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Зеленский прибыл в Трускавец на заседание фракции "СН", проигнорировав представителей СМИ. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в отель Rixos-Prykarpattya на заседание фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он поздоровался с журналистами, которые ожидали его возле входа в отель, однако не захотел отвечать на вопросы, которые задавали представители СМИ. Президент зашел в отель и последовал на заседание фракции.

Зеленский прибыл в Трускавец на заседание фракции СН, проигнорировав представителей СМИ 01
Зеленский прибыл в Трускавец на заседание фракции СН, проигнорировав представителей СМИ 02

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал журналистам, что у главы государства будет "программное выступление", где он даст свою оценку ситуации в стране.

По его словам, президент останется ночевать в Трускавце.

Читайте также: Зеленский в субботу примет участие в выездном совещании фракции "Слуга народа" в Трускавце, - Никифоров

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Трускавец (102) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+18
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02.10.2021 13:24
+15
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02.10.2021 13:29
+13
а пианину с собой захватил? какой в трускавце концерт без пианины и инструмента с оркестром?
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02.10.2021 13:24
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а пианину с собой захватил? какой в трускавце концерт без пианины и инструмента с оркестром?
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02.10.2021 13:24 Ответить
струмент стерся,Сопля вже не та
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02.10.2021 13:57 Ответить
Я тебе не дорогенька!(с)
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02.10.2021 13:24 Ответить
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02.10.2021 13:24 Ответить
Выездной балаган состоялся .
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02.10.2021 13:25 Ответить
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02.10.2021 14:12 Ответить
И где наши Маруся Зверобой с Федыной, когда они так нужны?
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02.10.2021 13:26 Ответить
А на що вони надіялись, він (президент), вже два роки на них (ЗМІ) кладе.
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02.10.2021 13:26 Ответить
а не свистишь ли? самая длинная в мире конференция, это что - "поклал" или "положил"? а шашлыки со СМЯ-ми - это "наклал", или "наложил"?
ненавижу лжецов просто, хотя они и могут быть т.н. "патриотами".
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02.10.2021 13:57 Ответить
Ну хіба що для тупих інфуЗЕрій та "пресконференція" була.
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02.10.2021 14:12 Ответить
та ок, но была и там были журналюги - так что выше оратор либо сознательно солгал, либо балабол просто.
я тоже не верю(не смотрел) шо ему какие уж совсем кринжовые вопросы задавали. хотя - че, всех их купили тупо? как с Трупиным не так давно шо все почти поудаляли прискорбный инцидент
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02.10.2021 14:17 Ответить
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02.10.2021 13:29 Ответить
недорогенькие ваше на шашлык с вовой не ходили так он вам и не фига не скажет
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02.10.2021 13:35 Ответить
А как же они хотели(сми)..с грязи в кня...пардон--в клоуны, а с клоуна в президенты(князем здесь даже не пахнет)...
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02.10.2021 13:36 Ответить
Зеленский прибыл в Трускавец на заседание фракции "СН" .-К ним бы ещё Коломойского, а весь кодлан-в самолёт и в Израиль. Строить светлое будущее. По Марксу.
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02.10.2021 13:37 Ответить
Шо на велике доехал?
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02.10.2021 13:44 Ответить
Существует большая опасность, шо слабый интеллект Вовчика не осилит влияние своего окружения, причём не без помощи уголовника путлера, за ним должны наблюдать авторитетные психологи, возможно Вовчик уже не принадлежит себе, и уже нуждается в смирительной рубашке, кстати, у нас есть свой, украинский, богом данный президент - Ярош.
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02.10.2021 13:56 Ответить
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02.10.2021 14:11 Ответить
ВІРЮ !!! Я теж прочитав і заплакав...
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02.10.2021 17:57 Ответить
журнашлюпки
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02.10.2021 14:59 Ответить
 
 