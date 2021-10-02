Глава СБУ Баканов не пришел на презентацию "Слуг народа" о реформе СБУ
Утром 2 октября в ходе выездного расширенного заседания фракции "Слуга народа" началась сессия с силовиками.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"Разговор с силовиками. Интересный слайд о роли полиции. У СБУ ( "мощные" 0,4% на слайде) в результате реформы как раз и не должно остаться уголовных дел, (она. - Ред.) превратится в спецслужбу. И.Баканов не пришел", - отметила Безуглая.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
VOLVO XC 70
показать весь комментарий02.10.2021 14:28 Ответить Мне нравится 1
Ksenia VB
показать весь комментарий02.10.2021 14:30 Ответить Мне нравится 1
дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий02.10.2021 14:30 Ответить Мне нравится 6
Nataliia Radchenko
показать весь комментарий02.10.2021 14:37 Ответить Мне нравится 1
✘
Игорь Бех
показать весь комментарий02.10.2021 14:42 Ответить Мне нравится 1
Алекс Мышкевич
показать весь комментарий02.10.2021 15:12 Ответить Мне нравится 0
Dietrich Berg
показать весь комментарий02.10.2021 15:24 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль