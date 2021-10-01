"Объединенные усилия - 2021": в ВСУ договорились с иностранными посредниками о совместных учениях на уровне штабов. ФОТОрепортаж

В течение стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2021" офицерами вооруженных сил стран-членов НАТО провели оценку знаний, которые были даны украинским офицерам в ходе подготовки к данному обучению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел связей с общественностью Командования Объединенных сил в Facebook, об этом, подводя итоги маневров, сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"С помощью наших советников была проведена практическая отработка документов, которые по содержанию отрабатываются в странах Североатлантического альянса. В частности, рассматривалась реальная обстановка в ходе обучения, а также применялся тот смысл, который соответствовал реальности на разных этапах ведения боевых действий", - отметил командующий.

Кроме того, Наев отметил, что в ходе уточнения планировочных документов использовалась методика, в основе которой лежит стратегический подход к определению критических рычагов, которые могут повлиять на развитие ситуации.

"В ходе совместной работы с иностранными посредниками был обсужден вопрос дальнейшей нашей работы в будущем. А, именно, проведение совместных учений на уровне штабов, а также обмена информацией исключительно с помощью документов, которые введены в странах-членах НАТО", - подчеркнул командующий.

По его мнению, украинские подразделения уже некоторое время понимают своих партнеров на тактическом уровне.

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"Мы должны уметь правильно управлять не только своими подразделениями, но и многонациональными военными частями, которые будут привлечены к проведению совместных с нами операциях", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.







Фото: сайт СБУ