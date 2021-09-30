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Замначальника отделения полиции на Харьковщине пытал мужчину ради признания в убийстве. Теперь он может сесть срок от 5 до 10 лет. ФОТО

Замначальника отделения полиции на Харьковщине пытал мужчину ради признания в убийстве. Теперь он может сесть срок от 5 до 10 лет. ФОТО

Заместителя начальника отдела полиции Чугуевского районного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области подозревают в пытках по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.127 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемый – подполковник полиции. В ноябре 2019г. он расследовал убийство мужчины. Узнав от свидетелей, что погибший дружил с местным жителем, он вместе с другими правоохранителями явился к тому домой.

"Увидев, что мужчина уже спит, полицейский начал бить его деревянной палкой по спине, после чего прижал его голову к подушке, чтобы мужчина не мог дышать. После этого правоохранители надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где на протяжении длительного времени поочередно били его заполненной водой пластиковой бутылкой", - сообщили в прокуратуре.

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30 сентября 2021г. замначальника отделения полиции сообщили о подозрении. Теперь его хотят отстранить от должности и избрать меру пресечения.

За пытки полицейскому грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Замначальника отделения полиции на Харьковщине пытал мужчину ради признания в убийстве. Теперь он может сесть срок от 5 до 10 лет 01

Автор: 

Нацполиция (16485) прокуратура (5017) пытки (838) пытки в милиции (264) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+13
Как в старое-доброе время, которое оказывается и поныне продолжается. Целый подполковник, сразу видна милицейская закалка и старая школа
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30.09.2021 17:28
+11
Реформатор авакав ?
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30.09.2021 17:29
+10
сначала выполняй - а потом обжалуй
помните?
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30.09.2021 17:27
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Так может это он и убил, полицейский.
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30.09.2021 17:27 Ответить
Наша полиция, это настоящий цирк уродов!
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30.09.2021 17:27 Ответить
сначала выполняй - а потом обжалуй
помните?
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30.09.2021 17:27 Ответить
Как в старое-доброе время, которое оказывается и поныне продолжается. Целый подполковник, сразу видна милицейская закалка и старая школа
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30.09.2021 17:28 Ответить
так це ж Харків
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30.09.2021 17:29 Ответить
Реформатор авакав ?
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30.09.2021 17:29 Ответить
Ого як швидко спрацювали. Злочин відбувся в 2019 а підозра в 2021. От шкода тільки що спільників ще не знайшли.. ну нічого років за десять...😊
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30.09.2021 17:34 Ответить
Возможно искали не преступника, а идеального кандидата, что бы подставить и сделать виновным...
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30.09.2021 17:41 Ответить
Какие 5-10 ,на ПОЖИЗНЕННОЕ суку !
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30.09.2021 17:39 Ответить
интересно, какой процент преступлений "раскрывают" именно этим способом?
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30.09.2021 17:40 Ответить
0.1%. Остальные раскрывает Коломбо
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30.09.2021 19:13 Ответить
Как то не видно в таких новостях жирного хлебала Геращенко, да и министр ВД никак не комментирует...
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30.09.2021 18:18 Ответить
10 лет МАЛО. Этому скоту пожизненное нужно дать, ну или хоть 15 лет.
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30.09.2021 18:44 Ответить
Разница с другими только в том что прошел крайним...
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30.09.2021 19:14 Ответить
Цитата неполная.
На УП текст имеет продолжение:

"...После этого полицейские надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где более часа поочередно били заполненной водой пластиковой бутылкой по голове.

А подполковник не ограничился избиением - он надел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии пострадавшему.

Не выдержав пыток, человек взял на себя вину за убийство."

=========
5 лет - слишком мало.
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30.09.2021 19:28 Ответить
усі хто купив люстрацію- усі вони покидьки
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30.09.2021 19:31 Ответить
Ключевой смысл - "может". Это как с пьяными мусора и, убившими 5-летнего ребенка
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30.09.2021 21:04 Ответить
коли мусора будуть сидіти в загальних тюрмах та зонах, тоді почнуть поважати закони, яким служать, а не не "червоних" курортах, як зараз
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30.09.2021 21:53 Ответить
дайте оружие людям иди мы сами начнем их кончать....
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03.10.2021 19:54 Ответить
 
 