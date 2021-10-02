"Требуем город для жизни", - акция "Марш за Киев" стартовала в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре столицы в субботу, 2 октября, началась акция "Марш за Киев" для привлечения внимания к проблемам города.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

По состоянию на 14:30 на площади Конституции, возле Верховной Рады, собралось несколько тысяч человек.

В руках у протестующих плакаты с надписями: "Требуем город для жизни", "Не разрушай – реставрируй", "Архитектура модернизма - наше наследие", "Сохрани природные берега Днепра", "Кличко, останови вырубку деревьев", "Требуем чистый воздух и воду", "Наука и образование - коренные киевляне", "Хватит издеваться над моим городом".

По словам организаторов у протестующих пять главных требований, выполнение которых должно улучшить ситуацию в городе.

В частности: остановить хаотичную застройку; разработать полностью новый генплан; провести реформу транспорта и мобильности; вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах; обеспечить чистый воздух и воду.

"Мы требуем города, где: главными являются интересы общества, а не инвесторов, которые зарабатывают на преобразовании Киева в бетонное гетто; столетние деревья не вырубают, а исторические дома не сносят; каждый может безопасно, достойно и беспрепятственно передвигаться", - отмечается в пресс-релизе организаторов.

























Фото, видео, - Олег Богачук