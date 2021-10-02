Зеленский прибыл в Трускавец на заседание фракции "СН", проигнорировав представителей СМИ. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в отель Rixos-Prykarpattya на заседание фракции "Слуга народа".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он поздоровался с журналистами, которые ожидали его возле входа в отель, однако не захотел отвечать на вопросы, которые задавали представители СМИ. Президент зашел в отель и последовал на заседание фракции.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал журналистам, что у главы государства будет "программное выступление", где он даст свою оценку ситуации в стране.
По его словам, президент останется ночевать в Трускавце.
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ненавижу лжецов просто, хотя они и могут быть т.н. "патриотами".
я тоже не верю(не смотрел) шо ему какие уж совсем кринжовые вопросы задавали. хотя - че, всех их купили тупо? как с Трупиным не так давно шо все почти поудаляли прискорбный инцидент