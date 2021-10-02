Легковушка врезалась в газозаправочную цистерну на Киевщине - 1 человек погиб, 1 травмирован, - ГСЧС. ФОТО
2 октября в оперативно-диспетчерскую службу 34-й Государственной пожарно-спасательной части г.Вишневое поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в с. Святопетровское на ул. Полевой Белогородской сельской общины Бучанского района.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В сообщении говорится: "На место происшествия были направлены личный состав 62-й и 34-й Государственных пожарно-спасательных частей г.. Вишневое и 33-й ГПСЧ г. Боярка.
По прибытию разведкой установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, водитель которого, не справившись управлением, столкнулся с газовым модулем автозаправочной станции.
В результате 1 человек погиб и 1 пострадал, также повреждена цистерна с газом из которой произошла утечка.
Спасатели ликвидировали последствия ДТП и организовали дежурство личного состава на месте происшествия.
На ликвидации ДТП задействовано 19 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
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