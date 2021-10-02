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"Требуем город для жизни", - акция "Марш за Киев" стартовала в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре столицы в субботу, 2 октября, началась акция "Марш за Киев" для привлечения внимания к проблемам города.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

По состоянию на 14:30 на площади Конституции, возле Верховной Рады, собралось несколько тысяч человек.

В руках у протестующих плакаты с надписями: "Требуем город для жизни", "Не разрушай – реставрируй", "Архитектура модернизма - наше наследие", "Сохрани природные берега Днепра", "Кличко, останови вырубку деревьев", "Требуем чистый воздух и воду", "Наука и образование - коренные киевляне", "Хватит издеваться над моим городом".

По словам организаторов у протестующих пять главных требований, выполнение которых должно улучшить ситуацию в городе.

В частности: остановить хаотичную застройку; разработать полностью новый генплан; провести реформу транспорта и мобильности; вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах; обеспечить чистый воздух и воду.

"Мы требуем города, где: главными являются интересы общества, а не инвесторов, которые зарабатывают на преобразовании Киева в бетонное гетто; столетние деревья не вырубают, а исторические дома не сносят; каждый может безопасно, достойно и беспрепятственно передвигаться", - отмечается в пресс-релизе организаторов. 

Требуем город для жизни, - акция Марш за Киев стартовала в столице 01
Требуем город для жизни, - акция Марш за Киев стартовала в столице 02
Требуем город для жизни, - акция Марш за Киев стартовала в столице 03
Требуем город для жизни, - акция Марш за Киев стартовала в столице 04
Требуем город для жизни, - акция Марш за Киев стартовала в столице 05
Требуем город для жизни, - акция Марш за Киев стартовала в столице 06
Требуем город для жизни, - акция Марш за Киев стартовала в столице 07
Требуем город для жизни, - акция Марш за Киев стартовала в столице 08
Требуем город для жизни, - акция Марш за Киев стартовала в столице 09
Требуем город для жизни, - акция Марш за Киев стартовала в столице 10

Фото, видео, - Олег Богачук

Киев (25524) застройка (711) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+22
Намного лучше чем 73% придурков, выбравших президентом тупую куклу олигархов.
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02.10.2021 15:05
+16
Запустите в Киев Верещук или Ткаченко и можете забыть о городе для жизни от слова совсем. Беня уже давно руки потирает, куча бабла течет мимо его шаловливых пальчиков.
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02.10.2021 15:03
+16
Притча для знатока

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02.10.2021 15:12
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Выбрали дурака мэром и теперь митингуют )) - Кто вы теперь сами ?
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02.10.2021 15:01 Ответить
Намного лучше чем 73% придурков, выбравших президентом тупую куклу олигархов.
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02.10.2021 15:05 Ответить
А Кличко кто? Умная кукла олигархов?
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02.10.2021 15:06 Ответить
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02.10.2021 15:17 Ответить
Мы говорим о двух кучах говна. Доказывать даже лень.
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02.10.2021 15:07 Ответить
Притча для знатока

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02.10.2021 15:12 Ответить
Если бы из кандидатов были лишь опзж и "видроження" - ты бы за кого проголосовал ? )
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02.10.2021 15:20 Ответить
Ну это ты у нас истинный копрофил. Я голосовал за Пороха и ЕС.
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02.10.2021 15:23 Ответить
В вопросе были конкретные название. - Как ответом на твою картинку.
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02.10.2021 15:25 Ответить
Ответом, любитель говна, было реальное голосование за будущее страны, а не твои больные фантазии.
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02.10.2021 15:26 Ответить
Оскорбление собеседника есть признак слабости. А увиливание от ответа - понимание своей неправоты.
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02.10.2021 15:28 Ответить
Увиливаешь по тупому как-раз ты. А я говорю прямо что есть и твоими же словами. Чем теперь недоволен, знаток говна? Напомни на каких выборах президента или парламента у нас был выбор только между "Видрожденням" и ОПЗЖ?
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02.10.2021 15:35 Ответить
Вопрос был гипотетическим )) А "бы" там играло существенную роль )) - Перекури.
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02.10.2021 15:40 Ответить
Это как раз ты куришь такое забористое дерьмо, то-то тебе и мерещатся такие гипотетические расклады.
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02.10.2021 15:43 Ответить
а, как такое может случиться/это вопрос/
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02.10.2021 15:33 Ответить
прибулець@tarambas



