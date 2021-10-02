Ровно 31 год назад началась студенческая Революция на граните в Киеве. Основные требования митингующих. ФОТО
Сегодня, 2 октября, исполняется 31 год со дня начала Революции на граните - массовой студенческой акции протеста в Киеве, которая имела судьбоносное значение для Украины и вошла в историю как "первый Майдан".
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Леся Гордюк, информирует Цензор.НЕТ.
Она напоминает, что организаторы студенческого протеста выдвинули пять заранее согласованных четких требований к власти:
- отказаться от подписания нового Союзного договора;
- провести перевыборы Верховной Рады УССР на многопартийной основе не позднее весны 1991 года;
- вернуть на территорию УССР украинских солдат и призывников (отправленных, в частности, в горячие точки), а также обеспечить прохождение военной службы призывниками-украинцами исключительно на территории республики;
- национализировать имущество Компартии Украины и комсомола;
- отправить в отставку председателя Совета Министров УССР Виталия Масола.
"Такой метод протеста был для Украины беспрецедентным - до сих пор индивидуальные голодовки объявляли только политзаключенные и репрессированные украинцы. Украинская революция на граните стала знаковым событием для Украины, поскольку, кроме ее прямых политических последствий, стала первым за долгие годы примером успешного общественного протеста в Украине", - резюмировала
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Лапша на ухах отвисла
Такая вот реальность
Наивнаяч малэча
на 36:30
А в остальном - как всегда.
Менталітет ?
алe цього замало. стс щe бeрe iнтeрв"ю на 15:18 у какающьоi майбутньоi студeнтки що збирається вступати до нeзрозумло якою мовою викладющєго пeдахогiчного колхозу.
https://www.youtube.com/watch?v=GgOp2ZGVHDQ
Roman Korsun разом з https://uk-ua.facebook.com/olena.bondarenko.9?__cft__[0]=AZVMGCqNUCX74Qr3Efb95w9NXMTgzpuauOq820kETc4sagqFy0nX4htt-zn2XYcpHyRlWpZsy7U15CfIpRALKgxrw1MV3ZYTwhVHnBj1PyPZzRpi-9ERT5U_qv-8NbX50UtWabLj5Il9ylYPfI5k_yOOisjoVbrqQE6RB--9OAUuSSvnZoJKYWoWl2IuaYqXEveJBu5dfmJTNN00LElI0Pu3&__tn__=-]C%2CP-R Olena Bondarenko і Alena Parfenova.
https://www.facebook.com/groups/1447547535497898/posts/2992697440982892/?__cft__[0]=AZVMGCqNUCX74Qr3Efb95w9NXMTgzpuauOq820kETc4sagqFy0nX4htt-zn2XYcpHyRlWpZsy7U15CfIpRALKgxrw1MV3ZYTwhVHnBj1PyPZzRpi-9ERT5U_qv-8NbX50UtWabLj5Il9ylYPfI5k_yOOisjoVbrqQE6RB--9OAUuSSvnZoJKYWoWl2IuaYqXEveJBu5dfmJTNN00LElI0Pu3&__tn__=%2CO%2CP-R 20 год ·
I HAVE A DREAM
28.08.1963 року Мартін Лютер Кінг молодший виступив зі сходів меморіалу Лінкольна у Вашингтоні із промовою проти сегрегації та дискримінації темношкірого населення. Із сегрегацією наче покінчили, щодо дискримінації ще є питання.
У МЕНЕ ТЕЖ Є МРІЯ
Мрія, що батьки перестануть боятися - "Школу не вкажу, бо боюся."
Мрія, що школа перестане бути місцем, де діти отримують таке:
"Англічанка:
- Я, бл*дь, вам це пояснювала, чого не вивчили! Сідай, одиниця.
Вчителька природи:
- А деяким я б радила перевестися назад в 4 клас або взагалі забрати документи з цієї школи. Особливо тобі, Бондарь. (Звісно, учні починають сміятися з Бондаря всім хором).
Фізкультура:
- Якщо учня немає місяць на уроці не з причин хвороби, то мама може сісти в тюрму. І з тобою це може статися, Савчук. (Хор сміху однокласників).
Класний керівник:
- Зніми куртку. Ти не на базарі. Бачиш-но, холодно йому.
Укр мова:
- Заховай пляшку назад в рюкзак. Пити на уроці не можна. Тобі перерви мало?
Математика:
- Заберіть цей подарунок. Зіпсували мені настрій сьогодні. Краще б вели себе нормально. Ви найгірші серед усіх трьох класів."
У мене є мрія, що у матерів не опускатимуться руки від безвиході - "Я не маю жодної надії, що це зміниться в цій країні. Мені страшно за свою дитину, бо я не можу її захистити від усього цього концтабору водночас."
Я дуже сподіваюсь, що кожен нарешті зрозуміє:
Ці 20 відсотків населення - 100 відсотків майбутнього!
P.S. Спробую пояснити цю "вищу математику" простими словами. Діти, коли вироституть, будуть ставитися до школи і до вчителів, так само як до них ставилися школа і вчителі.
Тому, тим хто проголошує "світоглядну позицію кожного українця - повага до Вчителя!", варто зрозуміти, що повага до вчителя, починається з поваги вчителя до дитини.
P.P.S. Я дуже сподіваюсь, що це не лише мрії. Зрештою, через кілька десятків років Барак Обама став першим темношкірим президентом США.
НЕ БУВАЄ НЕМОЖЛИВОГО!
На неможливе потрібно більше часу.
... кілька десятків років ..
Менталітет ?"
Ні, його відсутність.
А ми слухали комуняцькі казки Кравчука і його "новиє ліца"- вчорашніх комуняк, казки про те що прийде реформатор Чорновіл з бандеровцами і всіх з'їсть на обід хто говорить російською, особливо військових що понаприїхало з ГДР, Прибалтики бо там хвашисти а українці толерантні і не примушують вчити мову
оператор тех-установ. 5-го разряда на НПЗ (Кременчуг) немного менше получает
Готово!!!