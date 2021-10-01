Полиция ликвидировала на Виннитчине ОПГ, члены которой организовали производство и сбыт наркотиков. Ежемесячный доход банды составлял около 500 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 сентября полицейские провели спецоперацию с привлечением спецтехники воинской части 3008 Нацгвардии Украины. В состав группировки входило восемь жителей города Ладыжин, неоднократно судимых за тяжкие преступления. Полицейские провели у них 12 санкционированных обысков, в ходе которых прекратили деятельность нарколаборатории, изъяли наркотики, прекурсоры, боевое оружие, патроны различного калибра, денежные средства, добытые преступным путем, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Спецоперация провели сотрудники управления уголовного розыска, управления внутренней безопасности, следователи следственного управления ГУНП в Винницкой области при силовой поддержке бойцов КОРДа, роты особого назначения и нацгвардийцев.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Ивана Ищенко, полицейские несколько месяцев документировали преступную деятельность участников группировки, которые обустроили в квартире нарколабораторию по изготовлению амфетамина и реализовывали на территории области. Организовал преступную деятельность - 31-летний житель Ладыжина.

По оперативной информации, члены группировки сбывали наркотические средства в крупных размерах постоянным клиентам.

Ежедневно они обслуживали около двух десятков покупателей. Доход от преступной деятельности составил около полумиллиона гривен в месяц.

Во время проведения обысков у организатора и других участников, работники полиции изъяли амфетамин в особо крупных размерах, оборудование, прекурсоры и химические реагенты для его изготовления, "черновые" записи, сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты, более 300 тыс. денежных средств, полученные от продажи наркотиков, три единицы оружия, патроны и другие вещественные доказательства их преступной деятельности.

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Изъятое направлено на экспертизу.

Следствием расследуется уголовные производства, созданные по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Четырем членам преступной группы следователи объявили о подозрении.

Кроме этого, в действиях злоумышленников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам группировки грозит наказание - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.































