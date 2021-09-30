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Акция-перформанс в поддержку украинского политзаключенного в РФ Дудки прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

30 сентября на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция-перформанс ко Дню рождения украинского политзаключенного в РФ Владимира Дудки, которому исполнилось 57 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед участниками акции на стуле со связанными руками и с мешком на голове сидел человек. Он олицетворял политзаключенного, которого уже 5 лет незаконо удерживают в России.

Акция-перформанс в поддержку украинского политзаключенного в РФ Дудки прошла в центре Киева 01
Акция-перформанс в поддержку украинского политзаключенного в РФ Дудки прошла в центре Киева 02
Акция-перформанс в поддержку украинского политзаключенного в РФ Дудки прошла в центре Киева 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сын об узнике Кремля Дудке: Про обмен даже не спрашивал, смирился с тем, что будет сидеть

В мероприятии приняли участие бывшие политзаключенные Кремля – Олег Сенцов и Владимир Жемчугов.

Акция-перформанс в поддержку украинского политзаключенного в РФ Дудки прошла в центре Киева 04
Акция-перформанс в поддержку украинского политзаключенного в РФ Дудки прошла в центре Киева 05
Акция-перформанс в поддержку украинского политзаключенного в РФ Дудки прошла в центре Киева 06

В конце акции веревку разрезал и освободил узника отец политзаключенного Валентина Выговского – Петр Выговский.

Акция-перформанс в поддержку украинского политзаключенного в РФ Дудки прошла в центре Киева 07

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Также присутствующие подписали поздравительную открытку для Владимира Дудки.

Акция-перформанс в поддержку украинского политзаключенного в РФ Дудки прошла в центре Киева 08

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года. По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. 

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого. Владимира Дудку удерживают в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

акция (2425) Киев (25571) политзаключенные (1622) Богачук Олег (1462) Дудка Владимир (37)


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ЗЕленій "ОПГ", на жаль, плювати і на ції і на бранців *****, але будуть робити вигляд для інфуЗЕрій, що то їх турбує. Он киримли зараз клюнули на "Кримську платформу" та "закон про корінні народи" і тепер не помічають злочинні дії ЗЕвлади, бо вірять , що ЗЕ їм ще автономію зробить в Херсонській області на час окупації Криму.
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30.09.2021 23:32 Ответить
 
 