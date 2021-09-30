Замначальника отделения полиции на Харьковщине пытал мужчину ради признания в убийстве. Теперь он может сесть срок от 5 до 10 лет. ФОТО

Заместителя начальника отдела полиции Чугуевского районного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области подозревают в пытках по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.127 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемый – подполковник полиции. В ноябре 2019г. он расследовал убийство мужчины. Узнав от свидетелей, что погибший дружил с местным жителем, он вместе с другими правоохранителями явился к тому домой.

"Увидев, что мужчина уже спит, полицейский начал бить его деревянной палкой по спине, после чего прижал его голову к подушке, чтобы мужчина не мог дышать. После этого правоохранители надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где на протяжении длительного времени поочередно били его заполненной водой пластиковой бутылкой", - сообщили в прокуратуре.

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30 сентября 2021г. замначальника отделения полиции сообщили о подозрении. Теперь его хотят отстранить от должности и избрать меру пресечения.

За пытки полицейскому грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.