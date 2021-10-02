Глава СБУ Баканов не пришел на презентацию "Слуг народа" о реформе СБУ

Утром 2 октября в ходе выездного расширенного заседания фракции "Слуга народа" началась сессия с силовиками.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Разговор с силовиками. Интересный слайд о роли полиции. У СБУ ( "мощные" 0,4% на слайде) в результате реформы как раз и не должно остаться уголовных дел, (она. - Ред.) превратится в спецслужбу. И.Баканов не пришел", - отметила Безуглая.

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