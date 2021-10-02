Ровно 31 год назад началась студенческая Революция на граните в Киеве. Основные требования митингующих. ФОТО

Сегодня, 2 октября, исполняется 31 год со дня начала Революции на граните - массовой студенческой акции протеста в Киеве, которая имела судьбоносное значение для Украины и вошла в историю как "первый Майдан".

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук волонтер Леся Гордюк, информирует Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что организаторы студенческого протеста выдвинули пять заранее согласованных четких требований к власти:

- отказаться от подписания нового Союзного договора;

- провести перевыборы Верховной Рады УССР на многопартийной основе не позднее весны 1991 года;

- вернуть на территорию УССР украинских солдат и призывников (отправленных, в частности, в горячие точки), а также обеспечить прохождение военной службы призывниками-украинцами исключительно на территории республики;

- национализировать имущество Компартии Украины и комсомола;

- отправить в отставку председателя Совета Министров УССР Виталия Масола.

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"Такой метод протеста был для Украины беспрецедентным - до сих пор индивидуальные голодовки объявляли только политзаключенные и репрессированные украинцы. Украинская революция на граните стала знаковым событием для Украины, поскольку, кроме ее прямых политических последствий, стала первым за долгие годы примером успешного общественного протеста в Украине", - резюмировала