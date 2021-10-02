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Авторитетный серийный вор задержан на Киевщине, - Небытов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области задержали авторитетного серийного вора, в его доме обнаружили большой арсенал оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В ночь с 30 сентября на 1 октября в селе Малая Александровка этот 37-летний вор вместе с соучастником ворвались в магазин, забрали сигареты на сумму 70 тыс. грн, наличные и скрылись с места преступления. По горячим следам одного фигуранта задержали, а в его доме обнаружили немалый арсенал оружия", - написал Небытов.

Он также сообщил, что у злоумышленника изъяли два ручных противотанковых гранатомета, гранату Ф1, обрез ружья, пистолет, а также многочисленные приспособления для взлома замков и проникновения в здания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали трех человек, подозреваемых в краже $400 тыс. из машины на АЗС в Одесской области. ФОТО

Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения в составе организованной преступной группы на частные квартиры граждан.

"Так, задержанный может также быть причастен к целой серии краж из офисов и ювелирных магазинов", - подчеркнул начальник областной полиции.

Кроме того, он отметил, что элементарная сигнализация и видеонаблюдение позволяют работникам полиции установить первичную информацию и выйти на след преступников.

"В данном случае очень помогла система "Безопасная Киевская область", которая и предоставила данные для установления личности злоумышленника. Продолжаем служить и защищать! Во избежание неприятностей и неудобств, подельнику предлагаю срочно явиться в Бориспольскую полицию", - подытожил Небытов.

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Авторитетный серийный вор задержан на Киевщине, - Небытов 01
Авторитетный серийный вор задержан на Киевщине, - Небытов 02
Авторитетный серийный вор задержан на Киевщине, - Небытов 03
Авторитетный серийный вор задержан на Киевщине, - Небытов 04

воровство (662) Киевская область (4136) Небытов Андрей (163)


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Топ комментарии
+7
Настоящие воры сейчас сходку в Трускавце проводят ,а этот так себе..
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02.10.2021 14:42
+2
ржачка этот из полицайни настоящего вора видел в авторитете вора рецидивиста??? что несет тут на сайте пургу..идиот... арсенал оружия 37 лет авторитетный вор ой умора так умора...
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02.10.2021 14:29
+1
Тю, я подумав Бєню хтось арештував...
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02.10.2021 14:29
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Человек, похожий на сина Януковича
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02.10.2021 14:24 Ответить
С каких это пор воры стали с гранатомётами? Или это аукается массовое разворовывание оружия и боеприпасов в АТО, нынче в ООС, которое ещё долго будет "разговаривать" по всей стране?
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02.10.2021 14:28 Ответить
у бандосов серьезное оружие с начала 90х всегда было . так что АТО сильной погоды тут не сделало
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02.10.2021 17:17 Ответить
ржачка этот из полицайни настоящего вора видел в авторитете вора рецидивиста??? что несет тут на сайте пургу..идиот... арсенал оружия 37 лет авторитетный вор ой умора так умора...
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02.10.2021 14:29 Ответить
Тю, я подумав Бєню хтось арештував...
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02.10.2021 14:29 Ответить
Настоящие воры сейчас сходку в Трускавце проводят ,а этот так себе..
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02.10.2021 14:42 Ответить
там у них серьезно, там у них любовь с интересом, там у них лежбище....
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02.10.2021 16:26 Ответить
Чего рука не отрублена?
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02.10.2021 15:16 Ответить
Вор и оружие? Зелёный нонсенс ..
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02.10.2021 15:26 Ответить
сигареты без акцизных марок как везде в стране
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02.10.2021 15:51 Ответить
Кто нибудь может обьяснить, зачем люди покупают себе гранатометы?
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02.10.2021 16:02 Ответить
на стрелки ездить с ними. очень хороший аргумент в переговорах
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02.10.2021 17:23 Ответить
малоАвторитетный разовый зе до сих пор на свободе.
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02.10.2021 17:54 Ответить
Пошукайте ретельніше, може він і угорські патрони зберігає.
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02.10.2021 20:22 Ответить
вор с гранатометом , украл сигареты , ....а где же конопля ? должна быть 100500%
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03.10.2021 01:39 Ответить
Страшнейший вор обокрал Украину!!! Сигареты украл!!! Поймали наконец то виновника всех бед украинского народа!!!

Пэрэмога!
Полиция з народом!

P.S. Так хочется уже прочитать новость, где хоть одного ******* укравшего миллиарды, поймали и закрыли. И фото увидеть его в клетке...
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03.10.2021 06:41 Ответить
 
 