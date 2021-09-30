В ходе украинско-румынских учений "Риверайна - 2021" отработана высадка десанта на берега Дуная. ФОТОрепортаж

Участники двусторонних украинско-румынских учений "Риверайна - 2021" отработали высадку десанта на участок берега реки Дунай.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

По легенде учений, противник захватил важный инфраструктурный объект на одном из берегов Дуная. Для его деблокирования была проведена высадка тактического десанта.







"На начальном этапе подразделение морской пехоты прибыло на вертолете Ми-8 в определенный район. После десантирования посадочным способом морпехи обнаружили и уничтожили силы противника, закрепились на участке побережья и удерживали его до подхода основных сил. Тем временем другое подразделение высадилосю на необорудованный участок берега с десантного катера "Сватово". Объединившись, морские пехотинцы освободили захваченный врагом объект и предоставили возможность восстановить его работу", - говорится в описании проведенных учений.









В этот же день участники учений "Риверайна - 2021" отработали проводку кораблей за тралами на заминированном участке русла реки, тактическое маневрирование, досмотровую операцию и спасение упавшего за борт.







