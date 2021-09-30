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В ходе украинско-румынских учений "Риверайна - 2021" отработана высадка десанта на берега Дуная. ФОТОрепортаж

Участники двусторонних украинско-румынских учений "Риверайна - 2021" отработали высадку десанта на участок берега реки Дунай.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 01

По легенде учений, противник захватил важный инфраструктурный объект на одном из берегов Дуная. Для его деблокирования была  проведена высадка тактического десанта.

В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 02
В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 03
В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 04

"На начальном этапе подразделение морской пехоты прибыло на вертолете Ми-8 в определенный район. После десантирования посадочным способом морпехи обнаружили и уничтожили силы противника, закрепились на участке побережья и удерживали его до подхода основных сил. Тем временем другое подразделение высадилосю на необорудованный участок берега с десантного катера "Сватово". Объединившись, морские пехотинцы освободили захваченный врагом объект и предоставили возможность восстановить его работу", - говорится в описании проведенных учений.

В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 05
В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 06
В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 07
В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 08

В этот же день участники учений "Риверайна - 2021" отработали проводку кораблей за тралами на заминированном участке русла реки, тактическое маневрирование, досмотровую операцию и спасение упавшего за борт.

В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 09
В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 10
В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 11
В ходе украинско-румынских учений Риверайна - 2021 отработана высадка десанта на берега Дуная 12

Автор: 

ВМС (1471) Дунай (92) оборона (5212) военные учения (3458)


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от де наші МБАКи на своєму місці. прикро що ворог в протилежнуму боці
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30.09.2021 20:05 Ответить
А на чей берег высаживались? Наш или Румынский
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01.10.2021 08:08 Ответить
 
 