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Глава СБУ Баканов не пришел на презентацию "Слуг народа" о реформе СБУ

Утром 2 октября в ходе выездного расширенного заседания фракции "Слуга народа" началась сессия с силовиками.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Разговор с силовиками. Интересный слайд о роли полиции. У СБУ ( "мощные" 0,4% на слайде) в результате реформы как раз и не должно остаться уголовных дел, (она. - Ред.) превратится в спецслужбу. И.Баканов не пришел", - отметила Безуглая.

Глава СБУ Баканов не пришел на презентацию Слуг народа о реформе СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании фракции "СН" в Трускавце началась сессия с силовиками по приоритетам внешней и внутренней безопасности, - Кравчук. ФОТО

Автор: 

СБУ (19901) Трускавец (102) реформы (3951) Баканов Иван (303) Слуга народа (2631) Безуглая Марьяна (291)


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ему их завтра арестовывать или того хуже а он типа на стрелку ага счась....
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02.10.2021 14:28 Ответить
Він знає, що це звіздьош зеленського.
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02.10.2021 14:30 Ответить
Я вот только не понял одного, а куда девать все эти толпы сбушников-"бизнесменов"? Куда им податься? Они же вам не лохи с терроризмом, сепаратизмом и русскими шпионами бороться
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02.10.2021 14:30 Ответить
Мабуть розуміє, що на сходняки мафіїї ходити йому небезпечно... В майбуьтнтому йому світить не найкращий борщ у ненайкращамо місці.
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02.10.2021 14:37 Ответить
Это серьезно ?
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02.10.2021 14:42 Ответить
это последний взрослый в ЗЕманде
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02.10.2021 15:12 Ответить
Эти все слайды для лохов
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02.10.2021 15:24 Ответить
 
 