Досягнення змін у політиці місцевої влади без політики, партій, лідерів, організації - практично неможливе.
5 системних вимог можна досягнути лише здобуттям більшості в КМР, зайнятті ключових посад в КМДА, посади міського голови.
Інакше це перетвориться на випуск пари в свисток.
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02.10.2021 15:29 Ответить
Говно у тебя в штанах, вы со своими зебилами идёте в лес, а я за Кличко голосовал
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02.10.2021 15:15 Ответить
Ну так и не обижайся ))
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02.10.2021 15:21 Ответить
На зедаунов? А смысл?
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02.10.2021 18:58 Ответить
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02.10.2021 17:21 Ответить
заПарижжя - самый дорогой город во Франции Украине
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02.10.2021 18:18 Ответить
на нем там было так и написано?
Кличко говорил - У мну есть имя - и я типо там не собираюсь его позорить.
ну, у Шредера тоже имя есть, и у трампа тоже.
или вот Микрон - сперва грозился Путину, а потом по французски поцеловал его.... правда у Путина ремень на брюках или штанах трудно было расстегнуть мистеру, ой, дону Гон, ой, мсье микрону))
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02.10.2021 15:08 Ответить
Запустите в Киев Верещук или Ткаченко и можете забыть о городе для жизни от слова совсем. Беня уже давно руки потирает, куча бабла течет мимо его шаловливых пальчиков.
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02.10.2021 15:03 Ответить
Ничего страшного.Столица все-равно переедет в Трускавец.
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02.10.2021 22:21 Ответить
По чём сейчас пройтиись?
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02.10.2021 15:04 Ответить
я тоже ... за все хорошее и за мир во всем мире

подгрызая Клыча, вы расчисчаете дорогу ЗЕлени
так что лучше не шатать нашу ладью пращура Кия
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02.10.2021 15:06 Ответить
Та может там его крысиное зеленое тупое рыльце есть.. хз. Нельзя исключать, оно мелкое и подлое
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02.10.2021 15:09 Ответить
щур это тупо легенда. типо приплыли 20, или 4 дурачков и много тысяч местных дикарей им сразу отложили власть и бабло шоб построить Киев, который уже по легендам вроде и как бы там стоял давно уже.
так шо Невзоров недурно не уважает т.н. "историю" - мы даже не знаем реально шо было сто лет взад, при том шо были кинокамеры и прочее. а тут - 100500 лет, то есть 1500 взад
, ну это то же самое в общем.
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02.10.2021 15:12 Ответить
алень, у тебя олени по тундре разбежались, пока ты здесь балаболил
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02.10.2021 15:59 Ответить
обожаю ржунов которые как и ватники - шо вдолбили, то и визжат, кто сомневается - в ход идут тупые обзывалочки и смайлички)
дристун, ты бы дал башку на секир - шо все было как ты высрал? ну, приперлись 4 родака и кааак понастроят город
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03.10.2021 12:30 Ответить
Не чем заняться? На рыбалку сходите что ли

