дорожные знаки, освещение и разметка.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершают реконструкцию стадиона "Спартак" в Кривом Роге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый 64-метровый мост через реку Удай готовят к открытию, - Служба автодорог Черниговщины. ФОТОрепортаж

На месте разрушенного моста во Львовской области строят новый длиной 141 м, - Укравтодор 01
На месте разрушенного моста во Львовской области строят новый длиной 141 м, - Укравтодор 02

Автор: 

мост (1028) Большая стройка (728) Львовская область (2910)


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Та вже будь ласка, бо дуже незручно у Львів їздити.
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30.09.2021 17:24 Ответить
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30.09.2021 17:27 Ответить
Одним "будь ласка побудуйте", іншим "велике крадівництво...
Ви вже якось визначтеся', вам шашечки чи їхати.
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30.09.2021 18:13 Ответить
Та той Буг зараз жаьі по кліна, а тут "141 м"
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30.09.2021 20:57 Ответить
"жаьі по кліна" - переведіть, будь ласка.
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01.10.2021 07:09 Ответить
жабi по колiна.
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01.10.2021 08:10 Ответить
 
 