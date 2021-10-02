"Требуем город для жизни", - акция "Марш за Киев" стартовала в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В центре столицы в субботу, 2 октября, началась акция "Марш за Киев" для привлечения внимания к проблемам города.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
По состоянию на 14:30 на площади Конституции, возле Верховной Рады, собралось несколько тысяч человек.
В руках у протестующих плакаты с надписями: "Требуем город для жизни", "Не разрушай – реставрируй", "Архитектура модернизма - наше наследие", "Сохрани природные берега Днепра", "Кличко, останови вырубку деревьев", "Требуем чистый воздух и воду", "Наука и образование - коренные киевляне", "Хватит издеваться над моим городом".
По словам организаторов у протестующих пять главных требований, выполнение которых должно улучшить ситуацию в городе.
В частности: остановить хаотичную застройку; разработать полностью новый генплан; провести реформу транспорта и мобильности; вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах; обеспечить чистый воздух и воду.
"Мы требуем города, где: главными являются интересы общества, а не инвесторов, которые зарабатывают на преобразовании Киева в бетонное гетто; столетние деревья не вырубают, а исторические дома не сносят; каждый может безопасно, достойно и беспрепятственно передвигаться", - отмечается в пресс-релизе организаторов.
Фото, видео, - Олег Богачук
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Досягнення змін у політиці місцевої влади без політики, партій, лідерів, організації - практично неможливе.
5 системних вимог можна досягнути лише здобуттям більшості в КМР, зайнятті ключових посад в КМДА, посади міського голови.
Інакше це перетвориться на випуск пари в свисток.
ФранцииУкраине
Кличко говорил - У мну есть имя - и я типо там не собираюсь его позорить.
ну, у Шредера тоже имя есть, и у трампа тоже.
или вот Микрон - сперва грозился Путину, а потом по французски поцеловал его.... правда у Путина ремень на брюках или штанах трудно было расстегнуть
мистеру, ой, дону Гон, ой, мсье микрону))
подгрызая Клыча, вы расчисчаете дорогу ЗЕлени
так что лучше не шатать нашу ладью пращура Кия
так шо Невзоров недурно не уважает т.н. "историю" - мы даже не знаем реально шо было сто лет взад, при том шо были кинокамеры и прочее. а тут - 100500 лет, то есть 1500 взад
, ну это то же самое в общем.
дристун, ты бы дал башку на секир - шо все было как ты высрал? ну, приперлись 4 родака и кааак понастроят город
С Киева там вообще есть кто-то?
Ремонтируются дороги в городе (конечно есть бараны, которые считают что ремонт за счет городского бюджета, это заслуга зеленого клоуна), начали регулярно чистить ливневки, приводят в порядок скверы и парки, прекратился хаос среди МАФов, ремонтируют садики и школы, обновляют покрытие тротуаров.
Все смеются по поводу строительства метро на Виноградарь, но я представляю себе, с каким бешеным противодействием в лице зеленых уродов, сталкивается Кличко!
Одни регулярные обыски, которые мусора проводят в КМДА говорят о всем!
Во время этой проклятой эпидемии, все госчиновники, как базарные бабы только и верещали, обвиняя друг друга.
А в это время, мэр Киева говорил и делал то, что должен был говорить и делать руководитель в подобной ситуации.
Клыч делает
ты забыл что Клыч был одним из троих лидеров Революции ?
отож - заткни пельку !
я помню как Клыч был вместе с нами на Майдане