С Киева там вообще есть кто-то?
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02.10.2021 15:07 Ответить
Киевляне вообще отжигают, то Черновецкого выберут, то Кличка.
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02.10.2021 15:09 Ответить
Киевляне не выбрали верещук, вот теперь и собираются зеленомерзкие ходы
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02.10.2021 15:12 Ответить
А кде митингующие свои зелёные нашлёпки потеряли?
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02.10.2021 15:16 Ответить
Благодаря ему это все стало чуть чище и комфортней. Вспомните на чем вы ездили 5-7 лет назад! Какие были дороги и транспорт, остановки и больницы, А парки и зоны отдыха ,где только бомжи отдыхали. А тротуары ? По ним только зедебилы могли перемещаться.
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02.10.2021 16:09 Ответить
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02.10.2021 15:21 Ответить
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02.10.2021 15:22 Ответить
Кто оплачивает концерт?
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02.10.2021 15:22 Ответить
зеленський
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02.10.2021 16:33 Ответить
Кличко, самый нормальный мэр Киева
Ремонтируются дороги в городе (конечно есть бараны, которые считают что ремонт за счет городского бюджета, это заслуга зеленого клоуна), начали регулярно чистить ливневки, приводят в порядок скверы и парки, прекратился хаос среди МАФов, ремонтируют садики и школы, обновляют покрытие тротуаров.
Все смеются по поводу строительства метро на Виноградарь, но я представляю себе, с каким бешеным противодействием в лице зеленых уродов, сталкивается Кличко!
Одни регулярные обыски, которые мусора проводят в КМДА говорят о всем!
Во время этой проклятой эпидемии, все госчиновники, как базарные бабы только и верещали, обвиняя друг друга.
А в это время, мэр Киева говорил и делал то, что должен был говорить и делать руководитель в подобной ситуации.
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02.10.2021 15:26 Ответить
На Днепровской набережной, Виталя начал строить развязку с нового моста. Вчера видел, что зеленые долпоепы повесили уже плакат "вэлыке крадивныцтво". Причем тут клоуны с бюджетным деребаном - мне непонятно
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02.10.2021 16:38 Ответить
У четвер 30 вересня голова КМДА Віталій Кличко звільнив керівника КО «Інститут Генплану м. Києва» Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану на обговорення громадськості та розгляд Київрадою. І https://vechirniy.kyiv.ua/news/56931/ доручив якнайшвидше доопрацювати документ і підготувати його до громадських слухань.
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02.10.2021 15:34 Ответить
Никогда не слышал чтобы Кличко говорил что-то плохое о кацапах. Это очень подозрительно. Даром что боксер.
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02.10.2021 15:36 Ответить
Клыч не говорит,
Клыч делает

ты забыл что Клыч был одним из троих лидеров Революции ?
отож - заткни пельку !
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02.10.2021 16:02 Ответить
Боже-боже,есть же еще такие верующие люди на земном шарике......
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02.10.2021 16:45 Ответить
я не верю,
я помню как Клыч был вместе с нами на Майдане
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02.10.2021 18:19 Ответить
И что ? Был да и был. А сейчас пойдешь за него на плаху ???
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02.10.2021 18:42 Ответить
Кличко, можно сказать, из "сочувствующих". Т.е. он разделяет типа политиков от народа. В друзьях у него Усик(конкретный ватник), Шевченко(тоже сочувствующий) и т.д числятся. В принципе я тоже понимаю, что есть там нормальные люди, но их мало. Т.к. умных людей везде мало, способных думать и анализировать самостоятельно. Основная биомасса будет поддерживать то, что они услышали в СМИ. А на РФии с этим, без вариантов, от слова совсем.
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02.10.2021 16:21 Ответить
Только такие жлобы -киевляне --могли выбрать Кличко И ТЕПЕРЬ УЖАСАТЬСЯ И МИТИНГОВАТЬ !!!
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02.10.2021 16:24 Ответить
А какие альтернативы Кличку? Очередной ******* из квартала95?
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02.10.2021 16:33 Ответить
А что, кроме квартала 95, в Украине никого больше не осталось ???
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02.10.2021 18:44 Ответить
Мер ни о чем, видимо(
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02.10.2021 16:36 Ответить
В мариинском парке, за моз, есть городской туалет. Сегодня он закрыт. Совпадение? зелупенцы закрыли парашу, чтобы митингующие быстрее разбегались от рады
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02.10.2021 16:43 Ответить
Попробуйте выбрать киевлянина.
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02.10.2021 19:13 Ответить
Надо брать пример с Москвы -там ни одна шваль типа ростовских кемеровских донецких и остальных уродов НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ в столице России А в Киеве педалик жует ахметовские сопли и скоро город превратится в помойку как Донецк- который даже Путин отказался принимать в состав России
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02.10.2021 20:29 Ответить
Поддерживаю!Надо брать пример с Москвы.Там за пост можно 3 года отхватить. И коренные дагестанцы жарят баранов на остановках в байрам.И нацгвардеец может схлопотать от них по морде без последствий.
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02.10.2021 22:27 Ответить
 
 